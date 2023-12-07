አዲስ የ100 ሚሊዮን ዶላር የጎልፍ ኮርስ ልማት በአሌዶ ታቅዷል

በዳላስ ላይ የተመሰረተ የጎልፍ ክለብ ኦፕሬተር ኢስካላንቴ ጎልፍ ከፎርት ዎርዝ ደቡብ ምዕራብ በምትገኘው አሌዶ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የጎልፍ ኮርስ ለማዘጋጀት ተዘጋጅቷል። በUS Highway 240 በ377 ኤከር ቦታ ላይ የሚገኘው የኬሊ ራንች ጎልፍ ክለብ በሰሜን ቴክሳስ ያለውን የጎልፍ ጨዋታ ልምድ እንደገና ለመወሰን ያለመ ነው። የግል ባለ 18-ቀዳዳ ሻምፒዮና ኮርስ የ2,500 ቤቶች ዕቅዶችን ያካተተ ትልቁ የኬሊ ራንች ማህበረሰብ አካል ይሆናል። ልማቱ 100 ሚሊዮን ዶላር ይፈጃል ተብሎ ይገመታል።
በልዩ የጎልፍ ኮርስ ዲዛይናቸው የታወቁት Escalante Golf ከTripp Davis እና Associates ጋር በመተባበር ተጫዋቾችን የሚፈታተን እና የሚያነቃቃ ኮርስ ፈጥሯል። ትምህርቱ 7,600 ሜትሮችን የሚሸፍን ሲሆን ይህም የክልሉን ተንከባላይ ኮረብታ እና ከፍታ ለውጦችን በመጠቀም ነው። መክፈቻው ለ 2025 ተይዟል.
ከራሱ ኮርስ ባሻገር፣ ኬሊ ራንች ጎልፍ ክለብ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ባለ 26 ሄክታር የመለማመጃ ተቋም የመንዳት ክልል፣ ባንከርን ይለማመዱ እና አረንጓዴዎችን በመቁረጥ እና በማስቀመጥ ያሳያል። የክለብ ቤቱ የጎልፍ ሱቅ፣ ምግብ ቤት፣ ባር እና የኮርሱ አስደናቂ እይታዎችን የሚሰጥ የውጪ እርከን ያቀርባል። ከጎልፍ መገልገያዎች በተጨማሪ ኢስካላንቴ ጎልፍ የአካል ብቃት ወዳጆችን የሚያስተናግድ የአትሌቲክስ እና የጤንነት ክለብ እያዘጋጀ ነው።
የኬሊ ራንች ጎልፍ ክለብ አንድ ልዩ ገጽታ በጎልፍ ላይ ያለው ልዩ ትኩረት ነው። ክለቡ በተለምዶ በባህላዊ የሀገር ክለቦች ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች ትኩረትን የሚከፋፍሉ ሁኔታዎች የፀዳ አካባቢ ለመፍጠር ያለመ ነው። በEscalante ጎልፍ የክለቦች እና ሪዞርቶች ስራ አስፈፃሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ጄፍ ኪንድሬድ ለጎልፍ ብቻ የተሰጠን ከባቢ አየር ማራኪነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
ሰፊው የኬሊ ራንች ማህበረሰብ ከ 700,000 ዶላር እስከ 10 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ቤት ያላቸው ሶስት ደጃፍ ሰፈሮችን ያቀፈ ይሆናል። በተጨማሪም፣ በኬሊ ራንች፣ ባለ 65-ኤከር የችርቻሮና የመመገቢያ ማዕከል፣ እንዲሁም ባለ 50-ኤከር ቢሮ እና የሕክምና ኮምፕሌክስ ሱቆችን ለማልማት ዕቅድ ተይዟል።
በ1991 የተመሰረተው Escalante Golf በአሁኑ ጊዜ በ22 ግዛቶች 13 የጎልፍ ኮርሶችን እና ክለቦችን ይሰራል። በቴክሳስ ኩባንያው በሂዩስተን አካባቢ አራት የጎልፍ ክለቦች አሉት። የኬሊ ራንች ጎልፍ ክለብ በፎርት ዎርዝ ውስጥ ለወደፊት የጎልፍ ጨዋታ የላቀ ደረጃ መድረክን ያዘጋጃል እና በሰሜን ቴክሳስ ውስጥ እየጨመሩ ያሉ ዋና ዋና የጎልፍ እድገቶችን ይጨምራል።