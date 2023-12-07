በዌቸስተር ካውንቲ ውስጥ ሪከርድ ሰባሪ የህክምና ስህተት ፍርድ ተሰጠ

እጅግ በጣም አሳሳቢ በሆነ ጉዳይ የዌቸስተር ህክምና ማዕከል በ120 ሚሊየን ዶላር የህክምና ስህተት በጥፊ ተመታ። ፍርዱ የተላለፈው በዳኛ ፖል XNUMX. ማርክስ ፊት ለአራት ሳምንታት ከቆየው የፍርድ ሂደት በኋላ ሲሆን ሆስፒታሉ የስትሮክ ታማሚን በፍጥነት መመርመር እና ማከም ባለመቻሉ በአንጎል ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ያሳያል።
የከሳሹ የ41 አመቱ ዊልያም ሊ በኖቬምበር 27 ቀን 2018 በአምቡላንስ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ለስትሮክ አስቸኳይ የህክምና ክትትል ተደረገ። ይሁን እንጂ ልምድ የሌላቸው ዶክተሮች ወደ ሆስፒታሉ በመደወል ላይ የሚገኙትን የረጋ ደም ከሊ ባሲላር ደም ወሳጅ ቧንቧ ለማስወገድ የሶስት ሰዓት መዘግየት ፈጥረዋል። ይህ መዘግየት ከፍተኛ የአንጎል ጉዳት አስከትሏል ይህም ሊ በቀሪው ህይወቱ በመኖሪያ የአእምሮ ጉዳት ማእከል ውስጥ እንዲቆይ አድርጎታል። የመሪ ችሎት ጠበቃ ቤን ሩቢኖዊትዝ ከጄፍሪ ብሉምና ከሪቻርድ ስቲግማን ከማንሃታን የግል ጉዳት የህግ ተቋም ጋር በመሆን ሆስፒታሉን በቸልተኝነት ተጠያቂ በማድረግ አሳማኝ የሆነ ጉዳይ አቅርቧል።
በሊ የደረሰባቸው ጉዳቶች በእውቀት ችሎታው ላይ በተለይም በፍርድ እና በአጭር ጊዜ የማስታወስ ችሎታ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድረዋል. በዚህም ምክንያት ራሱን ችሎ መኖር ወይም ሚስቱንና ልጆቹን ማሟላት አልቻለም። የዳኞች ፍርድ የሊ የወደፊት የህክምና ፍላጎቶች ካሳ፣ ህመም እና ስቃይ፣ የህይወት ደስታ ማጣት፣ እንዲሁም ለሚስቱ አገልግሎት እና ማህበረሰብ ማጣትን ያጠቃልላል። ይህ ታሪካዊ ሽልማት በዌቸስተር ካውንቲ ውስጥ በህክምና ስህተት ጉዳይ ውስጥ ትልቁን ይወክላል።
ሊ፣ ጋይር፣ ጋይር፣ ኮንሶን፣ ሩቢኖዊትዝ፣ ብሉም፣ ሄርሸንሆርን፣ ስቴግማን እና ማካውፍ የሚወክለው የሕግ ቡድን በጤና አጠባበቅ ቸልተኝነት ምክንያት ለተጎዱ ወይም ለሞት የተዳረጉ ታካሚዎችን በመደገፍ ከመቶ በላይ ልምድ ያለው ነው። ቤን ሩቢኖዊትዝ ስድስት ጊዜ “የዓመቱ ምርጥ ጠበቃ” ተብሎ መመረጡን ጨምሮ፣ ለተጎጂዎች ፍትህን የማረጋገጥ ጉልህ እውቀታቸው እና ሪከርዳቸው በህጋዊው ማህበረሰብ ዘንድ እውቅና አስገኝቶላቸዋል። ጄፍሪ ብሉም የኒውዮርክ ግዛት የፍርድ ጠበቆች ማህበር የህክምና ስህተት ኮሚቴ ተባባሪ ሊቀመንበር ነው።
ይህ አስደናቂ ፍርድ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎችን ለድርጊታቸው ተጠያቂ ማድረግ እና በህክምና ስህተት ለተጎዱ ተጎጂዎች ፍትህ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።