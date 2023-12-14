የጺም ድራጎን ሞርፍስ ቆንጆ እና ልዩ ዓለም

ጢም ያላቸው ድራጎኖች በተለያዩ ሞርፎች ውስጥ የሚመጡ አስደናቂ ፍጥረታት ናቸው, እያንዳንዳቸው የራሳቸው ልዩ ባህሪያት አላቸው. ከእነዚህ እንግዳ የቤት እንስሳት ጋር በባለቤትነት ወይም በመገናኘት ደስታን አጣጥመህ የማታውቅ ከሆነ፣ የውበት እና የስብዕና ዓለም እያጣህ ነው።
ከብዙ ተሳቢ እንስሳት በተቃራኒ ፂም ያላቸው ድራጎኖች ከ1990ዎቹ ጀምሮ በአሜሪካ ውስጥ ለቤት እንስሳት ባለቤቶች ተወዳጅ ምርጫ ሆነዋል። ለታዋቂነታቸው አንዱ ምክንያት የሚያሳዩት ሰፋ ያለ ሞርፎስ ወይም አካላዊ ባህሪያት ነው. ከክላሲክ ሞርፎች እስከ ገላጭ፣ ሌዘርባክ፣ ሃይፖሜላኒስቲክ፣ የጀርመን ግዙፍ፣ የሐር ጀርባ፣ ዱነር፣ ዊትብሊትስ፣ ፓራዶክስ እና ዜሮ ሞርፎች፣ እያንዳንዱ ዓይነት በመልክ እና በስብዕና ረገድ የተለየ ነገር ይሰጣል።
ክላሲክ ሞርፍ፣ መደበኛ ሞርፍ በመባልም ይታወቃል፣ በጣም የተለመደው የጢም ዘንዶ አይነት ነው። በአውስትራሊያ ዱር ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይነት ያለው በጀርባው ላይ ትናንሽ ሹልፎች እና ጢም ያለው ትልቅ የሶስት ማዕዘን ጭንቅላት አለው። ክላሲክ ሞርፍ እንደ ቡኒ፣ ቡኒ ወይም ቢጫ ባሉ ጥቁር ጥፍርዎች በተለያዩ ቀለማት ይመጣል።
አሳላፊ ሞርፎች ከሌሎች ሞርፎች ጋር ሲነፃፀሩ ቀለል ያለ መልክ እንዲኖራቸው በማድረግ ሚዛኖች እና ሾጣጣዎች አሏቸው። ብዙውን ጊዜ ሰማያዊ የዓይን ሽፋኖች እና ጠንካራ ጥቁር ዓይኖች አሏቸው.
ከቆዳ ጀርባ ያለው ፂም ድራጎኖች ያለ ሹል ሹል ለስላሳ ጀርባ አላቸው፣ በዚህም ምክንያት የበለጠ ደማቅ ቀለሞች እና ቅጦች። በጭንቅላቱ እና በጎን አጫጭር እሾህ ይታወቃሉ።
Hypomelanistic morphs ቀለም እጥረት ስላለባቸው ፈዛዛ እንዲመስሉ ያደርጋቸዋል። የእነሱ ንድፍ ደብዝዟል, እና ጥፍሮቻቸው በጥቁር ምትክ ግልጽ ናቸው. በተጨማሪም ሃይፖ ዜሮዎች እና ሃይፖ ትራንስ ሞርፎች የተለዩ የቀለም ልዩነቶች አሉ።
የጀርመን ግዙፉ ሞርፍ ከሌሎቹ ሞርፎች የበለጠ ነው, ከአማካይ ከ 30 እስከ 16 ኢንች ጋር ሲነፃፀር እስከ 24 ኢንች ርዝመት አለው. በምርጫ እርባታ ምክንያት በተለያየ ቀለም ይመጣል.
Silkback ጺም ያላቸው ድራጎኖች፣ እንዲሁም ሐርኮች በመባልም የሚታወቁት፣ ሚዛኖች ሙሉ በሙሉ ስለሌላቸው በእይታ አስደናቂ ያደርጋቸዋል። ለስላሳ ቆዳቸው ልዩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል.
Dunner morphs ከሌሎች ሞርፎች የተለየ ልዩ የልኬት ንድፍ አላቸው። ሚዛኖቻቸው ምንም ዓይነት ልዩ ድርጅት ሳይኖራቸው ያድጋሉ, እና ብዙውን ጊዜ በሁሉም ቦታዎች ላይ ነጠብጣብ አላቸው.
የዊትብሊት ሞርፎች የታጠበ ቀለም አላቸው እና ንቁነት ወይም ቅጦች የላቸውም። ከቀለም አንፃር በዜሮ እና በሃይፖሜላኒስቲክ ሞርፍ መካከል ይወድቃሉ.
ፓራዶክስ ሞርፎች በእውነቱ አንድ-አይነት ናቸው ፣ የቀለም ቅጦች ከተሰበረ ቀለም ጋር። የተመጣጠነ ወይም ያልተመጣጣኝ ቅጦች ሊኖራቸው ይችላል, እና ቀለሞች አሰልቺ ወይም ብሩህ ሊሆኑ ይችላሉ.
ዜሮ ሞርፎች ምንም አይነት ቀለም ወይም ቅጦች የሌላቸው ጠንካራ ነጭ ናቸው. ከአልቢኖ ጢም ዘንዶዎች የተለዩ ናቸው.
እያንዳንዱ የጢም ድራጎን ሞርፍ ልዩ እና የሚያምር ነገር ያቀርባል. ወደ ክላሲክ መልክ፣ ወደ ገላጭ ሞርፍ ግልጽነት፣ ለቆዳ ጀርባ ቅልጥፍና፣ ወይም ወደ ፓራዶክስ ሞርፕ ማራኪ ቅጦች ከተሳቡ ለሁሉም ሰው የሚሆን ፂም ያለው ዘንዶ አለ። እነዚህ ለየት ያሉ የቤት እንስሳት ለየትኛውም ተሳቢ አድናቂ ሕይወት ውበት እና ደስታን ያመጣሉ ።