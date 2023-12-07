ከፍተኛ የፔንስልቬንያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እግር ኳስ ቡድኖች በስቴት ሻምፒዮና ውስጥ ግጭት

በአስደናቂ ትርኢት የፔንስልቬንያ ከፍተኛ 12 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የእግር ኳስ ቡድኖች በቻፕማን ሜዳ በኩምበርላንድ ቫሊ ለPIAA ግዛት ሻምፒዮናዎች ሊጋጩ ነው። ከተወዳዳሪዎቹ መካከል የቅዱስ ጆ መሰናዶ 12 ተከታታይ ጨዋታዎችን በማሸነፍ እና በፔንስልቬንያ ውስጥ ባሉ ትላልቅ ትምህርት ቤቶች መካከል ደረጃውን የጠበቀ ደረጃ ተሸካሚ በመሆን ጎልቶ ይታያል።
የቅዱስ ጆ መሰናዶ በስምንት ተከታታይ የስቴት ሻምፒዮንሺፕ ጨዋታዎች እና 10 የግዛት ፍፃሜ ጨዋታዎችን በማድረግ በስድስት አመታት ውስጥ ስምንተኛውን የግዛት ሻምፒዮንሺፕ እና አምስተኛ ክፍል 11A ግዛት ዋንጫን እየተመለከተ ነው። ሶስተኛው የግዛት ሻምፒዮንሺፕ ጨዋታውን የሚያደርገው በሲንሲናቲ የታሰረ ሩብ ተከላካይ ሳማጅ ጆንስ የሚመራው የቅዱስ ጆ መሰናዶ በኳሱ በሁለቱም በኩል ጥንካሬን አሳይቷል።
የሚገርመው ግን የሃውክስ መከላከያ ነው ወደ ግዛቱ የመጨረሻ ውድድር እንዲመለሱ ያደረጋቸው። በቀደመው ጨዋታቸው ሴንትራል ባክስ ሳውዝን በጥሎ ማለፍ ጨዋታ በአማካይ 33.5 ነጥብ ያገኘውን ቡድን 49-0 በሆነ አሸናፊነት ዘግተውታል። በእረፍት ሰአት ሃውኮች የመከላከል አቅማቸውን በማሳየት 42-0 መሪነት አቋቁመዋል።
በሌላ በኩል ሰሜን አሌጌኒ ከ 2012 ጀምሮ በስቴት ፍጻሜው የመጀመሪያ ጨዋታውን እያደረገ ነው። ነብሮቹ ከሃሪስበርግ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ምንም እንኳን ቢያሸንፉም ነብሮቹ 24-12 አሸንፈዋል። በ1990፣ 2010 እና 2012 ዋንጫ በማሸነፍ በስቴት ሻምፒዮና ጨዋታዎች ፍጹም ሪከርድ አላቸው።የሴንት ጆ መሰናዶ ሀይለኛ ጥፋትን ለመዋጋት ሰሜን አሌጌኒ በጨዋታው ላይ ካደረጉት ስልት ጋር ተመሳሳይ በሆነ ኳስ ቁጥጥር የሚደረግበት የጨዋታ እቅድ ሊወስድ ይችላል። ኳሱን 59 ጊዜ ሮጠው ስድስት ቅብብሎችን የጣሉበት ሃሪስበርግ።
በጉጉት እየተጠበቀ ሲሄድ ሁለቱም ቡድኖች በውድድር ዘመኑ እና የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ጠንካራ የአጥቂ ቁጥሮችን ያሳያሉ። ሰሜን አሌጌኒ በአጠቃላይ 619 ነጥብ ሲያስመዘግብ 237 ሲፈቅድ በአማካይ 44.2 ነጥብ እና በአንድ ጨዋታ 16.9 ነጥብ ተፈቅዷል። የቅዱስ ጆ መሰናዶ በበኩሉ 535 ነጥብ አግኝቶ 114 የተፈቀደ ሲሆን በአማካኝ 41.1 ነጥብ እና በጨዋታ የተፈቀደው 8.7 ነጥብ ብቻ ነው።
እነዚህ አኃዛዊ መረጃዎች የሁለቱም ቡድኖች ጥንካሬ እና ተፎካካሪነት አጉልተው ያሳያሉ፣ ይህም በቻፕማን ሜዳ ለአስደናቂው የግዛት ሻምፒዮና ፍልሚያ መድረክን አዘጋጅቷል። የቅዱስ ጆ መሰናዶ አዛውንቶች ስማቸውን ወደ ተረት ታሪክ የፕሮግራሙ ታሪክ ለመቅረጽ ሲፈልጉ፣ ሰሜን አሌጌኒ የራሳቸው ውርስ ለመመስረት አላማ አላቸው። በፔንስልቬንያ የሚገኙ የእግር ኳስ አፍቃሪዎች የዚህን በጣም የሚጠበቀውን ትርኢት ውጤቱን በጉጉት ይጠባበቃሉ።