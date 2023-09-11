ምርጥ 5 Chromebooks ከ$300 በታች ለሆኑ ተማሪዎች

ተመጣጣኝ እና ቀልጣፋ ላፕቶፕ የሚፈልጉ ተማሪ ከሆኑ Chromebook ለእርስዎ ፍጹም ምርጫ ሊሆን ይችላል። Chromebooks ለዋጋ ነጥባቸው ትልቅ ዋጋ ይሰጣሉ፣ ይህም በበጀት ላሉ ተማሪዎች ተስማሚ ያደርጋቸዋል። ሁሉም የተለምዷዊ ላፕቶፖች ባህሪያት ላይኖራቸው ቢችልም Chromebooks በድር አሰሳ፣ በዥረት መልቀቅ እና ኢሜይሎችን በመፈተሽ የላቀ ችሎታ አላቸው። እንዲሁም ከደመና ጨዋታዎች ጋር ተኳሃኝ ናቸው, ይህም ለተለመዱ ተጫዋቾች ተስማሚ አማራጭ ያደርጋቸዋል.
ከ$300 በታች ለሆኑ ተማሪዎች የሚመከሩ አምስት ምርጥ Chromebooks እነሆ፡-
1) Lenovo 14e ($235)፡ ይህ Chromebook ከዋጋ-ወደ-ዋጋ ምጥጥነቱ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። በ AMD A6 ፕሮሰሰር፣ 4GB RAM እና 32GB ፍላሽ ማከማቻ ለዕለት ተዕለት ተግባራት አጥጋቢ አፈጻጸምን ይሰጣል። Lenovo 14e እንዲሁም ባለሁለት ዩኤስቢ 3.1 ወደቦች፣ ባለሁለት ዩኤስቢ-ሲ ወደቦች፣ የኬንሲንግተን መቆለፊያ ማስገቢያ እና የማይክሮ ኤስዲ ካርድ አንባቢን ጨምሮ የተለያዩ ወደቦችን ይሰጣል።
2) Acer Chromebook 314 ($279)፡ Acer Chromebook 314 ኢንቴል ሴሌሮን N4020 ፕሮሰሰር፣ 4GB RAM እና 64GB eMMC ማከማቻ አለው። ለጨዋታም ሆነ ለብዙ ተግባራት ተስማሚ ላይሆን ቢችልም፣ እስከ 10 ሰአታት የሚደርስ ረጅም የባትሪ ህይወት ይሰጣል።
3) ASUS Chromebook Flip CM3 (ከ285 ዶላር ጀምሮ)፡ ASUS Chromebook Flip CM3 ከMediaTek MT8183 ቺፕሴት ጋር ለChrome OS የተመቻቸ ነው። የታመቀ ፎርም ፋክተር፣ ባለ 12 ኢንች አይፒኤስ ማሳያ ባለ 3፡2 ምጥጥነ ገጽታ እና አስደናቂ የ16-ሰዓት የባትሪ ህይወት አለው። እንዲሁም የUSI ስቲለስ ብዕርን ይደግፋል።
4) Lenovo Chromebook Duet ($300)፡- የ Lenovo Chromebook Duet እንደ ላፕቶፕ እና ታብሌት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ባለ 10.1 ኢንች የንክኪ ስክሪን ማሳያ እና ተንቀሳቃሽ ዲዛይኑ በጉዞ ላይ ለመዋል ምቹ ያደርገዋል። በ MediaTek Helio P60T ቺፕሴት አማካኝነት እስከ 10 ሰአታት የሚደርስ የባትሪ ህይወት ይሰጣል።
5) ሳምሰንግ ክሮምቡክ 4+ ($ 300 ከቅናሾች ጋር)፡ ሳምሰንግ ክሮምቡክ 4+ ባለ 15.6 ኢንች ማሳያ አለው፣ ይህም ከሌሎች Chromebooks የበለጠ ጠቀሜታ አለው። 4GB ወይም 6GB RAM እና እስከ 64GB ማከማቻ ያለው አወቃቀሮችን ያቀርባል። ነገር ግን፣ ለባህላዊ SSD 128GB ማከማቻ፣ ዋጋው ወደ 400 ዶላር እንደሚጨምር ልብ ማለት ያስፈልጋል።
እነዚህ Chromebooks አስተማማኝ አፈጻጸም ያቀርባሉ እና በተመጣጣኝ ዋጋ የተማሪዎችን ፍላጎት ያሟላሉ። ሆኖም የግዢ ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት ተጨማሪ ምርምር ለማካሄድ እና የግል መስፈርቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት ይመከራል.
ምንጮች:
– Lenovo 14e፣ Acer Chromebook 314፣ ASUS Chromebook Flip CM3፣ Lenovo Chromebook Duet፣ Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech