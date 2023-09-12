አዶ 1973 Porsche 911 Carrera RSR በጨረታ ይሸጣል

አንድ ብርቅዬ እና በጣም የሚፈለግ 1973 Porsche 911 Carrera RSR በቅርቡ በ2023 Goodwood Revival ክስተት ተሽጧል። R7 በመባል የሚታወቀው መኪና ከሦስቱ የተረፉት በፋብሪካ ከሚደገፉ ምሳሌዎች አንዱ ነው። ትክክለኛው የመሸጫ ዋጋ በውል ባይታወቅም፣ መኪናው መሸጡ ተረጋግጧል።
911 Carrera RSR በውድድር ዝርያው ታዋቂ ነው እና ይህ ልዩ ሞዴል አስደናቂ ታሪክ አለው። እ.ኤ.አ. በ 1973 በሌ ማንስ 24 ሰዓታት አራተኛ ደረጃን አግኝታለች ፣ ይህም በአይነቱ የጽናት ውድድር ከፍተኛው RSR አደረገ።
ይህ 911 Carrera RSR ለውድድር ዓላማዎች በስፋት ተስተካክሏል። ሰፊ መከላከያዎችን፣ “ሜሪ ስቱዋርት” በመባል የሚታወቅ ልዩ የሆነ ትልቅ የኋላ አጥፊ እና የበለጠ ኃይለኛ ባለ 3.0-ሊትር ጠፍጣፋ-6 ሞተር አሳይቷል። እነዚህ ማሻሻያዎች RSRን ለ1973 የሌ ማንስ ውድድር እንደ ምሳሌ ፈርጀውታል፣ይህም በምርት ላይ ከተመሰረቱ መኪኖች ይልቅ ራሱን ከወሰኑ የስፖርት ሯጮች ጋር እንዲወዳደር አስችሎታል።
በ Le Mans በሄርቢ ሙለር እና በጂጅስ ቫን ሌኔፕ ተሽከረከረው መኪናው ከማትራ-ሲምካ እና ፌራሪ ከመጡ ሶስት ፕሮቶታይፕዎች ብቻ ነው ያጠናቀቀው። ከሌ ማንስ በኋላ፣ R7 ከፋብሪካው ቡድን ጋር የእሽቅድምድም ህይወቱን ቀጠለ፣ በኦስተርሪችሪንግ እና በዋትኪንስ ግሌን ውድድር ላይ በመሳተፍ።
የውድድር ቀናትን ተከትሎ፣ R7 ብዙ ጊዜ እጆቹን ቀይሯል። ለሜክሲኮ የሩጫ ቡድን ባለቤት ሄክተር ሬቤክ እና በኋላ ለጣሊያን ሰብሳቢ ማሲሞ ባሊቫ ተሽጧል። ለሶስት አስርት አመታት ያህል መኪናው በባሊቫ ባለቤትነት ስር ተደብቆ በመቆየቱ መኪናው ተበላሽቷል እና ተገነጠለች ወደሚል ወሬ አመራ።
እ.ኤ.አ. በ 2009 ወይም 2010 አካባቢ ባሊቫ R7ን ወደ ፈረንሳይ ለማገገም ላከች ፣ ከዚያ በኋላ በአሜሪካ ውስጥ ላለ ሰብሳቢ ተሽጦ ነበር። ነገር ግን መኪናው በማንነቱ ላይ ህጋዊ ፍልሚያ ውስጥ ገባ፣ ሌላ ባለቤት እውነተኛውን R7 አለን በማለት። የፖርሽ መሐንዲስ እና የቡድን ስራ አስኪያጅ ኖርበርት ዘፋኝ በመጨረሻ እውነተኛውን መጣጥፍ ለማረጋገጥ መጡ።
በጨረታ ከ3.7 ሚሊዮን እስከ 5.7 ሚሊዮን የእንግሊዝ ፓውንድ ያስገኛል ተብሎ ሲጠበቅ፣ R7 የሽያጭ ዋጋ እስከ 7.1 ሚሊዮን ዶላር ሊደርስ ይችላል። ይህ ትልቅ አሃዝ ቢሆንም፣ በ1970 917K የፕሮቶታይፕ እሽቅድምድም ሪከርድ ሰባሪ ሽያጭ ያነሰ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ይህም በስቲቭ ማኩዊን ፊልም “ሌ ማንስ” ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው እና በ14 በ2017 ሚሊዮን ዶላር የተሸጠ ነው።
ምንጮች:
- ቦንሃምስ
- ድራይቭ