በጋራ የመድሃኒት ምርመራ አስራ አንድ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ።

የሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች በጆርጂያ የምርመራ ቢሮ የዌስት ሜትሮ ክልል የአደንዛዥ ዕፅ ማስፈጸሚያ ጽሕፈት ቤት በሚመራው የጋራ የመድኃኒት ምርመራ ላይ በመተባበር አሥራ አንድ ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ውለው ክስ መሥርተዋል። ክዋኔው የሰሜን ምዕራብ ጆርጂያ የመድሀኒት ግብረ ሃይል፣ የሃራልሰን ካውንቲ የሸሪፍ ጽ/ቤት፣ የትሮፕ ካውንቲ የሸሪፍ ጽ/ቤት፣ DEA በርሚንግሃም ዲስትሪክት ጽህፈት ቤት ግብረ ኃይል ቡድን 42 እና 7ኛ የፍትህ ዋና ዋና ወንጀሎች ክፍልን ጨምሮ በርካታ ኤጀንሲዎችን አሳትፏል።
በቁጥጥር ስር የዋሉት ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ ግለሰቦች ሲሆኑ፣ ከአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር እስከ ማሴር ወንጀል የተከሰሱ ናቸው። እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2023 የተጀመረው ምርመራ በመጀመሪያ አንድ ግለሰብ ላይ ያነጣጠረ ቢሆንም በመቀጠል በጆርጂያ እና አላባማ ውስጥ በበርካታ አውራጃዎች ውስጥ የሚሰራ የአደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪ ድርጅት ተገኘ።
የፍተሻ ማዘዣዎች በተለያዩ ቦታዎች ተፈጽመዋል፣ ይህም የፍርድ ቤት ማዘዣ በሚፈፀምበት ወቅት በቁጥጥር ስር እንዲውል እና እንደ ሰፊው የምርመራ አካል ሆኗል። በግምት 4 ኪሎ ግራም የተጠረጠረ ሜታምፌታሚን፣ 2 ፓውንድ የተጠረጠረ ማሪዋና፣ 6 ሽጉጦች እና 14,000 ዶላር የሚጠጋ ጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውሏል።
ተጠርጣሪዎቹ ወደ ተለያዩ የካውንቲ ማረሚያ ቤቶች የተያዙ ሲሆን፥ ምርመራው በታለመላቸው አካባቢዎች የጎዳና ላይ የመድሃኒት ስርጭትን ለማደናቀፍ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበረሰቦችን ለመፍጠር ያለመ ነው።
ምርመራው ሲጠናቀቅ፣ የክስ መዝገቡ ክስ ለመመስረት ወደ Tallapoosa የፍትህ ወረዳ ወረዳ አቃቤ ህግ ቢሮ ይተላለፋል። ከዚህ ምርመራ ጋር የተያያዘ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው የጆርጂያ የምርመራ ቢሮ የዌስት ሜትሮ ክልላዊ መድሃኒት ማስፈጸሚያ ቢሮን ማነጋገር ይችላል። ስም-አልባ ምክሮች በተለያዩ ቻናሎች ማለትም 1(800) 597-TIPS (8477) መደወልን ጨምሮ፣ በመስመር ላይ በGBI ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ወይም የሞባይል መተግበሪያን ይመልከቱ የሆነ ነገር ላክ።