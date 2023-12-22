Oppo A59 5G፡ ተመጣጣኝ 5ጂ ስማርትፎን ከአስደናቂ ባህሪያት ጋር

ማጠቃለያ፡ Oppo በህንድ ውስጥ Oppo A59 5G ስማርትፎን ለገበያ አቅርቧል፣ ይህም ተመጣጣኝ 5G መሳሪያ ውሃ ተከላካይ ደረጃ እና ፈጣን የኃይል መሙያ ድጋፍ አቅርቧል። ስልኩ በሁለት ራም አማራጮች ይመጣል እና ትልቅ 5000mAh ባትሪ አለው። ማራኪ የማስጀመሪያ ቅናሾች እና ቅናሾች፣ Oppo A59 5G ቄንጠኛ እና አፈጻጸምን ተኮር 5G ስልክ ለሚፈልጉ ጥሩ አማራጭ መሆኑን ያረጋግጣል።
የተለየ አመለካከት ማቅረብ፡ Oppo A59 5G በተመጣጣኝ ዋጋ እና በባህሪያት የታሸገ ስማርትፎን ወደ ህንድ ገበያ ገብቷል። ከ15,000 ሩፒ ባነሰ ዋጋ የተሸጠው ይህ ስልክ ውሃ የማይቋቋም ደረጃ ያለው ሲሆን ይህም ዘላቂ እና አስተማማኝ ያደርገዋል። በሁለት ራም አማራጮች የሚገኝ ሲሆን 4GB RAM እና 128GB የማከማቻ ልዩነት በ14,999 ሩፒ ዋጋ አለው። ኩባንያው ለ 6GB RAM ልዩነት ዋጋውን እስካሁን አልገለጸም. ስልኩ ከዲሴምበር 25 ጀምሮ ለሽያጭ የሚውል ሲሆን ከኦፖ ኢ-ስቶር፣ ፍሊፕካርት እና አማዞን ሊገዛ ይችላል።
ስምምነቱን የበለጠ ማራኪ ለማድረግ፣ ኦፖ ከተመረጡ ቸርቻሪዎች እና ኦፖ መደብሮች ስልኩን ሲገዛ እስከ 6 ወር ድረስ ጠንካራ ቅናሽ እና ምንም ወጪ የማይጠይቁ EMI አማራጮችን እያቀረበ ነው። በተጨማሪም፣ በዋና ፋይናንሰሮች አማካይነት፣ ደንበኞች ከ1,699 ሩፒዎች ጀምሮ ማራኪ የ EMI የክፍያ አማራጮችን መጠቀም ይችላሉ።
እንደ ልዩ የእኔ ኦፖ ፕሮግራም አካል ደንበኞች በOppo A59 5G ግዢ ላይ አስደሳች ሽልማቶችን የማግኘት ዕድል አላቸው። በተጨማሪም፣ እንደ አዲስ ዓመት ቦናንዛ ስማርት ቁጠባ አቅርቦት አካል፣ Oppo በተመረጡ የኤ-ተከታታይ ምርቶች ላይ ማራኪ ቅናሾችን እና ቅናሾችን አስተዋውቋል። ደንበኞች እስከ 10% ተመላሽ ገንዘብ፣ በተመረጡ አጋሮች ዜሮ የክፍያ አማራጮች እና ያለ ምንም ወጪ EMI ለ6 ወራት መደሰት ይችላሉ።
Oppo A59 5G በትልቅ ማሳያው እና በሚያምር ዲዛይኑ ጎልቶ ይታያል። ባለ ጠፍጣፋ ፍሬም እና በ90Hz sAMOLED ስክሪን ያለው ለስላሳ ቴክስቸርድ ዲዛይን አለው። ስልኩም IP54 ውሃን የማይቋቋም እና አቧራ የማይገባ ነው። በ6.56 ኢንች ኤልሲዲ ፓነል፣ ስልኩ HDR10+ ጥራትን በ90Hz የማደስ ፍጥነት እና በ720 ኒት ከፍተኛ ብሩህነት ይደግፋል። በMediaTek Dimensity 6020 ቺፕ የተጎላበተ፣ Oppo A59 5G በአንድሮይድ 13.1 መሰረት በ ColorOS 13 ይሰራል።
በስልኩ 33 ዋ ፈጣን የኃይል መሙላት ድጋፍ ተጠቃሚዎች ፈጣን እና ምቹ በሆነ ባትሪ መሙላት መደሰት ይችላሉ። ለፎቶግራፍ አድናቂዎች ስልኩ ባለ 13 ሜጋፒክስል ዋና ካሜራ እና ባለ 2-ሜጋፒክስል ጥልቀት ካሜራ ያለው ባለሁለት የኋላ ካሜራ ዝግጅት ያቀርባል። ለራስ ፎቶዎች እና ቪዲዮ ጥሪ 8 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ አለ። Oppo A59 5G 5000mAh ባትሪ እና 3.5ሚሜ የድምጽ መሰኪያ የተገጠመለት ነው። እንዲሁም ለመረጃ ማስተላለፍ እና ባትሪ መሙላት የዩኤስቢ ዓይነት-C ወደብ አለው። በተጨማሪም ስልኩ ለፈጣን እና ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ በጎን የተገጠመ የጣት አሻራ ዳሳሽ ያካትታል።
ለማጠቃለል ያህል፣ Oppo A59 5G በተመጣጣኝ ዋጋ፣ ውሃ የማይቋቋም ደረጃ፣ አስደናቂ የባትሪ ህይወት እና ማራኪ የማስጀመሪያ አቅርቦቶች ጋር ለገንዘብ ጥሩ ዋጋ ይሰጣል። ቄንጠኛ እና አፈጻጸምን ተኮር 5G ስማርትፎን ለሚፈልጉ በጣም ጥሩ አማራጭ ነው።