በዛሬው ታዳጊ የሰው ሃይል ውስጥ ትርፋማ የርቀት የስራ እድሎችን ማሰስ

በየጊዜው በሚለዋወጠው የዘመናዊው የሰው ሃይል መልክዓ ምድር፣ ባህላዊ የቢሮ ቅንጅቶች ለተዳቀሉ እና ለርቀት የስራ ዝግጅቶች መንገድ እየሰጡ ነው። በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው 60% የሚሆነው የአሜሪካ የሰው ሃይል በ2024 በርቀት ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል።ለቀጣሪዎችም ሆነ ለሰራተኞቻቸው በርካታ ጥቅሞች ያሉት ሲሆን ይህም ምርታማነትን መጨመርን፣ የተሻሻለ ደህንነትን እና ሊበጁ የሚችሉ የስራ ቦታዎችን ጨምሮ የርቀት ስራ ሆኗል። የሚፈለግ አማራጭ.
የFlexJobs የርቀት ስራ እና የ RTO Pulse ሪፖርት እንዳመለከተው ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ሰራተኞች አንድ ሰው ያቆመውን ያውቃሉ ወይም ወደ ቢሮ በመመለስ ግዳጅ ለመልቀቅ ያቀደ ነው። ጥናቱ እንደሚያመለክተው 63% ምላሽ ሰጪዎች ሥራን በሚመርጡበት ጊዜ የርቀት ሥራን በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ አድርገው ይቆጥሩታል - ከደመወዝ ግምት በፊት እንኳን።
ከሩቅ ሚናዎች ማን ሊጠቀም ይችላል? ብዙ ግለሰቦች በግል ወይም በሎጂስቲክስ ምክንያቶች የርቀት ስራ ዝግጅቶችን ይመርጣሉ። ለምሳሌ፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተጨማሪ ጊዜ እንዲኖር፣ ለቀጠሮዎች ወይም ከትምህርት ቤት ጋር ለተያያዙ እንቅስቃሴዎች የበለጠ ተለዋዋጭነትን እና መጓጓዣን በመቀነስ የአካባቢን ዘላቂነት ይፈቅዳል። በተጨማሪም፣ መግቢያዎች ብዙውን ጊዜ የርቀት ስራን ለስራ ምርጫቸው እና ለስብዕናቸው የሚስማማ ሆኖ ያገኙታል።
ነገር ግን፣ ከግል ምርጫዎች ባሻገር፣ በርቀት የስራ ሁኔታ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን አንዳንድ ጥራቶች ወሳኝ ናቸው። ተግሣጽ፣ በአንድ ሰው መስክ መተማመን፣ በራስ ተነሳሽነት እና የአደረጃጀት ችሎታዎች አስፈላጊ ናቸው። እንዲሁም አሁን ባሉህ ሁኔታዎች ውስጥ የርቀት ስራን ተግባራዊነት ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው፣ ለምሳሌ ራሱን የሰጠ፣ ትኩረትን የሚከፋፍል ነፃ የስራ ቦታ እና አስተማማኝ የበይነመረብ ግንኙነት መኖር።
አስፈላጊዎቹ ባህሪያት ካሎት እና ከፍተኛ ክፍያ የሚከፈልበት የርቀት ስራን እያሰቡ ከሆነ ለማሰስ ጥቂት ትርፋማ አማራጮች እዚህ አሉ፦
መሪ ሶፍትዌር መሐንዲስ
መሪ የሶፍትዌር መሐንዲስ እንደመሆንዎ መጠን ለቴክኒካል ሶፍትዌሮች ልማት እና ጥገና እንዲሁም ለመሐንዲሶች ቡድን አመራር የመስጠት ኃላፊነት አለብዎት። በድርጅትዎ ውስጥ ካሉ ከተለያዩ ቡድኖች እና ባለድርሻ አካላት ጋር መተባበር ወሳኝ ነው። የዚህ ሚና መመዘኛዎች በኮምፒዩተር ሳይንስ ወይም በተዛማጅ መስክ የባችለር ዲግሪ፣ የበርካታ ዓመታት የሶፍትዌር ልማት ልምድ፣ እንደ C++፣ Java እና HTML5 ባሉ ቋንቋዎች የኮድ ብቃትን እና ተራማጅ የእድገት መሳሪያዎችን እውቀት ያካትታሉ።
አማካኝ ደሞዝ፡ $122,667 (እንደ ኩባንያው ይለያያል)
የሳይበር ደህንነት መሐንዲስ
በኦንላይን መድረኮች ላይ ያለው ጥገኛ እየጨመረ በመምጣቱ የሳይበር ደህንነት መሐንዲሶች ፍላጎት እየጨመረ ነው። ድርጅቶችን ከሳይበር አደጋዎች እና ጥቃቶች መጠበቅ የሳይበር ደህንነት መሐንዲስ ቀዳሚ ሃላፊነት ነው። መመዘኛዎች ብዙውን ጊዜ በሳይበር ደህንነት ወይም በኮምፒዩተር ሳይንስ የባችለር ዲግሪ፣ በሳይበር ደህንነት የባለሙያ ሰርተፊኬቶች፣ በአደጋ ጊዜ ፈልጎ ማግኘት እና ምላሽ ላይ ልምድ ያለው፣ እና እንደ Python፣ C++ እና Java ባሉ የፕሮግራም ቋንቋዎች ብቃትን ያካትታሉ።
