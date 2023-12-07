የስጦታ ካርድ አጭበርባሪዎች በቡክስ ካውንቲ እቅድ ውስጥ ተያዙ

በ Bucks County ውስጥ ያሉ መርማሪዎች በቅርቡ ከስጦታ ካርዶች ገንዘብ ለመስረቅ በሴራ የተሳተፉ ሁለት ሰዎችን ያዙ። አጭበርባሪዎቹ ገንዘቡን ለማግኘት ወሳኝ መረጃዎችን በማውጣት የስጦታ ካርዶችን ጀርባ ረብሸው ነበር። በፕላምስቴድ ከተማ ውስጥ በጂያንት ውስጥ ላሉት ሰራተኞች ንቃት ምስጋና ይግባውና ማጭበርበሩ ተገኝቷል።
ሰራተኞቹ አንዳንድ የስጦታ ካርዶች እንደተጣሱ ተመልክተው ለፖሊስ አስጠነቀቁ። የስጦታ ካርዶቹን ከመረመሩ በኋላ, በማሸጊያው ላይ ከመጠን በላይ የሆነ ሙጫ አግኝተዋል, ይህም ጥርጣሬዎችን አስነስቷል. ለጥንቃቄ እርምጃ ሁሉም የስጦታ ካርዶች ወዲያውኑ ከመደርደሪያዎቹ ተወስደዋል.
ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ወደ 75 የሚጠጉ የቪዛ ስጦታ ካርዶችን በመደብሩ መደርደሪያ ላይ እንዳስቀመጡ በተደረገው ምርመራ ተረጋግጧል። የካርድ መረጃውን አስቀድመው አግኝተዋል. እነዚህ የስጦታ ካርዶች ተገዝተው ሥራ ላይ ውለው ቢሆን ኖሮ ደንበኞቹ ሳያውቁ ገንዘቡ ይሰረቅ ነበር።
ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን እና መኪናቸውን የሚለይ የስለላ ምስሎችን ማግኘት ችሏል። ብዙም ሳይቆይ ጂያን ሄ እና ሚን ሄ በምዕራብ ጎሼን ፖሊሶች ታርጋቸውን ሲያውቁ ከዚህ ቀደም በፕለምስቴድ ተከሰቱ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በርካታ የኒኬ የስጦታ ካርዶችን ይዘው ተገኝተዋል።
ሰራተኞቹ የተጭበረበሩ የስጦታ ካርዶች እንዳይገዙ ቢያደርጉም ፖሊሶች ሸማቾች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። ይህ ዓይነቱ ማጭበርበር ለአጭበርባሪዎች በጣም ትርፋማ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከመደብሩ የተመለሱት 75 ካርዶች በትንሹ 3,100 ዶላር ሊያገኙ ይችሉ ነበር።
ሁለቱ ተጠርጣሪዎች በአሁኑ ጊዜ በቡክስ ካውንቲ ውስጥ በእስር ላይ ይገኛሉ እና ክስ እየቀረበባቸው ነው። ከሌሎች የካውንቲው ዲፓርትመንቶችም ተመሳሳይ ክስ እየቀረበባቸው ነው። ፖሊስ ተጠቃሚዎች የስጦታ ካርዶችን በሚገዙበት ጊዜ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመክራል, እንደ እንደገና የተለጠፈ ማሸግ ወይም የተወዛወዘ ማግ ስትሪፕ ያሉ የመነካካት ምልክቶችን ይፈልጉ። ማንኛቸውም ጥርጣሬዎች ከተፈጠሩ ወዲያውኑ የሱቅ ሰራተኞችን ማሳወቅ አስፈላጊ ነው.
ነቅቶ በመጠበቅ ሸማቾች የስጦታ ካርድ ማጭበርበር ሰለባ እንዳይሆኑ እና ያገኙትን ገንዘብ ለመጠበቅ ይረዳሉ።