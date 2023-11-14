በ2023 ለምርጥ የጥቁር አርብ ቅናሾች ይዘጋጁ

የምስጋና እራት የቱንም ያህል የተመሰቃቀለ ቢሆንም፣ ሁል ጊዜ በጉጉት የሚጠበቅ አንድ ነገር አለ - ጥቁር አርብ። እንደ Amazon፣ Walmart፣ Target፣ Best Buy እና Nordstrom ባሉ ታዋቂ ቸርቻሪዎች በቫይራል ውበት ምርቶች፣ ተፈላጊ ፋሽን እና መለዋወጫዎች፣ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እና የቅንጦት የቤት ማስጌጫዎች በሚያስደንቅ ቅናሾች አማካኝነት ይህ እራስዎን ለማከም ወይም ለማከም ትክክለኛው ጊዜ ነው። ለሚወዷቸው ሰዎች ትክክለኛውን የበዓል ስጦታ ያግኙ.
ጥቁር ዓርብ በ2023 ዓርብ፣ ህዳር 24፣ ከምስጋና ማግስት ይሆናል። መጠነ ሰፊ ማርክ እና በተለያዩ ምድቦች ላይ አስደሳች ቅናሾችን እንደሚሰጥ ቃል ስለሚገባ በእያንዳንዱ የገዢ የቀን መቁጠሪያ ላይ ምልክት መደረግ ያለበት ቀን ነው። ስለዚህ አንዳንድ የግዢ አስማት እንዲከሰት ለማድረግ ይዘጋጁ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. ጥቁር ዓርብ 2023 መቼ ነው?
ጥቁር ዓርብ 2023 ዓርብ ህዳር 24 ከምስጋና ቀን በኋላ ይካሄዳል።
2. ለጥቁር አርብ ቅናሾች ለመግዛት በጣም ጥሩው ቦታ የት ነው?
ትልልቆቹ ምልክቶች እንደ Amazon፣ Walmart፣ Target፣ Best Buy እና Nordstrom ባሉ ዋና ቸርቻሪዎች ሊገኙ ይችላሉ። አብዛኛዎቹ እነዚህ ቸርቻሪዎች ቀደም ሲል የጥቁር አርብ ስምምነቶችን በታዋቂ ውበት፣ ፋሽን፣ ቴክኖሎጂ እና የቤት እቃዎች ላይ እያቀረቡ ነው፣ ስለዚህ እነዚያን የማይቋቋሙት ቅናሾች ይከታተሉ።
3. ሳይበር ሰኞ አሁንም ጠቃሚ ነው?
በእርግጥ፣ ሳይበር ሰኞ አሁንም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። እ.ኤ.አ. በ27 ሰኞ ህዳር 2023 ቀን የሚወድቀው በዓመቱ ውስጥ በጣም ጉልህ ከሆኑ የግብይት ቀናት አንዱ ነው፣ በገቢም ብዙ ጊዜ ከጥቁር ዓርብ ይበልጣል። ድንቅ የመስመር ላይ ቅናሾችን እና ቅናሾችን መከታተልዎን እርግጠኛ ይሁኑ።
4. በጥቁር ዓርብ እና በሳይበር ሰኞ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
ከታሪክ አኳያ፣ ብላክ አርብ ከጡብ-እና-ሞርታር ቸርቻሪዎች ጋር በመደብር ውስጥ ከሚደረጉ ቅናሾች ጋር ተመሳሳይ ነው። በሌላ በኩል፣ ሳይበር ሰኞ በመስመር ላይ ግብይት ላይ ያተኩራል። ጥቁር ዓርብ እንደ ፍራሽ እና ቲቪዎች ባሉ ከፍተኛ ትኬቶች ላይ የተሻሉ ቅናሾችን ያቀርባል፣ ሳይበር ሰኞ ደግሞ በመስመር ላይ ግዢዎች ላይ ያነጣጠረ ነው።
ለማጠቃለል፣ በ2023 ምርጡን የጥቁር አርብ ስምምነቶችን ለመንጠቅ ይዘጋጁ። በራስዎ ላይ ለመራመድ ወይም ለሌሎች ፍጹም ስጦታዎችን ለማግኘት ይህ የግዢ ትርፍ በሁሉም ተወዳጅ ዕቃዎች ላይ ትልቅ ለመቆጠብ ጥሩ አጋጣሚ ነው። የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና የግዢ ዝርዝሮችዎን ለማይረሳው የጥቁር ዓርብ ተሞክሮ ያዘጋጁ!