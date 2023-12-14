ጡረተኞች በሶሻል ሴኩሪቲ ወይም በጡረታ ገቢ ላይ ምንም ታክስ በሌሉባቸው ግዛቶች እፎይታ ያገኛሉ

ማጠቃለያ:
ብላክሮክ ኢንክ በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው በ56 ከስራ ቦታ ቆጣቢዎች መካከል 2023 በመቶው ብቻ የጡረታ ቁጠባቸውን በሂደት ላይ ናቸው ብለው የሚያምኑ ሲሆን ይህም ጡረታን ለማዘግየት የሚያቅዱ ሰራተኞች ቁጥር እየጨመረ ነው። የገበያው ተለዋዋጭነት እና የጡረታ ገቢ እጦት በፋይናንሺያል ደህንነት ላይ ያለውን እምነት ሸርሽሯል. አደጋን ለማብዛት እና መረጋጋትን ለማረጋገጥ ባለሙያዎች እንደ ቦንድ ያሉ ቋሚ የገቢ ኢንቨስትመንቶችን የሚያካትት ሚዛናዊ የሆነ የኢንቨስትመንት ስትራቴጂ ይመክራሉ። ሲ ኤን ኤን አጭር ቦንድ ለባለሀብቶች ደህንነቱ የተጠበቀ አማራጭ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን በጡረታ ወቅት እንደ ዋና የገቢ ምንጭ በማህበራዊ ዋስትና ላይ ጥገኛ ናቸው። ይሁን እንጂ የ1,781.63 ዶላር አማካይ ጥቅም ጡረተኞች ከሚገመተው ወርሃዊ ወጪ በጣም ያነሰ በመሆኑ ብዙዎች ከድህነት ወለል በታች እንዲኖሩ አድርጓል። ከዚህ አንፃር ጡረተኞች ጥቅማ ጥቅሞችን ከፍ ለማድረግ የማህበራዊ ዋስትናን ወይም የጡረታ ገቢን ወደማይከፍሉ ግዛቶች እንዲዛወሩ ባለሙያዎች ይመክራሉ።
እንደ ቻርለስ ሽዋብ ኮርፖሬሽን ከሆነ የታክስ ተጠያቂነት አንድ ሰው በሚኖርበት ቦታ ላይ በእጅጉ የተመካ ነው። እንደ እድል ሆኖ፣ በዩኤስ ውስጥ ጡረተኞች ከግምት ውስጥ የሚገቡ የገቢ ታክስ የሌላቸው በርካታ ግዛቶች አሉ። እነዚህ ግዛቶች የታክስ እፎይታን ብቻ ሳይሆን ዝቅተኛ የኑሮ ውድነትን ያቀርባሉ, ይህም ለጡረታ ገንዘብን ማራኪ ያደርጋቸዋል.
የሚከተለው ጽሁፍ የማህበራዊ ዋስትናን ወይም የጡረታ ገቢን የማይታክስ 15 ግዛቶችን ዝርዝር ያቀርባል እና እንደ የታክስ ተስማሚነት፣ የኑሮ ውድነት እና የአየር ንብረት ምርጫዎች ያሉ ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጣል። ለምሳሌ አላስካ ለግብር ተስማሚ በሆነ አካባቢዋ፣ የሽያጭ ወይም የንብረት ግብር በሌለበት እና በሚያስደንቅ የተፈጥሮ መልክዓ ምድሮች ትታወቃለች። ከቀረጥ ነፃ ወደሆነ ግዛት ለመዛወር ውሳኔ ማድረግ የጡረተኞችን የፋይናንስ ደህንነት ማሻሻል እና በጡረታ ጊዜ የህይወት ጥራትን ሊያሳድግ ይችላል።