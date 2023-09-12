ለ2023 አንድሮይድ የርቀት መቆጣጠሪያ፡ የመዝናኛ ልምድዎን ያሳድጉ

መሳሪያህን ለመቆጣጠር ትክክለኛውን አንድሮይድ የርቀት መቆጣጠሪያ መፈለግ ከሰለቸህ ከዚህ በላይ ተመልከት። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የእርስዎን ቲቪ፣ የቤት ቴአትር ሲስተም ወይም ስማርት ሆም መሳሪያዎች የሚቆጣጠሩትን ሁሉንም ፍላጎቶችዎን የሚሸፍኑ 11 ምርጥ የአንድሮይድ የርቀት መቆጣጠሪያዎችን ለ2023 እናቀርባለን። እነዚህ የርቀት መቆጣጠሪያዎች የእርስዎን የመዝናኛ ተሞክሮ ለማሻሻል የላቀ ባህሪያትን፣ ለተጠቃሚ ምቹ በይነገጽ እና እንከን የለሽ ተኳኋኝነትን ያቀርባሉ።
አንድሮይድ ቲቪ ሳጥን የርቀት መቆጣጠሪያ፡-
ይህ የርቀት መቆጣጠሪያ ለአንድሮይድ ቲቪ ቦክስ ተጠቃሚዎች የግድ የግድ መለዋወጫ ነው። ከታዋቂ ሞዴሎች ጋር ተኳሃኝ ነው እና ምንም ፕሮግራም አያስፈልግም. በቀላሉ አዲስ ባትሪዎችን ያስገቡ እና ወዲያውኑ መጠቀም ይጀምሩ። ጥቅሉ አንድ የርቀት መቆጣጠሪያን ያካትታል, እና በሁለት የ AAA ባትሪዎች ነው የሚሰራው. የርቀት መቆጣጠሪያው የታመቀ እና ጥቁር ቀለም ያለው ሲሆን ይህም ለአጠቃቀም ምቹ እና ቀላል ነው.
ለአንድሮይድ ቲቪ ሳጥን የርቀት መቆጣጠሪያን ይተኩ፡
ይህ ምትክ የርቀት መቆጣጠሪያ ከተለያዩ የአንድሮይድ ቲቪ ቦክስ ሞዴሎች ጋር ተኳሃኝ ነው። በሁለት አዲስ የ AAA ባትሪዎች ቀላል ማዋቀርን ያቀርባል። የታመቀ ንድፍ እና ሰፊ ተኳኋኝነት የእርስዎን አንድሮይድ ቲቪ ሳጥን ለመቆጣጠር አስተማማኝ እና ምቹ አማራጭ ያደርገዋል።
Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard እና Infrared Remote Control
ይህ ሁለገብ መሳሪያ ገመድ አልባ የቁልፍ ሰሌዳ፣ አይጥ እና የርቀት መቆጣጠሪያን ወደ አንድ ያጣምራል። እንደ ጎግል አንድሮይድ ስማርት ቲቪ/ቦክስ፣ IPTV፣ ዊንዶውስ እና ማክ ኦኤስ ካሉ የተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ነው። የእንቅስቃሴ ዳሳሽ የርቀት መቆጣጠሪያውን በማውለብለብ የመዳፊቱን ምቹ ቁጥጥር እንዲኖር ያስችላል፣ እና ተሰኪ እና ፕሌይ ማዋቀርን ያሳያል። እንዲሁም በቲቪ IR የርቀት መቆጣጠሪያዎ ላይ እስከ አምስት የሚደርሱ ቁልፎችን እንዲማር የሚያስችል የIR የመማር ችሎታ አለው።
በአጠቃላይ እነዚህ የአንድሮይድ የርቀት መቆጣጠሪያዎች ምቾቶችን፣ የአጠቃቀም ቀላልነትን እና ከተለያዩ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝነትን ይሰጣሉ። በላቁ ባህሪያቸው እና ለተጠቃሚ ምቹ በይነገጾች፣የእርስዎን የመዝናኛ ተሞክሮ ለማሳደግ የተነደፉ ናቸው። የበርካታ የርቀት መቆጣጠሪያ ውጣ ውረዶችን ተሰናብተው በመዳፍዎ ላይ ለመመቻቸት ሰላም ይበሉ።
ምንጮች:
– (ምንጭ 1፡ መደበኛ IR መተኪያ የርቀት መቆጣጠሪያ)
– (ምንጭ 2፡ የርቀት መቆጣጠሪያ አካል ብቃትን ለአንድሮይድ ቲቪ ሳጥን A95X R2 S905W TX2 TX3 Mini TX5 TX6 TX9 Pro TX3 Max TX92 TX95 Mini TX3 Max TX5 Pro TX5 Max TX6 Max TX9 Pro TX92 TX95 ተካ)
– (ምንጭ 3፡ Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard & Infrared Remote Control)