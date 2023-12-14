በTerer Joe's ጤናዎን ለማሳደግ ከፍተኛ 15 ከፍተኛ-ፋይበር ምግቦች

በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን በአመጋገብዎ ውስጥ ማካተት የምግብ መፈጨትን ጤንነት ለመጠበቅ እና የሙሉነት ስሜትን ለማራመድ አስፈላጊ ነው። ነጋዴ ጆ, ታዋቂው የግሮሰሪ ሰንሰለት, ጣፋጭ እና ገንቢ የሆኑ ብዙ ከፍተኛ-ፋይበር አማራጮችን ያቀርባል. በትሬደር ጆ ውስጥ ሊያገኟቸው የሚችሏቸውን 15 ከፍተኛ ፋይበር ምግቦችን እንይ።
1. Quinoa Crunch Cereal - በፋይበር እና አስፈላጊ በሆኑ ንጥረ ነገሮች የተሞላ አስደሳች የቁርስ አማራጭ።
2. የምስር ሾርባ ድብልቅ - በሁለቱም ፋይበር እና ፕሮቲን የበለፀገ ምቹ እና ጣፋጭ የሾርባ ድብልቅ።
3. የቺያ ዘር ክላስተር - እነዚህ ክላስተርስ ፍጹም መክሰስ አማራጭ እና ትልቅ የፋይበር ምንጭ ናቸው።
4. Multigrain Blend with Vegetable - በፋይበር እና በቪታሚኖች የበለፀገ ጣዕም ያለው የእህል እና የአትክልት ድብልቅ።
5. ሙሉ የስንዴ ፓስታ - የፋይበር አወሳሰድን ለመጨመር መደበኛ ፓስታዎን በሙሉ የስንዴ ፓስታ ይለውጡ።
6. Fiberful Granola Bars - እነዚህ ጣፋጭ ቡና ቤቶች በፋይበር ተጭነዋል እና በጉዞ ላይ ምቹ መክሰስ ያደርጋሉ።
7. ኦርጋኒክ ጥቁር ባቄላ - ከጓዳዎ ውስጥ ሁለገብ ተጨማሪ፣ ጥቁር ባቄላ የፋይበር እና የፕሮቲን ምንጭ ነው።
8. Cauliflower Gnocchi - በአበባ ጎመን የተሰራ, እነዚህ gnocchi ዝቅተኛ-ካርቦሃይድሬት አማራጮች ናቸው, አሁንም ጥሩ መጠን ያለው ፋይበር ያቀርባል.
9. ኦርጋኒክ Raspberries - እነዚህን ጣፋጭ እና ጣፋጭ የቤሪ ፍሬዎች እንደ መክሰስ ይደሰቱ ወይም ለቃጫ መጨመር ወደ እርስዎ ተወዳጅ ምግቦች ያክሉት.
10. ሙሉ የእህል ቁርጥራጭ - እነዚህ ጥርት ያሉ እና ክራንክ ብስኩት በፋይበር የበለፀጉ እና እንደ አቮካዶ ወይም ሃሙስ ካሉ ጣፋጮች ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣመራሉ።
11. ኦርጋኒክ ጣፋጭ ድንች - በፋይበር፣ በቪታሚኖች እና በማእድናት የበለፀገ ድንች ድንች ለማንኛውም ምግብ ሁለገብ እና ገንቢ ነው።
12. ከፍተኛ-ፋይበር ባለ ብዙ እህል ዳቦ - ዕለታዊ የፋይበር አወሳሰድን ለመጨመር መደበኛ ዳቦዎን ለከፍተኛ-ፋይበር አማራጭ ይለውጡ።
13. የቀዘቀዘ ኦርጋኒክ አረንጓዴ አተር - እነዚህ አተር በምግብዎ ላይ ፋይበር ለመጨመር ምቹ መንገድ ናቸው እና በቀላሉ ወደ ጥብስ፣ ሾርባ ወይም ሰላጣ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ።
14. ኦርጋኒክ ፖፕኮርን - ከፍተኛ በፋይበር እና በካሎሪ ዝቅተኛ በሆነው ከ Trader Joe's organic popcorn ጋር ከጥፋተኝነት ነፃ የሆነ መክሰስ ይደሰቱ።
15. Fiberful Pasta Sauce - ጣፋጭ ጣዕሞችን ከፋይበር የጤና ጠቀሜታዎች ጋር በሚያዋህድ በዚህ ፋይበር የበለፀገ መረቅ በመጠቀም የፓስታ ምግብዎን ያሻሽሉ።
እነዚህን ከፍተኛ ፋይበር የያዙ ምግቦችን ከነጋዴ ጆ በአመጋገብዎ ውስጥ በማካተት የምግብ መፈጨትን ጤንነት እና አጠቃላይ ደህንነትን ማሻሻል ይችላሉ። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ነጋዴ ጆን ሲጎበኙ እነዚህን በፋይበር የበለጸጉ አማራጮችን ማከማቸት እና ለጤናዎ በሚያመጡት ጥቅማጥቅሞች ይደሰቱ።