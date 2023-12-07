አዲስ የጥበብ ጭነቶች የኒው ዮርክ ከተማን ያበራሉ

ክረምቱ ሲቃረብ የኒውዮርክ ከተማ በአዲስ እና በአስደናቂ የጥበብ ጭነቶች እየሞላ ነው። በታህሳስ ወር ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ አንዳንድ መታየት ያለባቸው ተከላዎች እና መስህቦች እዚህ አሉ።
1. የጨረር ምሽቶች በሴንትራል ፓርክ
በሴንትራል ፓርክ ጥበቃ
ሴንትራል ፓርክ በራዲያንት ምሽቶች ተከላ ላይ በሚያስደንቅ የብርሃን እና የቀለማት ማሳያ በህይወት ሊመጣ ነው። በታዋቂው አርቲስት አውሮራ ኮርቴስ የተፈጠረው ይህ መሳጭ ተሞክሮ ፓርኩን ወደ አስማታዊ ድንቅ ምድር ይለውጠዋል። ጎብኚዎች በሺዎች በሚቆጠሩ ብርሃን በተሞሉ አበቦች፣ ዛፎች እና ቅርጻ ቅርጾች ይደሰታሉ፣ ይህም አስደናቂ ትዕይንት ይፈጥራል። ይህ የነፃ መጫኛ በታህሳስ ወር ውስጥ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ንጋት ድረስ ለህዝብ ክፍት ይሆናል።
2. የከተማ ሸራ በብሩክሊን ድልድይ
የፎቶ ክሬዲት፡ ብሩክሊን የጥበብ ምክር ቤት
የብሩክሊን ድልድይ በከተማ ሸራ ፕሮጀክት ውስጥ ለአካባቢያዊ አርቲስቶች እንደ ትልቅ ሸራ ሆኖ ያገለግላል። ይህ ፈጠራ ያለው ተከላ በብሩክሊን ውስጥ ያለውን ደማቅ እና የተለያየ የስነ ጥበብ ትዕይንት ለማሳየት ያለመ ነው። ግራፊቲ ሰዓሊዎች፣ ሰዓሊዎች እና ሙራሊስቶች በተመረጡት የድልድዩ ክፍሎች ላይ ልዩ የስነጥበብ ስራዎችን ለመስራት እድል ይሰጣቸዋል፣ ይህም ወደ ደማቅ የውጪ ጋለሪ ይለውጠዋል። ጎብኚዎች የድልድዩን ለውጥ ማየት እና የብሩክሊን ጥበባዊ ማህበረሰብን የፈጠራ አገላለጾች ማሰስ ይችላሉ።
3. Kinetic Waves በሁድሰን ያርድ
ተዛማጅ ኩባንያዎች ጨዋነት ማሳየት
ሁድሰን ያርድስ Kinetic Waves የሚባል በይነተገናኝ እና ተለዋዋጭ ተከላ እንዲያስተናግድ ተዘጋጅቷል። በአርቲስት የጋራ ፍሉክስ የተፈጠረ፣ ይህ ተከላ ለጎብኚዎች እንቅስቃሴ እና ለአካባቢው አከባቢ ምላሽ የሚሰጡ መጠነ ሰፊ ቅርጻ ቅርጾችን ያሳያል። ጎብኚዎች በጠፈር ውስጥ ሲራመዱ, ቅርጻ ቅርጾች ወደ ህይወት ይመጣሉ, ይህም ምስላዊ ንድፎችን እና ድምፆችን ይፈጥራሉ. Kinetic Waves ዓላማው ተመልካቾችን በልዩ የስሜት ህዋሳት ልምድ ለማሳተፍ፣ በኪነጥበብ፣ በቴክኖሎጂ እና በተፈጥሮ መካከል ያለውን መስመሮች በማደብዘዝ ነው።
4. በታይምስ ስኩዌር ላይ luminescence
የፎቶ ክሬዲት፡ ታይምስ ካሬ አሊያንስ
ታይምስ ስኩዌር ከLluminescence መጫኛ ጋር ወደ ብሩህ ድንቅ ምድር ይቀየራል። በመልቲሚዲያ አርቲስት ሊሳ ፓርክ የተፈጠረው ይህ መሳጭ ብርሃን እና የድምጽ ተሞክሮ የመደነቅ እና የመደነቅ ስሜት ለመቀስቀስ ነው። ጎብኚዎች በሚያብረቀርቁ መብራቶች ውስጥ ይንከራተታሉ እና በድምፅ፣ በቀለም እና በእንቅስቃሴ መካከል ያለውን መስተጋብር ሊለማመዱ ይችላሉ። Luminescence በተጨናነቀችው ከተማ መሃል ላይ የእረፍት ጊዜ እና ነጸብራቅ ይሰጣል።
እነዚህ የጥበብ ተከላዎች ከከተማው ደማቅ የባህል ትእይንት ጋር ለመሳተፍ እና ጥበብን በአዲስ እና አስደሳች መንገዶች ለመለማመድ ልዩ እድል ይሰጣሉ። በተብራሩ የሉል ገጽታዎች መስክ ውስጥ መሄድም ሆነ በቀለማት ያሸበረቀ የብርሃን ማሳያን ማሰስ፣ እነዚህ ጭነቶች በታህሳስ ወር ውስጥ ጎብኝዎችን እንደሚማርኩ እና እንደሚያበረታቱ እርግጠኛ ናቸው።