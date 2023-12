በድህረ-ምጽአት ዓለም ውስጥ “የቀድሞው ቀን” ለሆነ አድሬናሊን-ፓምፕ ጀብዱ ይዘጋጁ። በFntastic የተሰራው ይህ ክፍት የአለም አስፈሪ ኤምኤምኦ ጨዋታ ዞምቢዎች ህብረተሰቡን ወደ ወረወሩበት የዩናይትድ ስቴትስ ምስራቃዊ የባህር ዳርቻ ይወስድዎታል። በ GeForce NOW ላይ እንደ ቅድሚያ ወይም የመጨረሻ አባል፣ ይህን ጨዋታ በRTX ON ድጋፍ በማንኛውም መሳሪያ ላይ ማስተላለፍ ይችላሉ።

በታላቅ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች፣ በተንጣለለ የገበያ ማዕከሎች እና በታላላቅ ስታዲየሞች የተሞላው በሚያምር ዝርዝር በሆነው አዲስ ፎርቹን ከተማ ውስጥ እራስዎን ያስገቡ። የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ሰፊውን ዓለም ያስሱ፣ እና ሌሎች ተጫዋቾችን እና የተጠቁ ፍጥረታትን በሕይወት ለመትረፍ ይውሰዱ። በየጊዜው በሚለዋወጠው የቀን እና የሌሊት ዑደት ውስጥ ሲጓዙ ጠቃሚ ሀብትን ይሰብስቡ፣ ተልዕኮዎችን ያጠናቅቁ እና የራስዎን ቤት ይገንቡ።

ጨዋታውን ከደመናው በዥረት በመልቀቅ ሶፋዎ ላይ ሆነው ህብረተሰቡን እንደገና የመገንባት ደስታን ይለማመዱ። ቅድሚያ የሚሰጣቸው አባላት በሴኮንድ እስከ 1080ፒ እና 60 ክፈፎች ድረስ በጨዋታው መደሰት ይችላሉ፣ Ultimate አባላት ደግሞ ረዘም ያለ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎችን፣ እጅግ ሰፊ ጥራቶችን እና እንዲያውም በ4ኬ እስከ 120fps በዥረት መልቀቅ ይችላሉ። ሁለቱም አባልነቶች ከሙታን ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ሁሉ አስደናቂ የሲኒማ መብራቶችን በማምጣት ቅጽበታዊ የጨረር ፍለጋን ያሳያሉ።

“አቫታር፡ የፓንዶራ ድንበሮች” ውስጥ አስደናቂ ጉዞ ጀምር።

ከኡቢሶፍት በመጣው የክፍት አለም የድርጊት እና የጀብዱ ጨዋታ በ«አቫታር፡ የፓንዶራ ድንበሮች» ወደ አስደናቂው የፓንዶራ ዓለም ይግቡ። ከተገኙት የአቫታር ፊልሞች በመነሳት ይህ ጨዋታ ምዕራባዊ ፍሮንትየር ተብሎ ወደሚጠራው ወደማይታወቅ የፓንዶራ ክልል ዘልቆ ገባ። የGeForce NOW Ultimate አባል እንደመሆኖ፣ በደመና ውስጥ ባሉ በGeForce RTX 4080 አገልጋዮች የተጎላበተውን ይህን አስደናቂ ጀብዱ በማንኛውም መሳሪያ ላይ ማስተላለፍ ይችላሉ።

ፓንዶራን ከሀብት-ከተራበው RDA ኮርፖሬሽን ለመጠበቅ ሃይሎችን ከሌሎች ጎሳዎች ጋር ይቀላቀሉ። አስደናቂ ጥንካሬን እና ቅልጥፍናን ለመጠቀም ባህሪዎን ያብጁ ፣ አዲስ ማርሽ ይፍጠሩ እና ችሎታዎን እና መሳሪያዎችን ያሻሽሉ። ሰፊውን የምእራብ ድንበር እንድታስሱ እና ከRDA ጋር በአስደናቂ የአየር ላይ ፍልሚያ እንድትሳተፉ የሚፈቅዱ ተረት ድራጎን መሰል ፍጥረታት ባንሺ ላይ ወደ ሰማይ ውጣ።

ይህን በእይታ የሚገርም ጀብዱ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በ GeForce NOW ይለማመዱ። የመጨረሻ አባላት እራሳቸውን በሚያማምሩ የመሬት አቀማመጦች እና በፓንዶራ አስደናቂ እይታዎች ውስጥ በማጥለቅ እስከ 4 ኪ ጥራት ድረስ በጨዋታው መደሰት ይችላሉ። ናይ’ዚ ድፍረትና ቆራጽነት ይመርሓና፡ ንመጻኢ ውግእ ዓለም ንመጻኢ ንእሽቶ ውግእ ንእሽቶ ውሳነ ንኺህበና ይሕግዘና።

