ቫልቭ የእንፋሎት ጥንታዊ የተጠቃሚ መለያዎችን 20ኛ አመት በልዩ ባጆች ያከብራል።

የSteam ፈጣሪ የሆነው ቫልቭ አንዳንድ የመድረኩ አንጋፋ የተጠቃሚ መለያዎች ልዩ ዲጂታል ባጆችን በመስጠት 20ኛ ዓመቱን እያከበረ ነው። እነዚህ ባጆች የመጀመሪያውን የእንፋሎት ቀለም እቅድ ያሳያሉ እና በተጫዋቾች መካከል የናፍቆት ሞገዶችን ፈጥረዋል ሲል IGN ገልጿል።
በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቁ የዲጂታል ፒሲ ጌም መደብር ፊት ለፊት የሆነው ስቲም ለመጀመሪያ ጊዜ ለተጫዋቾች በሩን የከፈተው በሴፕቴምበር 2003 ነው። በፍጥነት ተወዳጅነትን አተረፈ፣ ከመጀመሪያዎቹ ሥዕሎቹ ውስጥ አንዱ “Counter-Strike” የተባለው ጨዋታ ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ መድረኩን የተቀላቀሉ አንዳንድ የመጀመሪያዎቹ መለያዎች ዛሬም ንቁ ናቸው፣ እና ተጠቃሚዎች የእነዚያን የመጀመሪያ ቀናት ትውስታዎች ሲጋሩ ቆይተዋል።
ቫልቭ አገልግሎቱን እና አቅርቦቶቹን በማስፋፋት ባለፉት አመታት Steamን በተከታታይ አሻሽሏል። በቅርብ ጊዜ, ኩባንያው የእንፋሎት ወለል ማስታወቂያ ጋር ሃርድዌር ልማት ውስጥ ደፍሯል. ይህ ተንቀሳቃሽ የመጫወቻ መሣሪያ በመድረክ ጉዞ ውስጥ አስደሳች ምዕራፍን ያሳያል።
በጃንዋሪ ውስጥ ስቴም ትልቅ ምእራፍ አሳክቷል፣ ሪከርድ የሰበረ 10 ሚሊዮን ተጫዋቾች በተመሳሳይ መድረክ ላይ በጨዋታ ላይ የተሰማሩ። ይህ የመድረክን ዘላቂ ይግባኝ እና በእንፋሎት ላይ እንደ ተመራጭ የጨዋታ መድረሻ የሚመርጡትን የፒሲ ተጫዋቾች ማህበረሰብ ያንፀባርቃል።
በአሁኑ ጊዜ በእንፋሎት ላይ ካሉት በጣም ተወዳጅ ጨዋታዎች መካከል ወደ አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ዕለታዊ ተጫዋቾችን የሚፎካከረው የቫልቭ “Counter-Strike: Global Offensive”፣ እንዲሁም “Dota 2”፣ “PUBG: Battlegrounds” በ Tencent Holdings ADR፣ “Call of Duty: ዘመናዊ ጦርነት 2” በአክቲቪዥን ብሊዛርድ ኢንክ፣ “የጠፋ ታቦት” በ Amazon.com Inc፣ “FIFA 23” በኤሌክትሮኒክስ አርትስ ኢንክ፣ እና “Apex Legends” በ Respawn።
ለጥንታዊዎቹ የSteam መለያዎች እየተሰጡ ያሉት ልዩ ዲጂታል ባጆች የመሣሪያ ስርዓቱን የበለፀገ ታሪክ እና በጨዋታ ኢንደስትሪ ላይ ያሳደረውን ዘላቂ ተፅእኖ ለማስታወስ ያገለግላሉ።
የምስል ክሬዲት፡ Casimiro PT በ Shutterstock ላይ።
ምንጮች:
- አይ.ጂ.ኤን
- ፖሊጎን