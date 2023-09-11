15 የማይታመን ፒዲኤፍ ሶፍትዌር ለዊንዶውስ 10 በ2023

በዘመናዊው የዲጂታል ዘመን፣ አስተማማኝ የፒዲኤፍ ሶፍትዌር መኖሩ ለተቀላጠፈ የስራ ፍሰት እና የሰነድ አስተዳደር አስፈላጊ ነው። ለዊንዶውስ 10 ተጠቃሚዎች ብዙ አማራጮች አሉ ፣ ግን በጣም ጥሩውን ሶፍትዌር መምረጥ በጣም ከባድ ነው። ፍለጋዎን ለማቅለል እንዲረዳን በ15 ለዊንዶውስ 10 በተለየ መልኩ የተነደፉትን 2023 እጅግ አስደናቂ የሆኑ የፒዲኤፍ ሶፍትዌሮችን ዝርዝር አዘጋጅተናል።እነዚህ የሶፍትዌር አፕሊኬሽኖች ሰፋ ያለ ባህሪያትን ይሰጣሉ እና ያልተቋረጠ የተጠቃሚ ተሞክሮ ይሰጣሉ፣ ይህም ለግለሰቦች እና ንግዶች አስፈላጊ መሳሪያዎች ያደርጋቸዋል። በተመሳሳይ።
አዶቤ ፎቶሾፕ ኤለመንቶች 2023 | የፎቶ አርትዖት ሶፍትዌር
Adobe Photoshop Elements 2023 ለዊንዶውስ ፒሲ የተነደፈ የፎቶ ማረም ሶፍትዌር ነው። ስራዎችን በራስ ሰር ለመስራት እና ተጠቃሚዎች በፈጠራ ማሻሻያዎች ላይ እንዲያተኩሩ የAdobe Sensei AI ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። በ61 የተመሩ አርትዖቶች ተጠቃሚዎች ጥልቀትን፣ ፍፁም የመሬት ገጽታዎችን መፍጠር፣ ዳራዎችን መተካት እና ዘመናዊ ዱቶቶን መስራት ይችላሉ። ሶፍትዌሩ በኮላጅ እና በስላይድ ትዕይንት አብነቶች እና በተዘመነ የፈጠራ ይዘቶች አማካኝነት ግላዊ ፈጠራዎችን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ በጉዞ ላይ ሳሉ ለፎቶ አርትዖት የድር እና የሞባይል አጃቢ መተግበሪያዎችን ይሰጣል።
የAdobe Photoshop Elements 2023 ቁልፍ ባህሪያት አዶቤ ሴንስ AI ቴክኖሎጂ፣ 61 የተመሩ አርትዖቶች፣ ግላዊ ፈጠራዎች እና ከዴስክቶፕዎ በላይ የመሄድ ችሎታን ያካትታሉ። ሶፍትዌሩ የሙሉ የፎቶሾፕ ሥሪት የላቀ ተግባር ባይኖረውም፣ በተመጣጣኝ ዋጋ እና ለጀማሪዎች ተደራሽነቱ ይወደሳል።
ማይክሮሶፍት 365 የግል
ማይክሮሶፍት 365 የግል አጠቃላይ የቢሮ መተግበሪያዎችን እና የላቁ የደህንነት ባህሪያትን ያቀርባል። እንደ Word፣ Excel እና PowerPoint ባሉ ፕሪሚየም ኦፊስ መተግበሪያዎች ተጠቃሚዎች በቀላሉ ሰነዶቻቸውን መፍጠር እና ማደራጀት ይችላሉ። የደንበኝነት ምዝገባው በOneDrive ላይ 1 ቴባ የደመና ማከማቻን ያካትታል፣ ይህም እንከን የለሽ የፋይል መዳረሻ እና በመሳሪያዎች ላይ መጋራት ያስችላል። Outlook፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ኢሜይል እና የቀን መቁጠሪያ መተግበሪያ፣ እንዲሁም በደንበኝነት ምዝገባው ውስጥ ተካትቷል። ሶፍትዌሩ በብዙ መሳሪያዎች ላይ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል, ይህም ትልቅ ተለዋዋጭነትን ያቀርባል.
የማይክሮሶፍት 365 የግል ቁልፍ ባህሪያት ነገሮችን በቀላሉ የመፍጠር፣ የማደራጀት እና የማከናወን ችሎታን፣ ፕሪሚየም ኦፊስ መተግበሪያዎችን፣ 1 ቴባ OneDrive ደመና ማከማቻን፣ Outlook ለኢሜል እና የቀን መቁጠሪያዎችን እና የላቀ የደህንነት ባህሪያትን ያካትታሉ። አንዳንድ ተጠቃሚዎች በይነገጹ የተዝረከረከ ሆኖ ያገኙታል፣ እና በደንበኝነት ምዝገባ ላይ የተመሰረተው ሞዴል በሁሉም ዘንድ ተመራጭ ላይሆን ይችላል፣ ግን በአጠቃላይ ይህ የደመና ማከማቻ ያለው አጠቃላይ የቢሮ ስብስብን ለሚፈልጉ ተወዳጅ ምርጫ ነው።
Kindle Paperwhite ከሚስተካከለው የሞቀ ብርሃን ጋር
Kindle Paperwhite የላቀ የንባብ ልምድ የሚሰጥ በዓላማ የተገነባ ኢ-አንባቢ ነው። ባለ 6.8 ኢንች ማሳያ፣ የሚስተካከለው ሞቅ ያለ ብርሃን እና ቀጭን ድንበሮች፣ በእውነተኛ ወረቀት ላይ ያለውን የማንበብ ልምድ ለመኮረጅ ተዘጋጅቷል። አንጸባራቂ-ነጻ ማሳያው በደማቅ የፀሐይ ብርሃን ውስጥ እንኳን ንባብ ምቹ መሆኑን ያረጋግጣል ፣ የውሃ መከላከያ ባህሪው ለባህር ዳርቻ ወይም ለመታጠቢያ ንባብ ተስማሚ ያደርገዋል። Kindle Paperwhite በሺዎች የሚቆጠሩ ርዕሶችን ማከማቸት እና እስከ 10 ሳምንታት የባትሪ ህይወት ያቀርባል። እንዲሁም ከ2 ሚሊዮን በላይ ርዕሶችን እና በሺዎች የሚቆጠሩ ኦዲዮ መጽሐፍትን ማግኘት የምትችልበት የ Kindle Unlimited መዳረሻን ይሰጣል። ለአጠቃቀም ቀላል በሆነው በይነገጽ እና በተጨናነቀ ዲዛይን፣ ይህ ኢ-አንባቢ የእርስዎን የማንበብ ልማድ ለመለማመድ ምቹ እና አስደሳች መንገድ ነው።
የ Kindle Paperwhite ቁልፍ ባህሪያት የ 6.8 ኢንች ማሳያ ከሚስተካከለው ሞቅ ያለ ብርሃን ጋር፣ ፊት ለፊት የሚንፀባረቅ ንድፍ ከጨረር-ነጻ ማሳያ፣ በአጋጣሚ ለመጥለቅ የውሃ መከላከያ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ርዕሶችን የማከማቸት ችሎታ፣ እስከ 10 ሳምንታት የባትሪ ህይወት እና ወደ Kindle Unlimited እና ኦዲዮ መጽሐፍት መድረስ። አንዳንድ ተጠቃሚዎች የተጠቃሚ በይነገጽ ግራ የሚያጋባ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ፣ እና የንክኪ ስክሪን አልፎ አልፎ ምላሽ ሰጪነት ችግሮች ሊኖሩት ይችላል፣ ነገር ግን በአጠቃላይ ለንባብ ደስታ የተለየ መሳሪያ ለሚፈልጉ አንባቢዎች ጥሩ ምርጫ ነው።
ምንጮች: አዶቤ, ማይክሮሶፍት, አማዞን