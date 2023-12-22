በርካታ ብራንዶች ከሴን ኮምብስ ኢ-ኮሜርስ መድረክ ጋር በጾታዊ ጥቃት ክሶች መካከል ያላቸውን ትስስር ቆርጠዋል።

በአምራቹ እና በስራ ፈጣሪው ላይ ተከታታይ የፆታዊ ጥቃት እና የአካል ጥቃት ክሶችን ተከትሎ በርካታ የንግድ ምልክቶች ከሴን ኮምብስ ኢ-ኮሜርስ መድረክ ከተባለው ኢምፓወር ግሎባል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማቋረጥ ወስነዋል። የR&B ዘፋኝ ካሲ ቬንቱራ እና ሌሎች ሶስት ሴቶች ኮምብስን ከከሰሱ በኋላ በአጠቃላይ 18 ብራንዶች በጥቁር ባለቤትነት ለተያዙ ንግዶች በመስመር ላይ የገበያ ቦታ ጋር መገናኘታቸውን አረጋግጠዋል። ብራንዶቹ የተጠረጠሩበትን ባህሪ እና ለተጎጂዎች ያላቸውን ድጋፍ በማውገዝ አንድ ሆነዋል። የታኩራ ሃውስ መስራች አኔት ንጃው ተጎጂዎችን ማመን እና በኃያላን ግለሰቦች ላይ መናገር አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። እንደ Nuudi System፣ No One Clothiers፣ Tsuri እና Fulaba ያሉ ሌሎች ብራንዶች ተመሳሳይ አስተያየቶችን አስተጋብተዋል፣ በደልን ለመቃወም እና ለሴቶች ያላቸውን የማብቃት፣ የመከባበር እና የመደገፍ እሴቶቻቸውን ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል።
የብራንዶች መፈናቀል በሀምሌ ወር ከፍተኛ ፕሮፋይል ለጀመረው እና በጥቁር ባለቤትነት የተያዙ ንግዶችን ለመደገፍ እና ለማበረታታት የተነደፈውን ለኢምፓወር ግሎባል ትልቅ ውድቀት ያሳያል። ማበጠሪያዎች ከ 20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት አድርገዋል እና መድረኩ ኢንዱስትሪዎችን ለማስፋፋት እና ለማህበረሰቡ እድሎችን ለመፍጠር ወሳኝ መሳሪያ መሆኑን ገልጿል። ይሁን እንጂ በእሱ ላይ የተሰነዘረው ውንጀላ ብራንዶች ለተጎጂዎች ባላቸው ቁርጠኝነት ብቻ ሳይሆን በመድረክ ላይ ዝቅተኛ አፈፃፀም ስለተዘገበ ግንኙነታቸውን እንዲያቋርጡ አድርጓቸዋል።
አንዳንድ የንግድ ምልክቶች በEmpower Global ላይ ለመቆየት ቢመርጡም፣ አብዛኞቹ ወይ ግንኙነታቸውን ወዲያውኑ አቋርጠዋል ወይም የመጨረሻ ውሳኔ ከማድረጋቸው በፊት ሁኔታውን እየተከታተሉ ነው። በኮምብስ ላይ የቀረበው ውንጀላ ስለ የምርት ስሙ አቋም እና ማህበር ስጋት አስነስቷል። እንደ Anu'Crown Luxury Brims ያሉ ብራንዶች ቀጣይ እርምጃዎቻቸውን ከመወሰናቸው በፊት የተሟላ እውነታዎች እስኪገለጡ ድረስ እየጠበቁ ናቸው።
እነዚህ ውንጀላዎች በኮምብስ ንግዶች ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ሲቀጥሉ፣ ውድቀቱ በሁለቱም የግል ብራንድ እና በተለያዩ ስራዎቹ ላይ እንዴት እንደሚነካ መታየት አለበት። ውንጀላዎችን በቁም ነገር የመመልከት፣ ተጎጂዎችን መደገፍ እና በደል ላይ መቆም አስፈላጊነቱ የምርት ስያሜዎቹ ከEmpower Global ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማቋረጥ በወሰኑት ውሳኔ ውስጥ የሚያስተጋባ ጭብጦች ናቸው።