ሃይፕን ማፍረስ፡-የግራንድ ስርቆት አውቶ V የመጀመሪያውን ተጎታች በድጋሚ መጎብኘት።

እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 2፣ 2011 የሮክስታር ጨዋታዎች በጣም በጉጉት የሚጠበቀውን የመጀመሪያውን የፊልም ማስታወቂያ ለታዋቂው ግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል ተከታታይ ስድስተኛ ክፍል ይፋ ባደረጉበት ወቅት ነበር (በአማዞን ላይ ይመልከቱ)። አድናቂዎቹ ግራንድ ስርቆት አውቶ አራተኛ ከተለቀቀ (በአማዞን ላይ ይመልከቱ) ከተለቀቀ ለሦስት ዓመታት በትዕግስት ስለጠበቁ ደስታው ቀላል ነበር። ይህ ከ90 ሰከንድ በታች የሆነው ቲሸር ተጫዋቾቹ በጉጉት እያንዳንዱን ፍሬም እንዲከፋፈሉ ትቷቸዋል፣ በውስጡ የተያዙትን ሚስጥሮች ለማወቅ እየሞከሩ ነው።
አንድ ተስፋ ሰጪ ንድፈ ሃሳብ ጨዋታው በግቢው ውስጥ የተሸጠ ምልክት በተተከለበት ተጎታች ውስጥ ባለው ጊዜያዊ ጊዜ ላይ በመመስረት አጠቃላይ የሪል እስቴት ስርዓትን ያሳያል የሚል ነበር። ሆኖም ግን፣ ይህ መላምት መሠረተ ቢስ ሆኖ ተገኝቷል፣ ምንም እንኳን በቀጣይ የGTA Online መልቀቅ ለተጫዋቾቹ በምናባዊው ዓለም ውስጥ አፓርታማዎችን የመግዛት ችሎታ ቢሰጥም።
ሌላው ታዋቂ፣ ግን የተሳሳተ፣ ንድፈ ሃሳብ በ58 ሰከንድ የሚታየው የተደናገጠ ቤት አልባ ሰው የGTA IV ዋና ገፀ ባህሪ የሆነው ኒኮ ቤሊክ ነው። ወዮ፣ ይህ የደጋፊዎች ከልክ ያለፈ ምናብ ውጤት እንጂ ሌላ አልነበረም።
የሚገርመው፣ የፊልሙ ተጎታች መለቀቅ እንዲሁ የታላቁ አድናቂዎች አስደናቂ ጥረት የቀሰቀሰ ሲሆን ታላቁን ስርቆት አውቶ Vን በይፋ ከመጀመሩ በፊትም ቢሆን በጋራ በመሆን የአለምን ካርታ ለመስራት ጥረት አድርገዋል። ሁሉንም ያስገረመው የመጨረሻው በደጋፊ የተፈጠረ ካርታ፣ የፊልም ማስታወቂያ እና ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን በመጠቀም በጥንቃቄ የተሰራው በሚያስደንቅ ሁኔታ ትክክለኛ ሆኖ ተገኝቷል። ተመሳሳይ ፕሮጀክት አስቀድሞ ለጂቲኤ VI በመካሄድ ላይ ነው፣ ከደጋፊዎች ጋር ሾልኮ የወጡ ምስሎችን በመጠቀም የምክትል ከተማን ጎዳናዎች በጥንቃቄ ይሳሉ።
የGTA VI የመጀመሪያ የፊልም ማስታወቂያ ስራውን በትዕግስት ስንጠብቅ የ2011 የጨዋታ መልክዓ ምድርን ለማስታወስ ወደ ማህደረ ትውስታ መስመር ጉዞ ማድረግ ተገቢ ነው። በዚያ አመት እንደ ባትማን፡ Arkham City፣ Uncharted 3፣ Skyrim፣ Portal የመሳሰሉ ከፍተኛ እውቅና ያተረፉ የማዕረግ ስሞች እንደመጡ ተመልክተናል። 2, እና Mass Effect 2. ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ኔንቲዶ 3DS ወደ የሱቅ መደርደሪያዎች ሄደ፣ እና ታዋቂው የጨዋታ-ዥረት መድረክ Twitch፣ በይፋ ተጀመረ።
የጂቲኤ ቪ የመጀመሪያ ተጎታች እ.ኤ.አ. በ 2011 የተለቀቀ ቢሆንም አድናቂዎቹ ጨዋታው በ 2013 ወደ መደርደሪያው ከመግባቱ በፊት ለሁለት ዓመታት መዘግየት ነበረባቸው ። በዋና መስመር GTA ክፍሎች መካከል ያለው ይህ የአምስት ዓመት ልዩነት በዚያን ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ ነበር ፣ ይህም በጨዋታው ማህበረሰብ ዘንድ አስገራሚ ነበር ። . ይህ መጠበቅ ለመጪው GTA VI አስር አመታት ከሚጠበቀው ግምት ጋር ሲወዳደር ገርጣ እንደሚሆን አላወቁም።
የGTA VI የመጀመሪያ እይታን በጉጉት እየጠበቅን ሳለ፣ ከዛሬ 12 አመት በፊት የግራንድ ስርቆት አውቶ ኤም ኤሌክሪሲንግ ተጎታች አዕምሮአችንን ሲማርክ ያሳለፍነውን ስሜት እና ደስታ እናስታውስ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ የ Grand Theft Auto V የመጀመሪያው የፊልም ማስታወቂያ መቼ ተለቀቀ?
መ: የ Grand Theft Auto V የመጀመሪያው የፊልም ማስታወቂያ ህዳር 2 ቀን 2011 ተለቀቀ።
ጥ፡ ስለ ሪል እስቴት ሥርዓት እና ስለ Grand Theft Auto V ውስጥ ስለ ኒኮ ቤሊክ መገኘት የተነገሩት ግምቶች እውነት ነበሩ?
መ: አይ፣ የሪል እስቴት ሥርዓት ሊኖር የሚችል ተጎታች ጠቋሚዎች እና የኒኮ ቤሊክ ገጽታ መሠረተ ቢስ ሆነው ተገኝተዋል።
ጥ፡ ከመውጣቱ በፊት በደጋፊ የፈጠረው የGrand Theft Auto V ካርታ ምን ያህል ትክክል ነበር?
መ: የፊልም ማስታወቂያ እና ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች ላይ የተመሰረተው የመጨረሻው ደጋፊ የፈጠረው ካርታ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ትክክለኛ ሆኖ የውስጠ-ጨዋታ አለምን በትክክል የሚወክል ሆኖ ተገኝቷል።
ጥ: በ 2011 በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምን ሌሎች ጉልህ ክስተቶች ተከስተዋል?
መ፡ በ2011፣ እንደ Batman፡ Arkham City፣ Uncharted 3፣ Skyrim፣ Portal 2 እና Mass Effect 2 ያሉ ታዋቂ ጨዋታዎች ተለቀቁ። በተጨማሪም፣ የኒንቴንዶ 3DS ተጀመረ፣ እና Twitch እንደ ጨዋታ-ዥረት መድረክ በይፋ አስተዋወቀ።
ጥ፡ በ Grand Theft Auto V እና በመጪው Grand Theft Auto VI መካከል ያለው ጥበቃ ምን ያህል ነበር?
መ: Grand Theft Auto V በ2013 ተለቋል፣ ይህም በዋና መስመር GTA ክፍሎች መካከል ያለውን የአምስት ዓመት መጠበቅ አስተዋውቋል። ነገር ግን፣ የGrand Theft Auto VI መጠበቅ ከአስር አመታት በላይ ዘልቋል።