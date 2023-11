ተደጋጋሚ ጥያቄዎች፡ የ2023 F1 የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስ መቼ ነው?

የመጪውን 2023 F1 የላስ ቬጋስ ግራንድ ፕሪክስን በጉጉት ስንጠብቅ እሁድ ህዳር 19 ቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ውድድሩ ከጠዋቱ 1፡00 ሰአት ላይ ይካሄዳል። የሀጥያት ከተማ'.

የGrand Prix ቅዳሜና እሁድን ምርጡን ለመጠቀም፣ የፎርሙላ 1 አድናቂዎች ብዙ የልምምድ ክፍለ ጊዜዎችን እና የብቃት ዙሮችን መቃኘት ይችላሉ። ሐሙስ እና አርብ (በአካባቢው ሰዓት)፣ ሁለት የነጻ የልምምድ ክፍለ ጊዜዎች ይኖራሉ፣ ከዚያም ሌላ የልምምድ ክፍለ ጊዜ አርብ እኩለ ሌሊት ላይ ከማጣሪያው ዙሮች በፊት። ሆኖም የምሽት ውድድር መርሃ ግብር ሌላ ውስብስብነት ስለሚጨምር በምስራቃዊ የሰዓት ዞን ውስጥ ያሉ ተመልካቾች የጊዜ ልዩነትን ልብ ይበሉ።

በዩኤስኤ ውስጥ የኤፍ 1 ውድድርን የትኛው የቲቪ ጣቢያ እንደሚያስተላልፍ ለሚያስቡ፣ ESPN፣ ESPN2 እና ABC በዚህ አመት የእርስዎ ምርጫ ይሆናል። ሁሉንም የፎርሙላ 1 ውድድር በቀጥታ በቴሌቪዥን ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ በESPN ዲጂታል መድረክ በኩል ውድድሩን በቀጥታ ወይም በትዕዛዝ ማስተላለፍ ይችላሉ።

ቅዳሜና እሁድን ለማቀድ እንዲረዳዎ እና እያንዳንዱን አስደሳች ጊዜ እንደሚያገኙ ለማረጋገጥ፣ የ2023 F1 Las Vegas GP የESPN ቲቪ መርሃ ግብር እነሆ፡-

ሓሙስ ህዳር 16፡

– የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፡ 12፡30 am ET በESPN2

– ልምምድ 1፡11፡25pm ET በESPN2

አርብ ህዳር 17፡

- 2፡2፡55am ET በESPN ላይ ይለማመዱ

– F1 ትርኢት፡ 4፡15 am ET በESPN3

– ልምምድ 3፡11፡25pm ET ESPNU ላይ

ቅዳሜ ህዳር 18፡

- መመዘኛ፡ 2፡55am ET በESPN

– የቴድ ብቁ ማስታወሻ ደብተር፡ 5፡00am ET በESPN3

እሑድ ኅዳር 19፡

- ውድድር፡ 12፡55 am ET በESPN

– ምልክት የተደረገበት ባንዲራ፡- ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ET በESPN3

– የቴድ ማስታወሻ ደብተር፡ ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት በET ESPN3 ላይ

ስለዚህ፣ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ፣ አስታዋሾችዎን ያዘጋጁ እና በላስ ቬጋስ ውስጥ ለF1 አስደሳች ቅዳሜና እሁድ ይዘጋጁ። በድርጊት የታጨቁ ውድድሮችን እና በዓለም ምርጥ አሽከርካሪዎች መካከል ያለውን ከባድ ውድድር እንዳያመልጥዎት። አድናቂዎችን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ የሚተው አፈ ታሪክ ክስተት ይሆናል!

ፎቶ በ: የሞተር ስፖርት ምስሎች

ሚሼል Alboreto, Tyrrell 011 ፎርድ

ተደጋጋሚ ጥያቄዎች፡- በላስ ቬጋስ በተደረገው የመጨረሻው ግራንድ ፕሪክስ ምን ተከሰተ?

የላስ ቬጋስ ውስጥ የመጨረሻው ግራንድ ፕሪክስ ነበር 1982 የቄሳርን ቤተ ግራንድ ፕሪክስ ነበር, ይህም የወቅቱ የመጨረሻ ዙር ሆኖ አገልግሏል. በዚያ ውድድር ላይ ሚሼል አልቦሬቶ የቲረል-ፎርድ አውሮፕላን አብራሪ በመሆን ድልን አስመዝግቧል። በሁለተኛ እና በሶስተኛ ደረጃ ተከትለው የነበሩት ጆን ዋትሰን ማክላረንን ወክለው እና ኤዲ ቼቨር ለሊጄር መኪና እየነዱ ነበሩ።

ለዊልያምስ የተወዳደረው ኬኬ ሮዝበርግ ውድድሩን 1978ኛ ሆኖ ማጠናቀቁ አይዘነጋም ነገርግን በውድድር ዘመኑ ያሳየው ብቃት የሻምፒዮንሺፕ ሻምፒዮንነቱን እንዳረጋገጠለት አይዘነጋም። የምሰሶ ቦታውን የጨበጠው አላይን ፕሮስት ማሸጊያውን ከመራ በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ በ Renault ውስጥ ወደ አራተኛ ደረጃ ዝቅ ብሏል። በሌላ በኩል የ1ቱ የአለም ሻምፒዮን የሆነው ማሪዮ አንድሬቲ የፌራሪው የኋላ እገዳ በመጥፋቱ የፍጻሜ ፎርሙላ XNUMX አጀማመሩን አሳዝኖታል።

እ.ኤ.አ. በ 1982 የቄሳርን ቤተመንግስት ግራንድ ፕሪክስ የማይረሳ ክስተት ነበር ፣ ሁለቱንም ድሎች እና ፈታኝ በሆነው የላስ ቬጋስ ወረዳ ላይ ያሳየ ።