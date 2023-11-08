ለበዓል 5 የኤሌክትሮኒክስ ስጦታዎች ሊኖሩት ይገባል።

በዚህ የበዓል ሰሞን የሚወዷቸውን ሰዎች የሚያበላሹ ምርጥ የቴክኖሎጂ ስጦታዎችን ይፈልጋሉ? ዓመቱን ሙሉ ደስታን እንደሚያመጡ እርግጠኛ በሆኑ በእነዚህ በጣም ጥሩ መግብሮች ሸፍነንዎታል።
1. iRobot Roomba Combo j5+ ቫክዩም እና ሞፕ ሮቦት፣ 700 ዶላር (በሽያጭ ላይ) በአማዞን ላይ
በዚህ ህልም ስጦታ የንጹህ ቤት ስጦታ ይስጡ. Roomba Combo j5+ ወዲያውኑ በቫኪዩምንግ እና በሞፕ ሁነታ መካከል ይቀያየራል፣ ይህም ከችግር ነጻ የሆነ የጽዳት ተሞክሮ ያቀርባል። ይህ ብልህ እና ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ሮቦት የማሰብ ችሎታ ባለው የካርታ ስራ ቴክኖሎጂ አማካኝነት እንቅፋቶችን ያለልፋት ያስወግዳል። Roomba Combo j5+ን እንደ Alexa፣ Siri ወይም Google Assistant ካሉ ተኳሃኝ መሳሪያዎች ጋር ያገናኙ እና የተወሰኑ የቤትዎን ቦታዎች እንደ ኩሽና፣ ሳሎን ወይም መኝታ ቤት እንዲያጸዱ ያዝዙት። በእውነት የማይፈለግ ስጦታ!
2. MRout Google Home Mini፣ $12 በአማዞን ላይ
በGoogle Home Mini በመላው ቤትዎ በሬዲዮ ወይም በሙዚቃ ይደሰቱ። ይህ የታመቀ መሳሪያ በማንኛውም የኤሌክትሮኒክስ መውጫ ውስጥ ሊሰካ እና በቀላሉ ያለ ምንም የሚታዩ ሽቦዎች ሊጫን ይችላል። በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያምር ስጦታ ነው።
3. Kobo Libra 2 E-reader, $240 በ Shoppers Drug Mart
የKobo Libra 2 ኢ-አንባቢ የእርስዎን የማንበብ ልምድ ለማሻሻል በተዘጋጁ የላቀ ባህሪያት የተሞላ ነው። የእሱ ergonomic ንድፍ የሚወዷቸውን መጽሃፍቶች በማይደረስበት ቦታ እንዲያቆዩ ይፈቅድልዎታል፣ እና ገጽ-መገልበጥ ቁልፎችን በመጠቀም ቡናዎን እየጠጡ ወይም ምግብ እያዘጋጁ ማንበብዎን መቀጠል ይችላሉ። ለመጽሃፍ አፍቃሪዎች ፍጹም ጓደኛ።
4. ማርሊ በአንድ ላይ ያግኙ ሶሎ ስፒከር፣ $150 በሸማቾች መድሀኒት ማርት።
እስከ 25 ሰአታት የሚደርስ የባትሪ ህይወት በሚያቀርበው በዚህ አዲስ ተንቀሳቃሽ ድምጽ ማጉያ በጉዞ ላይ ሳሉ በሚወዷቸው አጫዋች ዝርዝሮች ይደሰቱ። አስደናቂ አፈጻጸም እና ቅልጥፍናን ያቀርባል፣ ይህም ምንም ነገር እንዳያመልጥዎት ያረጋግጣል።
5. ኔንቲዶ ቀይር OLED ሞዴል ከዋይት ጆይ-ኮን ጋር፣ $450 በሸማቾች መድኃኒት ማርት።
ለኔንቲዶ ስዊች ቤተሰብ የቅርብ ጊዜ መጨመርን፣ ለተሻለ የእይታ ማዕዘኖች የሚስተካከለው ትልቅ መቆሚያ፣ የተቀናጀ የኤተርኔት ወደብ ያለው መትከያ፣ 64GB የውስጥ ማከማቻ እና የተሻሻለ የድምፅ ጥራት ያለው። ከመቼውም ጊዜ በላይ ጨዋታን ይለማመዱ።
እነዚህ የኤሌክትሮኒክስ ስጦታዎች ለቴክኖሎጂ ጠንቅቀው ለሚወዷቸው ሰዎች የበዓል ሰሞን የበለጠ ልዩ እንደሚያደርጉት እርግጠኛ ናቸው። መልካም ግዢ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ለእነዚህ መግብሮች የሚገኙ ቅናሾች አሉ?
በአማዞን ላይ iRobot Roomba Combo j5+ ላይ ቅናሾችን ማግኘት ይችላሉ።
2. Google Home Mini በማንኛውም ክፍል ውስጥ መጠቀም ይቻላል?
አዎ፣ Google Home Mini የኤሌክትሮኒክስ መውጫ ባለው በማንኛውም ክፍል ውስጥ መጠቀም ይቻላል።
3. Kobo Libra 2 E-reader የት መግዛት እችላለሁ?
Kobo Libra 2 E-reader በ Shoppers Drug Mart መግዛት ይችላሉ።
4. የማርሌይ ገትሬድ ሶሎ ስፒከር ባትሪ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
የማርሌይ ተሰብሳቢ ሶሎ ስፒከር እስከ 25 ሰአታት የሚቆይ የባትሪ ህይወት ይሰጣል።
5. የ Nintendo Switch OLED ሞዴል ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የኒንቴንዶ ስዊች OLED ሞዴል ትልቅ የሚስተካከለው መቆሚያ፣ የተቀናጀ የኤተርኔት ወደብ፣ 64GB የውስጥ ማከማቻ እና የተሻሻለ የድምፅ ጥራት አለው።