የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

ማጉላት ስለ ማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ስጋቶችን ለማንሳት ከተቆጣጠሪዎች ጋር ይገናኛል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 8, 2023
ማጉላት ስለ ማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ስጋቶችን ለማንሳት ከተቆጣጠሪዎች ጋር ይገናኛል

ዙም ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ከአውሮፓ ህብረት እና ከሌሎችም ባለስልጣናት ጋር ተገናኝቶ የማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ያለውን ስጋት ገልጿል። የቪዲዮ ኮንፈረንስ መድረክ ከዩኤስ ፌደራል ንግድ ኮሚሽን እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት፣ ዩኬ እና ጀርመን የውድድር አስከባሪዎች ጋር ባለፈው አመት ውይይት አድርጓል።

የማጉላት ስጋቶች ማይክሮሶፍት በቻት እና ቪዲዮ መተግበሪያ ፣ቡድኖች ፣በዋጋ ማጠቃለያ እና የምርት ዲዛይን ላይ በሚያደርገው ተመራጭ አያያዝ ዙሪያ ያጠነጠነ ነው። አጉላ ለራሱ መተግበሪያ ምርጫን በመስጠት ማይክሮሶፍት ኢፍትሃዊ የውድድር ልማዶችን እየሰራ መሆኑን ያምናል። የዙም ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሪክ ዩዋን የፍትሃዊ ውድድርን አስፈላጊነት እና ኢ-ፍትሃዊ ድርጊቶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዞች አጉልተዋል።

በተለየ ጉዳይ ማይክሮሶፍት በጁላይ ወር በአውሮፓ ህብረት የፀረ-እምነት ምርመራ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል ። ምርመራው የተካሄደው በ Salesforce-ባለቤትነት የሚወዳደረው የስራ ቦታ መልእክት መተግበሪያ Slack በ2020 ባቀረበው ቅሬታ ነው። የአውሮፓ ህብረት የማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከቢሮው ምርት ጋር መቀላቀልን በተመለከተ ስጋቶችን አንስቷል። ለምላሹ ማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከኦፊስ ምርቶቹ መፍታት እና ለተወዳዳሪ ምርቶቹ ከሶፍትዌሩ ጋር በቀላሉ እንዲዋሃዱ ለማድረግ ማቀዱን አስታውቋል።

የማጉላት ስብሰባ ከተቆጣጠሪዎችና ጋር የሚደረጉ ስብሰባዎች በገበያ ላይ ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ እና በማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪን ለመፍታት እንደ ሙከራ ያገለግላሉ። ከተቆጣጣሪዎች ጋር የሚደረጉ ውይይቶች በቪዲዮ ኮንፈረንስ እና በኮሙኒኬሽን ሶፍትዌር ዘርፍ ተወዳዳሪ አካባቢን ለማስተዋወቅ ሌላ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን ለመወሰን ይረዳል።

ምንጮች:
– ሮይተርስ፡ [ምንጭ መጣጥፍ]

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

Google Pixel 8 Series እና Pixel Watch 2 በህንድ ውስጥ ሊጀመሩ ነው፡ እስካሁን የምናውቀው ነገር ሁሉ

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

የአፕል ክስተት 2023፡ ከ iPhone 15 Pro Max ምን ይጠበቃል

ሴፕቴ 8, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

አፕል ለ Matte Black Material ፓተንት ይቀበላል፣ ተለዋጭ ወደ አይፎን እና ማክቡኮች ሊያመጣ ይችላል

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ዜና

የዲጂታል ዓለማችንን መጠበቅ፡ በቴክኖሎጂ ውስጥ የአለምአቀፍ ንቁ ደህንነት አስፈላጊነት

ሴፕቴ 8, 2023 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

Google Pixel 8 Series እና Pixel Watch 2 በህንድ ውስጥ ሊጀመሩ ነው፡ እስካሁን የምናውቀው ነገር ሁሉ

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የአፕል ክስተት 2023፡ ከ iPhone 15 Pro Max ምን ይጠበቃል

ሴፕቴ 8, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

አፕል ለ Matte Black Material ፓተንት ይቀበላል፣ ተለዋጭ ወደ አይፎን እና ማክቡኮች ሊያመጣ ይችላል

ሴፕቴ 8, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች