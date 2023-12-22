የቅዱስ አውጉስቲን ፣ ፍሎሪዳ አስደናቂ ውበትን ማሰስ

ውብ በሆነው የአትላንቲክ የባህር ዳርቻ፣ ሴንት ኦገስቲን፣ ፍሎሪዳ፣ የባህር ዳርቻን ኑሮ በምርጥ ሁኔታ የሚይዝ ድብቅ ዕንቁ ነው። በ1565 በስፔን ድል አድራጊዎች ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ የበለፀገ ታሪክ ያላት ይህች ማራኪ ከተማ ልዩ የሆነ የአሮጌ አለም ውበት እና ዘመናዊ መስህቦችን ታቀርባለች።
የስነ-ህንፃ አድናቂዎች የከተማውን ገጽታ በሚያሳዩ የቅኝ ገዥ ባህሪያት ይደሰታሉ, ይህም የበለጸጉ የስፔን ተጽእኖዎችን ያሳያሉ. ከእነዚህም መካከል ታዋቂው የቅዱስ አውጉስቲን ላይት ሃውስ በዩኤስኤ ውስጥ በጣም ከሚጠሉት የመብራት ቤቶች አንዱ በመሆን ታዋቂነትን አግኝቷል።
ተፈጥሮ ወዳዶች 1,600 ኤከር ስፋት ያለው ያልተበላሸ የባህር ዳርቻ መቅደስ በአናስታሲያ ስቴት ፓርክ መጽናኛን ማግኘት ይችላሉ። እዚህ ጎብኚዎች በሞቃታማው አሸዋ ውስጥ መዝለል፣ ማዕበል ረግረጋማ ቦታዎችን ማሰስ እና አስደናቂውን የአሸዋ ክምር ማድነቅ ይችላሉ። ከ139 ካምፖች በላይ ያለው፣ በከዋክብት የተሞላው ሰማይ ስር ጥቂት ምሽቶችን ለሚመኙ ሰዎች ምርጥ ቦታ ነው።
ቅዱስ አውግስጢኖስ ለመዝናናት የማትችል ደማቅ ከተማ ነች። “ጥንታዊቷ ከተማ” በመባል የምትታወቀው በዓመቱ ውስጥ የተለያዩ የቀጥታ የቲያትር ትርኢቶችን፣ ኮንሰርቶችን እና ፌስቲቫሎችን ያስተናግዳል። ከአስደናቂው የጁላይ 4 ርችት ትርኢት እስከ አስደናቂው የብርሃናት የገና ምሽት እና ህያው የትንሳኤ ሰልፍ፣ በዚህች ማራኪ ከተማ ውስጥ ሁል ጊዜ ትልቅ ነገር እየተፈጠረ ነው።
የታሪክ ጎበዝ፣ የተፈጥሮ ውበትን የምትወድ፣ ወይም አስደሳች የሙት ታሪኮችን የምትፈልግ፣ ቅዱስ አውጉስቲን ለሁሉም ሰው የሚያቀርበው ነገር አለው። ያለፈው ጊዜ ያለምንም ችግር ከአሁኑ ጋር የተዋሃደበት እና የባህር ዳርቻ ህይወት ማራኪነት ሙሉ በሙሉ የሚለማመድበት ቦታ ነው።
ስለዚህ፣ ቦርሳዎችዎን ያሸጉ፣ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ዳርቻ ላይ ጉዞ ይጀምሩ፣ እና የቅዱስ አውጉስቲን ፣ ፍሎሪዳ አስደናቂ ውበት ያግኙ።