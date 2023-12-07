ዕዳን ማስወገድ እና ትልቅ መቆጠብ፡ አንዲት ሴት የበጀት አወጣጥ ጥበብን እንዴት እንደተለማመደች።

በቴክሳስ ውስጥ የትብብር ቦታ የኮሚኒቲ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ካርሊ ዴፌሊስ ጥብቅ የበጀት አወጣጥ ስርዓትን በማክበር አስደናቂ የገንዘብ ግቦችን ማሳካት ችለዋል። ቀደም ሲል በ$35,000 ዕዳ የተሸከመች፣ DeFelice በ100,000ኛ ዓመቷ ልደቷ በተሳካ ሁኔታ ከፍሎ ከ26 ዶላር በላይ ኢንቨስት አድርጋለች። አሁን 38 ዓመቷ፣ ቁጠባዋን የበለጠ ወደ 400,000 ዶላር አሳድጋለች፣ ሁሉም በዓመት 58,000 ዶላር ደሞዝ እያገኘች ነው።
ትላልቅ ቁጥሮች በእርግጠኝነት አስደናቂ ቢሆኑም፣ የዲፌሊስ ትናንሽ ወጪዎችን በብቃት የማስተዳደር ችሎታዋ ነው በእውነት የሚለያት። ለምሳሌ፣ በሴፕቴምበር ወር 123.65 ዶላር ብቻ በግሮሰሪ አውጥታለች - ይህ የምግብ ዋጋ መጨመርን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ዴፌሊስ ይህን የምታሳካው ምግቦቿን በጥንቃቄ በማቀድ እና ከግሮሰሪ ዝርዝሯ ጋር በመጣበቅ ነው።
DeFelice ግሮሰሪዎችን ለመሸፈን በየሳምንቱ ከፍላጎቷ ባጀት 120 ዶላር ትመድባለች። ለመኪናዋ እና ለግሮሰሪዎቿ እንደ ነዳጅ ያሉ አስፈላጊ ግዢዎቿን ቅድሚያ በመስጠት፣ ወጪዋ ከገንዘብ ነክ ግቦቿ ጋር የሚጣጣም መሆኑን ታረጋግጣለች። በግሮሰሪ በጀቷ ውስጥ ለመቆየት፣ ለሳምንት ያህል ምግቦቿን በትኩረት ታቅዳለች፣ ብዙ ጊዜ አስቀድማ ልታዘጋጃቸው የምትችላቸውን ትልቅ የራት ግብዣዎችን ትመርጣለች። ወደ መደብሩ የሚወስዱትን የግዢ ዝርዝር በመፍጠር አስፈላጊዎቹን ንጥረ ነገሮች በበጀት መከታተያ ጆርናሏ ውስጥ ትመዘግባለች።
የዴፌሊስ ዝርዝሯን መከተሏ በጀቷን አደጋ ላይ የሚጥለውን ግልፍተኛ ግዢን ለማስወገድ ወሳኝ ነው። ይህ አካሄድ ከግሮሰሪ አልፈው እስከ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ድረስ ይዘልቃል። ምንም እንኳን በበጀቷ ውስጥ ከጓደኞቿ ጋር ለእራት ወይም ለመጠጥ የተመደበው መጠነኛ $50 ቢሆንም፣ DeFelice ወጪዎቿ ከፋይናንስ ግቦቿ ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተመጣጣኝ አማራጮችን ለመጠቆም ንቁ ነች። ሆን ብላ የምታወጣው ወጪ አነስተኛ ትርጉም ያላቸውን ግዢዎች እንድታስወግድ እና በእውነቱ አስፈላጊ በሆኑ ልምዶች ላይ እንድታተኩር እንደሚያስችል አፅንዖት ሰጥታለች።
በደማቅ ማህበራዊ ህይወት እና አስተዋይ የፋይናንስ ውሳኔ አሰጣጥ መካከል ያለውን ሚዛን በመምታት፣ DeFelice ገንዘብን በመቆጠብ ደስታን የማሳደግ ጥበብን አግኝቷል። እሷ እንደተናገረችው፣ “አስፈላጊው ከጓደኞቼ ጋር ያለኝ ተሞክሮ ነው።” የእርሷ ስኬት የህይወት ደስታን ሳይከፍሉ የገንዘብ መረጋጋትን ለማግኘት ለሚፈልጉ ለሌሎች እንደ መነሳሳት ያገለግላል።
**ማጠቃለያ፡** ካርሊ ዴፌሊስ ባጀት ለማውጣት የነበራት ቁርጠኝነት ዕዳዋን እንድትከፍል እና ከፍተኛ ቁጠባ እንድታከማች ረድቷታል። ምግብ በማቀድ፣ የግሮሰሪ ዝርዝሮችን በማክበር እና በማህበራዊ ወጪዎች ላይ ሆን ተብሎ፣ ዴፌሊስ በገንዘብ ብልህነት እያለ አርኪ ህይወት የመምራት ችሎታን ከፍቷል። የእርሷ ታሪክ በበጀት አወጣጥ ጥበብ እና በገንዘብ አያያዝ እና አስደሳች ተሞክሮዎች መካከል ሚዛን ለማግኘት ጠቃሚ ትምህርት ሆኖ ያገለግላል።