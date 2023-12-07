የስቶክስ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች የመዝጊያ ዕቅዶችን አስታወቁ

የስቶክስ ካውንቲ ትምህርት ቤቶች በአካባቢው የሚገኙ ሁለት ትምህርት ቤቶችን የመዝጋት እቅድ እንዳለው በቅርቡ አስታውቋል። የትምህርት ቦርድ አባላት በትምህርት ቤት ስርዓት ላይ ብዙ ለውጦችን ያካተተ አዲስ የረጅም ጊዜ እቅድ አጽድቀዋል።
በእቅዱ መሰረት፣ የሎውሰንቪል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የፓይን ሆል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ2023-2024 የትምህርት አመት መጨረሻ ላይ ሊዘጉ ተይዘዋል። ከእነዚህ መዘጋት በተጨማሪ የሜዳውብሩክ አካዳሚ በተመሳሳይ የጊዜ ገደብ ወደ ላውሰንቪል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይዛወራሉ።
በተጨማሪም አዲሱ የኪንግ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገንብቶ ከተከፈተ በኋላ በ2030 ይሆናል ተብሎ የሚገመተው የፒናክል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ለመዝጋት የወደፊት ዕቅዶች አሉ።
የስቶክስ ካውንቲ አስተዳደር የሰራተኞች እና የአውቶቡስ እቅዶችን የማውጣት እንዲሁም የተወሰኑ የመገኘት መስመሮችን የመሳል ስልጣን ተሰጥቶታል። እንዲሁም ለሳንዲ ሪጅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና የሎውሰንቪል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማደሻ እቅዶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል፣ እንደ Meadowbrook Academy ማስተናገድ።
በነዚህ ለውጦች ምክንያት፣ ወደ 50% የሚጠጉ የሎውሶንቪል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወደ ናንሲ ሬይናልድስ አንደኛ ደረጃ ይዛወራሉ ተብሎ ይጠበቃል፣ የተቀረው 50% ደግሞ ወደ ሳንዲ ሪጅ አንደኛ ደረጃ ይተላለፋል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ የፓይን ሆል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደ ለንደን አንደኛ ደረጃ ይተላለፋል፣ እና Meadowbrook Academy አዲሱን ቤቱን በሎውሰንቪል አንደኛ ደረጃ ያገኛል።
እነዚህ ለውጦች ግብዓቶችን ለማመቻቸት እና በካውንቲው ውስጥ ላሉ ተማሪዎች የትምህርት እድሎችን ለማሻሻል ያለመ ነው። አንዳንድ ቤተሰቦች እና ተማሪዎች ወደ አዲስ ትምህርት ቤቶች ለመሸጋገር የሚያስቸግር ችግር ሊገጥማቸው ቢችልም፣ እነዚህ እርምጃዎች በመጨረሻ ለተሳትፎ ሁሉ ይበልጥ ቀልጣፋ እና ውጤታማ የሆነ የትምህርት ስርዓት እንደሚያመጡ ተስፋ ይደረጋል።