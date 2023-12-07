አፕል ለXcode ደመና ነፃ የስሌት ሰዓቶችን ያራዝመዋል

አፕል በቅርቡ ለ Xcode ክላውድ የነጻ ስሌት ሰዓቶችን ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚያራዝም አስታውቋል። በመጀመሪያ ኩባንያው በወር ነፃ 25 የኮምፕዩት ሰአታት እስከ 2023 ድረስ እንደሚገኝ ተናግሮ ነበር፣ አሁን ግን ከጃንዋሪ 2024 ጀምሮ ለሁሉም የተመዘገቡ የአፕል ገንቢዎች መደበኛ አቅርቦት አቅርበዋል።
ይህ ማለት ሁሉም የአፕል ገንቢ ፕሮግራም አባልነቶች ያለምንም ተጨማሪ ወጪ በወር 25 የስሌት ሰዓቶችን በXcode Cloud ላይ ያካትታሉ። አስቀድመው ለ Xcode Cloud በነጻ ለተመዘገቡ ገንቢዎች ምንም ተጨማሪ እርምጃ አያስፈልግም።
Xcode Cloud ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን አፕሊኬሽኖች ልማት እና አቅርቦትን ለማፋጠን የተነደፈ ቀጣይነት ያለው የአፕል ውህደት ስርዓት ነው። መተግበሪያዎችን ለመገንባት፣ አውቶማቲክ ሙከራዎችን ለማካሄድ፣ መተግበሪያዎችን ለሞካሪዎች ለማድረስ እና የተጠቃሚ ግብረመልስን ለማስተዳደር የሚረዱ ብዙ ደመና ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን ያቀርባል።
ከነጻ ምደባው በላይ ተጨማሪ የስሌት ሰዓቶችን ለሚፈልጉ፣ አፕል የሚከፈልባቸው ደረጃዎችን አስተዋውቋል። ዋጋው በወር በ$49.99 ለ100 ሰአታት፣ በወር $99.99 ለ250 ሰአታት እና በወር $399.99 ለ1,000 ሰአታት ይጀምራል።
ቀድሞውንም Xcode Cloud እየተጠቀሙም ይሁኑ ወይም ገና በመጀመር ላይ፣ ይህ የነፃ ስሌት ሰዓት ማራዘሚያ ገንቢዎች ያለ ምንም የገንዘብ ጫና አገልግሎቱን እንዲጠቀሙ ጥሩ እድል ይሰጣል። ቀላል እና ቀልጣፋ የመተግበሪያ እድገትን ያለምንም እንከን እና የተቀናጀ አካባቢ ይፈቅዳል።
ስለ Xcode Cloud እና ባህሪያቱ የበለጠ ለማወቅ የአገልግሎቱን ማረፊያ ገፅ መጎብኘት ይችላሉ። ወደ Xcode Cloud ለመጥለቅ እና መተግበሪያዎን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በነጻ ለመገንባት ጊዜው አሁን ነው። ይህንን ጠቃሚ ግብአት ይጠቀሙ እና የመተግበሪያ ልማት ሂደቱን በአፕል ቀጣይነት ባለው የውህደት ስርዓት ያፋጥኑ።