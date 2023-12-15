የኒውርክ ከንቲባ ሁሉን አቀፍ እድገትን እና በተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤትን ቅድሚያ ሰጥቷል

የኒውርክ ከንቲባ ራስ ባራቃ ታሪካዊ ማንነቷን እና አላማዋን በመጠበቅ ከተማዋ እያደገች እንድትቀጥል ቁርጠኛ ናቸው። በቅርቡ በተካሄደው የኒውርክ ሰሚት ዝግጅት ላይ ባራካ ለሁሉም ነዋሪዎች እኩል እድሎችን የመስጠትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተው ኒዋርክ ሁል ጊዜ የተሻለ ህይወት ለመሻት ለሚፈልጉ ሰዎች የዕድል ከተማ መሆኗን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ባራካ የኒውርክ ሀብትና ልማት የመላው ማህበረሰብ ፍላጎትና ህልም መሸፈን እንደሌለበት አምኗል። በስደተኞች፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በኪነጥበብ እና በፈጠራ ታሪክ የሚታወቀውን የኒውርክን ልዩ ልዩ ባህል የመጠበቅን አስፈላጊነት አበክሮ ገልጿል። ባራካ እድገትን በሚያከብሩበት ወቅት ቀጣይነት ያለው የወደፊት ሁኔታን ለመገንባት ኢኮኖሚያዊ ልዩነቶችን መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል.
የኒውርክን ቁልፍ ተግዳሮቶች አንዱ በተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤት እጦት ሲሆን ይህም ባርካ የከተማዋ አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ አምኗል። ኢኮኖሚያዊ አስተዳደጋቸው ምንም ይሁን ምን የሁሉንም ነዋሪዎች ፍላጎት ለማሟላት የመኖሪያ ቤት አማራጮችን ማስፋት አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝቧል. ባራካ የኒውርክን እድገት በብቃት ለመደገፍ ተጨማሪ የፖሊስ መኮንኖች፣ የእሳት አደጋ ተከላካዮች፣ የዲፒደብሊው ሰራተኞች እና የኮድ አስከባሪ ባለስልጣኖችን ጨምሮ ተጨማሪ የከተማ ሀብቶችን አስፈላጊነት አጉልቷል።
የጀንትራይዜሽን ጉዳይን በመመልከት ባራካ የኢንቨስትመንት ካፒታል ወደ ከተማዋ እየጎረፈ መሆኑን በመገንዘብ የመኖሪያ ቤት ወጪን ጨምሯል። ይሁን እንጂ በከተማው ውስጥ እና በከተማ ዳርቻዎች ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች ተጨማሪ ቤቶችን መገንባትን የሚያካትት የመፍትሄ ሃሳብ አቅርቧል. በክፍለ ግዛቱ የበለጠ ተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት አማራጮችን በመፍጠር በኒውርክ የቤቶች ገበያ ላይ ያለውን ጫና በመቅረፍ የነባር ነዋሪዎችንም ሆነ አዲስ መጤዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል።
በተመጣጣኝ ዋጋ መኖሪያ ቤት ላይ ካለው ቁርጠኝነት በተጨማሪ፣ ባራካ የኒውርክን ትኩረት በዘላቂነት እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ አፅንዖት ሰጥቷል። ከተማዋ ከፍተኛ ሙቀት ያለው ደሴት ጠቋሚን ለመቅረፍ እና የጎርፍ አደጋን በመቀነስ አረንጓዴ ጣሪያን በመተግበር ፣የመሰረተ ልማትን የመቋቋም አቅምን በማሳደግ እና የፀሐይን ልማት በማበረታታት አቅዷል።
በአጠቃላይ የኒውርክ ከንቲባ ራስ ባርካ ለከተማው ያላቸው ራዕይ ሁሉን አቀፍ የሆነ የእድገት አቀራረብን ያካትታል ይህም ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ ልማት፣ ተመጣጣኝ መኖሪያ ቤት፣ ዘላቂነት እና የኒውርክን ልዩ ባህላዊ ቅርስ መጠበቅን ያካትታል። ለእነዚህ ገጽታዎች ቅድሚያ በመስጠት ኒዋርክ ለሁሉም ነዋሪዎች ንቁ እና ፍትሃዊ ከተማ ሆና እንድትቀጥል ለማድረግ ያለመ ነው።