የተደበቀ የሩብ እሴት፡ ከ5 ጀምሮ ሀብት ሊሰጡህ የሚችሉ 2000 ብርቅዬ ሳንቲሞች

ማጠቃለያ፡ ወደ ብርቅዬ ሩብ ዓለም በመግባት በኪስዎ ውስጥ የተደበቁትን ውድ ሀብቶች ያግኙ። ብዙ ሰዎች የሩብ ክፍልን እንደ የኪስ ለውጥ አድርገው ቢመለከቱም፣ በ2000 የተወሰኑ ሳንቲሞች ግን ትንሽ ሀብት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለእነዚህ ጠቃሚ ክፍሎች እና እንዴት ያልተጠበቀ ሀብት ሊያመጡልዎት እንደሚችሉ ይወቁ።
የግዛት መሥሪያ ቤቶች፡ ወደ ታሪክ ጨረፍታ
እ.ኤ.አ. በ1999 እና 2008 መካከል፣ የእያንዳንዱን ግዛት ልዩ ማንነት የሚወክል ምስል የሚያሳይ የግዛት ሩብ ስብስብ ተለቀቀ። እነዚህ ሩብ ክፍሎች የእያንዳንዱን ግዛት የበለፀገ ቅርስ ከማጉላት ባለፈ ለአሰባሳቢዎችም እምቅ ዋጋ አላቸው። እ.ኤ.አ. በ 2000 ፣ ከማሳቹሴትስ ፣ ሜሪላንድ ፣ ደቡብ ካሮላይና ፣ ኒው ሃምፕሻየር እና ቨርጂኒያ የተቀየሱ ዲዛይኖች የእነዚህን ግዛቶች ታሪካዊ ጠቀሜታ አሳይተዋል።
ከሩብ በላይ፡ ሌሎች የተደበቁ እንቁዎችን ማሰስ
በእጃችሁ ያሉ ሌሎች ሳንቲሞች፣ እንደ ሳንቲም ወይም ሁለት-ዶላር ሂሳቦች፣ ከፍተኛ ዋጋ ሊይዙ እንደሚችሉ ያውቃሉ? አንዳንድ ብርቅዬ ምንዛሬ እና ሳንቲሞች በጨረታዎች ላይ ከፍተኛ ዋጋ የማዘዝ አቅም አላቸው። ስለዚህ እነዚያን ያልተለመዱ የሚመስሉ ሳንቲሞችን ከማሰናበትዎ በፊት እንዲገመገሙ ያረጋግጡ። ምናልባት ሳታውቁት ትንሽ ሀብት ይዘህ ይሆናል።
የሳንቲም ሁኔታ ዲኮዲንግ፡ የዋጋ ቁልፍ
የሳንቲም ዋጋን ለመገምገም ሲመጣ, ሁኔታው ወሳኝ ነው. ሰብሳቢዎች ሳንቲሞችን በአዝሙድ ወይም ባልተዘዋወረ ሁኔታ ይመኛሉ፣ ብዙውን ጊዜ ኤምኤስ (ሚንት ስቴት) በምህፃረ ቃል ይመደባሉ። ከ 60 እስከ 70 ደረጃ ያላቸው ሳንቲሞች በጣም ተፈላጊ ናቸው, ፍጹም የሆነ 70 ነጥብ እጅግ በጣም አልፎ አልፎ ነው.
የ2000 ሩብ ዋጋን ይፋ ማድረግ
እ.ኤ.አ. በ 2000 በአሁኑ ጊዜ አስገራሚ ዋጋዎችን በጨረታ ሊያመጡ የሚችሉ የሩብ ስብስቦችን አመጣ። በፕሮፌሽናል የሳንቲም ደረጃ አሰጣጥ አገልግሎት ከተዘረዘሩት የዚያ አመት አምስት በጣም ጠቃሚ ሩብ ክፍሎች እነሆ፡-
- ማሳቹሴትስ 2000-ፒ (ፊላዴልፊያ ሚንት) MS69: በ$3,760 ተሸጧል
- ሜሪላንድ 2000-ፒ MS65፡ በ$1,495 ተሽጧል
- ደቡብ ካሮላይና 2000-ፒ MS69: በ $ 3,525 ተሽጧል
– ኒው ሃምፕሻየር 2000-ዲ (ዴንቨር ሚንት) MS68፡ በ$633 ተሸጧል
- ቨርጂኒያ 2000-ፒ MS68፡ በ$400 ተሽጧል
ከፊት እሴት ባሻገር፡ ብርቅዬ ሳንቲሞች እና የሚስብ እምቅ ችሎታቸው
ምንም እንኳን የእርስዎ አራተኛ ክፍል የአንድ ሌሊት ሚሊየነር ባያደርግዎትም፣ የፊት እሴታቸው ከሚያመለክተው የበለጠ ዋጋ ሊይዙ ይችላሉ። የአንድ ሳንቲም ዋጋ እንደ ብርቅነቱ እና ሌሎች ልዩ በሆኑ ነገሮች ላይ ሊመሰረት ይችላል። ለምሳሌ፣ ስህተቶች ያሏቸው ሳንቲሞች፣ በሞት መንሸራተት ምክንያት ድርብ-ምት ያሉ፣ ብዙም አይደሉም እና ከፍተኛ ዋጋ ሊያመጡ ይችላሉ። እውነተኛ እምቅ ችሎታቸውን እንዲገልጹ በሚረዱዎት ባለሙያዎች የእርስዎን ሳንቲሞች እንዲገመገሙ ማድረግ አስፈላጊ የሆነው ለዚህ ነው።
ለማጠቃለል ያህል፣ በእርስዎ የሳንቲም ስብስብ ውስጥ የተሸሸጉትን የተደበቁ ውድ ሀብቶች አቅልለው አይመልከቱ። ስለተለያዩ ሳንቲሞች ታሪክ እና ጠቀሜታ ይወቁ እና በእይታ ውስጥ ሊደበቅ የሚችለውን እምቅ ሀብት ለማግኘት እንዲገመገሙ ያድርጉ። ስለዚህ፣ ወደ ልብስ ማጠቢያው ከመሄድዎ በፊት፣ በኪስዎ ውስጥ ያሉትን ክፍሎች በቅርበት ይመልከቱ። ወደ ያልተጠበቀ ሀብት ትኬት ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ።