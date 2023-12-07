Netflix ለዲሴምበር 2023 የኮከብ ፊልሞች ምርጫን ያቀርባል

ማጠቃለያ፡ ኔትፍሊክስ በታኅሣሥ 2023 በበዓል ሰሞን ከፍተኛ አድናቆት ያተረፉ ፊልሞችን አሠልፏል። ልዕለ ጀግኖች ስብስቡን ሲቆጣጠሩ፣ የቀልድ መጽሐፍ ያልሆኑ ፊልሞችን ለሚመርጡ አማራጮችም አሉ። በዝርዝሩ ውስጥ ያሉት ሁሉም ፊልሞች በበሰበሰ ቲማቲሞች ላይ ቢያንስ 90% አግኝተዋል፣ ይህም ወደ የክትትል ዝርዝርዎ መጨመር ተገቢ ያደርጋቸዋል።
የታደሰው ራስን የማጥፋት ቡድን በNetflix ላይ ጠንክሮ ይመታል።
ኔትፍሊክስ በድርጊት የታጨቀ ህክምናን በ2016 ፊልም እጅግ በጣም የተሻሻለው ከ"The Suicide Squad" ጋር እያቀረበ ነው። በJames Gunn ዳይሬክት የተደረገ፣ በማርቭል “የጋላክሲው ጠባቂዎች” ላይ በተሰራው ስራው የሚታወቀው ይህ በጣም አድናቆት የተቸረው ፍንጭ ዓለምን ለማዳን በተልእኮ ላይ የተለያዩ ፀረ-ጀግኖች ቡድንን ሰብስቧል። በአመጽ እና አዝናኝ የታሪክ መስመር ተመልካቾች ለአዝናኝ እና አስደሳች ተሞክሮ ውስጥ ናቸው።
ሻዛም! ልዕለ ጀግኖች ላይ ትኩስ ውሰድ ያመጣል
በልዕለ-ጀግና ፊልሞች ላይ መንፈስን የሚያድስ ሁኔታ እየፈለጉ ከሆነ፣ “ሻዛም!” ፍጹም ምርጫ ነው። እ.ኤ.አ. በ2019 የተለቀቀው ፣ ልብ ያለው ይህ ፊልም የቢሊ ባትሰንን ጉዞ ተከትሎ ነው፣ የማደጎ ልጅ "ሻዛም!" በፍፁም የአስቂኝ እና ከፍተኛ ውህድ፣ “ሻዛም!” ለበለጠ ፍላጎት የሚተውህ አዝናኝ እና አዝናኝ የጀግና ልምድ ያቀርባል።
ግንቦት ዲሴምበር እንደ Netflix Original ያበራል።
በቶድ ሄይንስ ዳይሬክት የተደረገው “ሜይ ዲሴምበር” ለአወዛጋቢ ሚና እየተዘጋጀች ያለችውን ተዋናይ አስደናቂ ታሪክ ይናገራል። ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ ጋር ግንኙነት በመፈጸሟ ታዋቂ የሆነች የእውነተኛ ህይወት ሴትን ለማሳየት የተዋቀረች ተዋናይዋ የምትጫወተውን ሴት አግኝታ ወደ አዲስ ግፊቶች እና ፈተናዎች እየመራች ነው። በ Cannes ፊልም ፌስቲቫል ላይ ፕሪሚየር ማድረግ፣ ይህ በጣም አድናቆት የተቸረው ድራማ ቀድሞውንም ጉልህ የሆነ የሽልማት ጫጫታ ፈጥሯል፣ ይህም Netflix Original መታየት ያለበት እንዲሆን አድርጎታል።
ድንቅ ሴት በትልቁ ስክሪን ላይ ወጣች።
እ.ኤ.አ. በ2017፣ Wonder Woman በመጀመሪያው ራሱን የቻለ ፊልም ተመልካቾችን ሳበች። ጋል ጋዶት ታላቅ ጦርነትን የሚፈጅ ስልጣኔን የማስቆም ተልዕኮ የጀመረውን ይህን ድንቅ ልዕለ ኃያልን ያለምንም ልፋት ገልጿል። በፓቲ ጄንኪንስ ዳይሬክት የተደረገ፣ “Wonder Woman” የሚያስደስት በድርጊት የተሞላ ጀብዱ ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ ተፈጥሮ ላይም አስተያየት ነው። በሚያበረታቱ የታሪክ መስመር እና የማይረሱ ትርኢቶች፣ ይህ ፊልም ከዲሲ ምርጥ የሲኒማ ውጤቶች አንዱ ነው።
ፍቅር እና ጭራቆች - የተደበቀ ዕንቁ ብቅ ይላል
በ2020 ሲለቀቅ ችላ ቢባልም፣ “ፍቅር እና ጭራቆች” እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ማራኪ እና አስደሳች የፍጥረት ባህሪ ነው። በድህረ-ምጽአት ዓለም ውስጥ በጭራቆች በተከበበች ዓለም ውስጥ የተዘጋጀው ፊልሙ ጆኤል ዳውሰን ከፍቅሩ ጋር ለመገናኘት አደገኛ ጉዞ ሲጀምር ይከተላል። በሚያስደንቅ ታሪኩ እና ማራኪ እይታዎች "ፍቅር እና ጭራቆች" መታየት ያለበት ፊልም በዘውግ ላይ ልዩ ቅኝት ያቀርባል።
በማጠቃለያው፣ ኔትፍሊክስ ለዲሴምበር 2023 የተለያዩ ጣዕሞችን በማቅረብ አስደናቂ የሆኑ የፊልም ስብስቦችን ያመጣል። ከልዕለ ኃያል ብሎክበስተር ጀምሮ እስከ አሳብ ቀስቃሽ ድራማዎች ድረስ እነዚህ ከፍተኛ አድናቆት ያተረፉ ፊልሞች በበዓል ሰሞን ተመልካቾችን እንደሚያዝናኑ እርግጠኛ ናቸው።