አማካኝ ደመወዝ - 149,617 ዶላር
የፕሮግራም አቅርቦት ዳይሬክተር
እንደ የፕሮግራም አቅርቦት ዳይሬክተር፣ የእርስዎ ሚና በድርጅቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ስኬት መቆጣጠር እና ማስተዳደርን ያካትታል። ይህ ግቦችን ማቀናበር፣ በጀትን እና ግብዓቶችን ማስተዳደር እና የመላኪያ ቡድኖችን መቆጣጠርን ያካትታል። ጥሩ እጩዎች በተለምዶ PMP ወይም ኢንዱስትሪ-ተኮር መመዘኛዎች፣በቢዝነስ ወይም ተዛማጅ መስክ የባችለር ወይም የማስተርስ ዲግሪ፣ከፍተኛ የፕሮጀክት አስተዳደር ልምድ እና ጠንካራ የአሰራር እና የትንታኔ ችሎታዎች አላቸው።
አማካኝ ደመወዝ - 185,000 ዶላር
የምርት አስተዳዳሪ
የምርት አስተዳዳሪዎች የደንበኞችን ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት ምርቶችን በማዘጋጀት እና በመልቀቅ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የገበያ ጥናት ያካሂዳሉ እና በምርቱ የሕይወት ዑደት ውስጥ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር ይተባበራሉ። ለዚህ ሚና የሚፈለጉት መስፈርቶች በንግድ ወይም በተዛማጅ መስክ የባችለር ዲግሪ፣በኢንዱስትሪው ቴክኒካል እውቀት፣እና ጠንካራ የትንታኔ እና የአመራር ችሎታዎች ያካትታሉ።
አማካኝ ደሞዝ፡ እንደየደረጃው ይለያያል ከ$110,422 እስከ $180,934። የ AI ምርት አስተዳዳሪዎች በአማካይ 193,000 ዶላር ያገኛሉ።
AI የምርምር ሳይንቲስት
በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ፈጣን እድገት ፣ AI የምርምር ሳይንቲስቶች ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ከኢንጂነሪንግ ቡድኖች ጋር በመተባበር ፈጠራን የ AI መፍትሄዎችን ለማዳበር እና አዳዲስ ምርቶችን ለመፍጠር አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. መመዘኛዎች ብዙውን ጊዜ በኮምፒዩተር ሳይንስ ወይም ምህንድስና የላቀ ዲግሪ፣ በማሽን መማር ልምድ፣ እንደ Python እና TensorFlow ባሉ ቋንቋዎች የፕሮግራም ብቃት እና ተዛማጅ የምርምር ተሞክሮዎችን ያካትታሉ።
አማካኝ ደሞዝ፡ ከ130,000 ዶላር አካባቢ ጀምሮ እና እንደየአካባቢው እና አሰሪዎቹ ሰባት አሃዞችን ሊደርስ ስለሚችል በጣም ይለያያል።
ከፍተኛ ክፍያ የሚያገኙ የርቀት ስራዎችን ማግኘት በተለዋዋጭ የስራ ዝግጅቶችን በሚያቀርቡ ልዩ የስራ ቦርዶች በኩል ቀላል ማድረግ ይቻላል. እነዚህ መድረኮች ከችሎታዎ እና ከፍላጎቶችዎ ጋር የሚጣጣሙ አስደሳች እድሎችን በማግኘት ሊረዱዎት ይችላሉ።የስራን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ መቀበል እና በሩቅ ሚናዎች የሚቀርቡትን እድሎች መጠቀም ግለሰቦች በዘመናዊው የስራ ቦታ ላይ በየጊዜው በሚለዋወጠው የመሬት ገጽታ ላይ ስኬታማ እና አርኪ ስራዎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። በትክክለኛ መመዘኛዎች እና ተስፋ ሰጪ የርቀት የስራ እድሎችን ለማግኘት በነቃ አቀራረብ፣ ትርፋማ የሆነ ሙያዊ እድገትን እና የተሻለ የስራ-ህይወት ሚዛንን መክፈት ይችላሉ።