1972 Chevrolet Camaro Z28፡ ብርቅዬ ክላሲክ በፕሪስቲን ሁኔታ

ማጠቃለያ፡ የ 1972 Chevrolet Camaro Z28 አፈ ታሪክ እና ተፈላጊ መኪና ነው። ይህ ልዩ Z28፣ በሚታወቀው የመኪና ጨረታ ላይ የታየ፣ በዝቅተኛ ማይል ርቀት ላይ ያለ እና በጥንቃቄ የታደሰ ነው። በአስደናቂው የሞሃቭ ጎልድ ውጫዊ ገጽታ፣ መንትያ ጭረቶች እና እንከን የለሽ የውስጥ ክፍል፣ የ1970ዎቹ መጀመሪያ የእውነተኛ-ሰማያዊ ጊዜ ካፕሱል ነው። በፋብሪካ ባለ 350 ኪዩቢክ ኢንች አነስተኛ ብሎክ V8 ሞተር የታጠቀው ይህ ብርቅዬ Chevy አስደናቂ ኃይል ያለው ለትራክ ዝግጁ የሆነ የፈረስ መኪና ነው። ምንም እንኳን ቀድሞውኑ በጨረታ የተሸጠ ቢሆንም፣ ይህ የ1972 Z28 ንፁህ ሁኔታውን ለሚያደንቁ የጡንቻ መኪና አድናቂዎች ድርድር ነው።
ይህ እ.ኤ.አ. በአስደናቂው ሞሃቭ ጎልድ አጨራረስ እና መንታ ጅራቶች፣ የ1972ዎቹ መጀመሪያ ውበትን ይዘት ይይዛል። በዩቲዩብ ላይ በ"ኮርነር ክላሲክ መኪና አዳኝ" የተገኘው መኪና ገና ከተሃድሶ ሱቅ ላይ የወጣ ይመስላል። ነገር ግን፣ እውነተኛ እሴቱ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ማይል ርዝማኔው 28 ማይል ብቻ ነው፣ ይህም ብርቅዬ እና እውነተኛ የጊዜ ካፕሱል ያደርገዋል።
ከውስጥ፣ የውስጠኛው ክፍል የጥንታዊ መቀመጫዎች እና የበር ፓነሎች፣ በበለጸጉ ቡናማ ምንጣፎች እና አረንጓዴ/ወርቅ ዳሽቦርድ በማሳየት የመከር ውበትን ይቀጥላል። ካቢኔው የ 1970 ዎቹ መጀመሪያ መንፈስን ያንፀባርቃል ፣ ወደ ውስጥ የሚገቡትን ሁሉ ወደ ያለፈው ዘመን ያጓጉዛል። በጣም የሚፈለገው የቀለም ስብስብ ላይሆን ይችላል, ነገር ግን የዚህን ንፁህ ክላሲክ ትክክለኛነት እና ማራኪነት ይጨምራል.
በኮፈኑ ስር፣ 1972 Z28 የመጀመሪያውን ባለ 350 ኪዩቢክ ኢንች አሃድ የተካውን 8 ኪዩቢክ ኢንች አነስተኛ ብሎክ V302 ሞተርን የመጀመሪያውን ፋብሪካ ይይዛል። ምንም እንኳን በልቀቶች እና በፍጆታ ደንቦች ምክንያት የተጣራ የፈረስ ጉልበት ደረጃው ለዓመታት ቢቀንስም፣ ይህ Z28 አሁንም አስደናቂ ኃይል ይሰጣል። በባለአራት ፍጥነት የእጅ ማስተላለፊያ፣ ከመንኮራኩሩ ጀርባ ለመውረድ ዕድለኛ ለሆኑት አስደሳች የመንዳት ልምድ ቃል ገብቷል።
ይህን Z28 ከሌሎች የሚለየው ብርቅዬነቱ ነው። እ.ኤ.አ. በ68,651 ከነበረው 1972 Camaros አጠቃላይ ምርት ውስጥ 2,575ቱ ብቻ የZ28 ጥቅል የታጠቁ ናቸው። ይህ እጥረት በሰብሳቢዎች መካከል ያለውን ተፈላጊነት ይጨምራል, ይህም ለማንኛውም የጡንቻ መኪና አድናቂዎች በእውነት ልዩ ፍለጋ ያደርገዋል.
ምንም እንኳን ይህ ልዩ የ1972 Chevrolet Camaro Z28 ቀድሞውኑ በጨረታ የተሸጠ ቢሆንም፣ በንፁህ ሁኔታ ውስጥ ልዩ ክላሲክ መኪና ሆኖ ቆይቷል። የመጨረሻው ዋጋ ባይገለጽም፣ ጨረታው 70,000 ዶላር ደርሷል፣ ይህ ዋጋ ላለው ተሽከርካሪ በጣም ድርድር ነው። የዚህን ጊዜ የማይሽረው ውበት ለማየት እና እራስዎን በ Camaro Z28 የበለጸገ ታሪክ እና ማራኪነት ውስጥ ለመዝለቅ ከታች ያለውን ቪዲዮ ይመልከቱ።