በቤንጋሉሩ ውስጥ የሚጋልቡ አፕሊኬሽኖች መስፋፋት የአካባቢው አሽከርካሪ የራሱን እንዲጀምር ገፋፍቶታል።

በቤንጋሉሩ ላይ የተመሰረተ የታክሲ ሹፌር ጉዳዩን በእጁ ወስዶ ናኖ ትራቭልስ የተባለ የራሱን የራይድ-ማሳፈሪያ መተግበሪያ እንደ ኡበር እና ኦላ ካሉ ግዙፎች ጋር ለመወዳደር ጀምሯል። መተግበሪያው የመኪና ኪራይ ከመስጠት በተጨማሪ አሽከርካሪው በራሱ የሚሰራ መተግበሪያ እና በጉዞው ወቅት ለተሳፋሪዎች አድራሻ መረጃ እንዲያስተዋውቅ የሚያስችል ልዩ ተግባር አለው።
የአሽከርካሪው ጥረት ትኩረትን እና ድጋፍን ያተረፈ ሲሆን ብዙዎች የእሱን ተነሳሽነት አወድሰዋል። የእሱ መተግበሪያ የጀመረው ዜና በፍጥነት በማህበራዊ ሚዲያዎች ተሰራጭቷል፣ ሰዎች ከስራው ጀርባ ላለው ሹፌር ሎክሽ ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። የእሱን መድረክ እንዲቀላቀሉ ከ600 በላይ አሽከርካሪዎችን ስቧል፣ እና ንግዱን በማስፋፋት ላይ ትኩረት አድርጓል።
በተጨማሪም ሎኬሽ የአይኦኤስን የመተግበሪያውን ስሪት በቅርቡ ይፋ በማድረግ ለአይፎን ተጠቃሚዎች ተደራሽ አድርጎታል። የአፕል እትም መጀመር ብዙ ተጠቃሚዎችን ወደ መድረኩ እንደሚስብ ይጠበቃል።
ይህ የሎክሽ እርምጃ በራይድ-heiling ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ ደፋር እና አዲስ እርምጃ ነው የሚታየው። እንደ ኡበር እና ኦላ ያሉ የተመሰረቱ ተጫዋቾችን የበላይነት የሚፈታተን እና አሽከርካሪዎች የራሳቸውን ንግድ እንዲቆጣጠሩ እድል ይሰጣል። የራሳቸውን መተግበሪያዎች እና አገልግሎቶች የማስተዋወቅ ችሎታ, አሽከርካሪዎች ከተሳፋሪዎች ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት መመስረት ይችላሉ, የበለጠ ግላዊ እና ቀልጣፋ ተሞክሮ ይፈጥራሉ.
ለናኖ ተጓዦች የተሰጠው ምላሽ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር፣ ብዙዎች የሎኬሽን የስራ ፈጠራ መንፈስ እና ቁርጠኝነትን ያወድሳሉ። ሰዎች የእሱን ስኬት እንደ ተነሳሽነት እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ላሉ ሌሎች ሥራ ፈጣሪዎች ምሳሌ አድርገው ይመለከቱታል።
በቤንጋሉሩ ውስጥ የሚጋልቡ አፕሊኬሽኖች መጨመር ከባድ ፉክክር ፈጥሯል፣ ነገር ግን የሎኬሽ ጥረቶች በገበያ ውስጥ ለፈጠራ እና ለአዳዲስ ተጫዋቾች ቦታ እንዳለ ያሳያሉ። እንደ ሎክሽ ያሉ ብዙ አሽከርካሪዎች የራሳቸውን መድረኮች ለማስጀመር ተነሳሽነታቸውን ሲወስዱ፣ በቤንጋሉሩ ያለው የመሳፈሪያ ገጽታ ጉልህ ለውጦችን ለማድረግ ተዘጋጅቷል።