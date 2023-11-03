የተቀበሩ ማዕድናትን ለማግኘት ማይክሮቢያል ዲ ኤን ኤ በመጠቀም፡ በማዕድን ፍለጋ ላይ የተደረገ ለውጥ

ተመራማሪዎች የተቀበሩ ማዕድናትን መቆፈር ሳያስፈልግ የመለየት አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል፡- ከአፈር ናሙናዎች ማይክሮቢያል ዲ ኤን ኤ መጠቀም። ሳይንቲስቶች የአፈርን ረቂቅ ተሕዋስያንን በመተንተን የ kimberlite, የአልማዝ አፈጣጠር እና ሌሎች እንደ ፖርፊሪ መዳብ ክምችቶች ያሉ ጠቃሚ ማዕድናት መኖሩን መለየት ይችላሉ.
የዚህ አዲስ አቀራረብ ፅንሰ-ሀሳብ ቀላል ነው፡ ማዕድናት ከአፈር ጋር ይገናኛሉ እና ጥቃቅን ተህዋሲያንን ይቀይራሉ. በላብራቶሪ ሙከራዎች ውስጥ ተመራማሪዎች ኪምበርላይትን ወደ የአፈር ናሙናዎች አስተዋውቀዋል እና ጥቃቅን ተህዋሲያን ማህበረሰቦችን እንዴት እንደሚያሻሽሉ አስተውለዋል. የ "አመልካች" ማይክሮቦች እና የዲኤንኤ ቅደም ተከተሎችን በመለየት በአሰሳ ቦታ ላይ የአፈር ናሙናዎችን መሞከር ችለዋል. አበረታች, 59 ከ 65 አመላካቾች በአፈር ውስጥ ተገኝተዋል, 19 ቱ ጉልህ በሆነ መልኩ ከተቀበረ ማዕድን በላይ ይገኛሉ.
የዚህ ዘዴ አፕሊኬሽኖች ኪምበርላይት ከመለየት በላይ ይጨምራሉ. አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመደገፍ ወሳኝ ሊሆን የሚችለውን የፖርፊሪ መዳብ ክምችት በመለየት ረገድም ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ተገኝተዋል። ውድ እና የአካባቢ ወራሪ የአሳሽ ቁፋሮ ፍላጎትን ስለሚቀንስ የዚህ የማይክሮባዮል ዲ ኤን ኤ የመፈለጊያ ዘዴ አቅም በጣም ሰፊ ነው። በተጨማሪም፣ ማዕድናትን ለማግኘት የተሻሻለ ትክክለኛነትን ይሰጣል፣ በዚህም የአሰሳ ጥረቶችን ያሻሽላል። በተጨማሪም ይህ የፈጠራ አካሄድ ለተለያዩ የማዕድን ዓይነቶች የመተግበር አቅም አለው፣ ለበለጠ ብዝሃ ፍለጋ በሮች ይከፍታል።
የማዕድን ፍለጋ ቴክኒኮችን በመቀየር ይህ ዘዴ የማዕድን ኢንዱስትሪውን ብቻ ሳይሆን ዘላቂነት ያለው የንብረት ማውጣት ልምዶችን ያበረታታል. ያለ ወራሪ ቁፋሮ ማዕድኖችን በትክክል የማግኘት ችሎታ የአካባቢን ተፅእኖ ይቀንሳል እና ኃላፊነት የሚሰማቸው የማዕድን ስራዎችን ይደግፋል። በመጨረሻ፣ ማይክሮቢያል ዲ ኤን ኤ በማዕድን ፍለጋ ውስጥ መጠቀማችን ከምድር በታች ያሉ ሀብቶችን የምንመረምርበትን እና የምንጠቀመውን መንገድ የመቀየር አቅም አለው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡- የማይክሮባይል ዲኤንኤ መፈለጊያ ዘዴ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ: ዘዴው በአፈር ውስጥ የሚገኙትን ጥቃቅን ተህዋሲያን በመተንተን ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም በማዕድን ንጥረ ነገሮች ተለውጧል. የተወሰኑ የማይክሮባላዊ አመልካቾችን እና የዲኤንኤ ቅደም ተከተላቸውን በመለየት ተመራማሪዎች የተቀበሩ ማዕድናት መኖራቸውን ማወቅ ይችላሉ።
ጥ: የዚህ ዘዴ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: የማይክሮባይል ዲ ኤን ኤ መፈለጊያ ዘዴ ውድ እና የአካባቢ ወራሪ ቁፋሮ ፍላጎትን ይቀንሳል። ማዕድናትን ለማግኘት ትክክለኛነትን ይሰጣል እና ለተለያዩ ማዕድናት ዓይነቶች ሊተገበር ይችላል ፣ ይህም የበለጠ የተለያዩ ፍለጋዎችን ያስችለዋል።
ጥ: ይህን ዘዴ በመጠቀም ምን ሌሎች ማዕድናት ሊገኙ ይችላሉ?
መ፡ ትኩረቱ በኪምቤርላይት ላይ ቢሆንም፣ ዘዴው አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመደገፍ ወሳኝ የሆኑትን የፖርፊሪ የመዳብ ክምችቶችን በመለየት ረገድም ተስፋ አሳይቷል።
ጥ፡- ይህ ዘዴ ለዘላቂ ሀብት ማውጣት ምን አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ: ያለ ወራሪ ቁፋሮ ማዕድኖችን በትክክል በመፈለግ ዘዴው የአካባቢ ተፅእኖን ይቀንሳል እና ኃላፊነት የሚሰማቸው የማዕድን ስራዎችን ያበረታታል, ይህም የበለጠ ዘላቂ የሆነ የንብረት ማውጣትን ያመጣል.