የ Ori አስደማሚ ዓለማትን በ GeForce አሁን ያግኙ

በአስደናቂው የኦሪ አለም በ GeForce አሁኑኑ ማራኪ ጉዞ ጀምር። በ"Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" እና "Ori and the Will of the Wisps" ውስጥ በአስደናቂ፣ በአደገኛ ሁኔታ የተሞሉ የመሬት አቀማመጦችን ሲመረምር የመንፈስ ጠባቂውን ኦሪ ይቀላቀሉ። እነዚህ የXbox PC Game Pass አርእስቶች በጌዴፊስ NOW ቤተ-መጽሐፍት ላይ የቅርብ ጊዜ ጭማሪዎች ናቸው፣ ይህም አባላት የተሸለሙትን የጀብዱ ተከታታይ ተሞክሮ እንዲለማመዱ እድል ይሰጣሉ።

በ"Ori and the Blind Forest: Definitive Edition" ውስጥ ኦሪ በከባድ አውሎ ንፋስ ከቤቱ ከተለየ በኋላ የጫካውን ሚዛን እንዲመልስ እርዱት። ኦሪ ከሴይን ከተባለው መንፈስ ጋር በመተባበር እውነተኛ እጣ ፈንታውን ማግኘት እና በኒቤል ውብ አለም ላይ መከራን ማሸነፍ አለበት።

ወደ አዲሱ የኒዌን ምድር ወደምትገቡበት “ኦሪ እና የዊስፕስ ፈቃድ” ውስጥ ያለውን የኦሪ ጉዞ ይቀጥሉ። በመንገዱ ላይ አዳዲስ ወዳጆችን፣ ጠላቶችን እና ሚስጥሮችን እየገለጡ ኩ የተባለ ክንፍ የተሰበረ ጉጉት እርዳ እና ምድሪቱን ከጨለማ ሙስና ፈውሱ።

ለደመናው ኃይል ምስጋና ይግባውና እነዚህን ማራኪ ጀብዱዎች በማንኛውም መሣሪያ ላይ ይልቀቁ። GeForce NOW Ultimate አባላት በሚደገፉ መሳሪያዎች ላይ ባለው ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል የጨዋታ ልምዳቸውን ማሳደግ ይችላሉ፣ እራሳቸውን በአስደናቂው የኦሪ ተከታታዮች እይታዎች ውስጥ ያስገባሉ።

LEGO Fortniteን በደመናው ውስጥ ያስሱ

ለልዩ የLEGOs እና Fortnite ድብልቅ ከ«LEGO Fortnite» ጋር በ GeForce NOW ላይ ይዘጋጁ። በEpic Games የተገነባ ይህ ጨዋታ የLEGO ኤለመንቶችን በመጠቀም የመጨረሻውን የቤት መሰረት በመገንባት እና በማበጀት ፈጠራዎን እንዲለቁ ያስችልዎታል። ቁሳቁሶችን ለመሰብሰብ እና ሌሊቱን ለመትረፍ የመንደር ነዋሪዎችን ይቅጠሩ እና በጥልቅ ዋሻ ውስጥ ብርቅዬ ሀብቶችን ለመፈለግ ደፋር ጀብዱዎችን ይጀምሩ።

“የአለም ጦርነት Z፡ Aftermath”፣ “Warhammer 17: Rogue Trader” እና “Fortnite Festival”ን ጨምሮ የGeFortnite NOW ቤተ-መጽሐፍትን የሚቀላቀሉትን 40,000 አዳዲስ ጨዋታዎች እንዳያመልጥዎ። ለእያንዳንዱ የጨዋታ ምርጫ የተለያዩ የጨዋታዎች ስብስብ በማቅረብ በ GeForce NOW ላይ ለሁሉም ሰው የሚደሰትበት ነገር አለ።

ምንም እንኳን በሴፕቴምበር ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቅ የነበረው "Halo Infinite" በሴፕቴምበር ውስጥ ሊለቀቅ በታቀደው ጊዜ አንዳንድ ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ቢያጋጥመውም, የ GeForce NOW ቡድን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጨዋታውን ወደ አገልግሎቱ ለማምጣት ከ Microsoft እና የጨዋታ ገንቢ 343 ኢንዱስትሪዎች ጋር በንቃት እየሰራ ነው. በዚህ አስደሳች እድገት ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ከጂኤፍኤን ሐሙስ ጋር ይቆዩ።

በዚህ ቅዳሜና እሁድ ምን ጨዋታዎችን ታስባላችሁ? ሃሳብዎን በትዊተር ወይም ከታች ባሉት አስተያየቶች ያካፍሉን እና #RTXONን ለጉርሻ ነጥቦች ማካተት አይርሱ። በ GeForce NOW፣ ዕድሎቹ ማለቂያ የለሽ ናቸው።