በማዕከላዊ ፍሎሪዳ የሚገኙ በርካታ ምግብ ቤቶች በጤና ጥሰት ምክንያት ተዘግተዋል።

በቅርብ ጊዜ ከፍሎሪዳ የንግድ እና የባለሙያዎች መምሪያ የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየው፣ በማዕከላዊ ፍሎሪዳ የሚገኙ ሶስት ምግብ ቤቶች ከህዳር 26 እስከ ታህሳስ 2 ባለው ሳምንት ውስጥ በከባድ የጤና ጥሰት ምክንያት ተዘግተዋል። መዘጋቶቹ የምግብ ተቋማትን ደህንነት እና ንፅህናን ለማረጋገጥ በየጊዜው የሚደረገውን ቁጥጥር አስፈላጊነት ያጎላሉ።
ከተጎዱት ምግብ ቤቶች አንዱ በ1256 Rockledge Blvd የሚገኘው ማርማላዴ ነው። በሮክሌጅ. ተቆጣጣሪዎች በፍተሻቸው ወቅት 254 ጥሰቶችን አግኝተዋል ፣ ከእነዚህ ውስጥ አራቱ በከፍተኛ ደረጃ ተመድበዋል ። እነዚህ ጥሰቶች ንጽህና የጎደላቸው መሣሪያዎችን ከመጠቀም ጀምሮ ምግብ ከማዘጋጀት እስከ ለምግብነት ዝግጁ በሆኑ ዕቃዎች አጠገብ ጥሬ ምግብን አላግባብ ማከማቸት ይገኙበታል። በተጨማሪም የአይጦች እንቅስቃሴ ተስተውሏል፣ እና የተወሰኑ የምግብ እቃዎች በተገቢው የሙቀት መጠን አልተያዙም። ምንም እንኳን ቀጣይ ምርመራዎች መሻሻል ቢያሳዩም ሬስቶራንቱ እንደገና ከመከፈቱ በፊት አሁንም የክትትል ፍተሻ እየጠበቀ ነው።
ሌላ ምግብ ቤት፣ አፖሎ ዳይነር በዌስት ሂቢስከስ Blvd። በሜልበርን ውስጥ በጤና ጥሰት ምክንያት መዘጋት አጋጥሞታል። ተቆጣጣሪዎች 16 ጥሰቶችን አግኝተዋል, ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ ከፍተኛ ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል. እነዚህም የአይጥ እንቅስቃሴ፣ የቆሸሹ ምግቦችን በአገልጋዮች ተገቢ ያልሆነ አያያዝ እና በማብሰያው የሙቀት መጠን ላይ በመመርኮዝ ጥሬ ምግቦችን በበቂ ሁኔታ አለመለየት ይገኙበታል። በቀጣይ ጉብኝት የፍተሻ መስፈርቶችን ቢያሟሉም፣ ሬስቶራንቱ እጃቸውን ሳይታጠቡ የታሸጉ ምግቦችን የሚያስተናግዱ አገልጋይ በተደጋጋሚ መጣስ ነበረበት።
በሴሚኖሌ፣ ሚያኮ ሱሺ በ2871 Clayton Crossing Way #1087 በኦቪዬዶ ውስጥ ተቆጣጣሪዎች 14 ጥሰቶችን ካወቁ በኋላ ተዘግቷል፣ ከእነዚህ ውስጥ አራቱ ከፍተኛ ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ጥሰቶች ጥሬ ምግብን አላግባብ መለየት፣ የሮች እንቅስቃሴን የሚያሳይ ማስረጃ እና ከተፈቀደው ደረጃ በላይ የሆነ የንፅህና መጠበቂያን ያካትታሉ። ምንም እንኳን ሬስቶራንቱ በመጨረሻ የፍተሻ ደረጃዎችን ቢያሟላም ከጥሰቶቹ ክብደት የተነሳ ጥብቅ ክትትል ገጥሞታል።
እነዚህ መዘጋት በምግብ ተቋማት ውስጥ ትክክለኛ የጤና እና የደህንነት ደረጃዎችን የመጠበቅን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላሉ። የጤና ዲፓርትመንት ቡድኖች ተገዢነትን ለማረጋገጥ በትጋት ይሰራሉ፣ እና ማስጠንቀቂያዎች እና የክትትል ፍተሻዎች ማንኛውንም ችግር በፍጥነት ለማስተካከል ወሳኝ መሳሪያዎች ናቸው። የሬስቶራንቱ ባለቤቶች እና ሰራተኞች ለንፅህና ቅድሚያ መስጠት እና የህዝብ ጤናን ለመጠበቅ ሁሉንም ደንቦች ማክበር በጣም አስፈላጊ ነው.