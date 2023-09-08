ማጉላት ስለ ማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ስጋቶችን ለማንሳት ከተቆጣጠሪዎች ጋር ይገናኛል

ዙም ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ከአውሮፓ ህብረት እና ከሌሎችም ባለስልጣናት ጋር ተገናኝቶ የማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ያለውን ስጋት ገልጿል። የቪዲዮ ኮንፈረንስ መድረክ ከዩኤስ ፌደራል ንግድ ኮሚሽን እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት፣ ዩኬ እና ጀርመን የውድድር አስከባሪዎች ጋር ባለፈው አመት ውይይት አድርጓል።
የማጉላት ስጋቶች ማይክሮሶፍት በቻት እና ቪዲዮ መተግበሪያ ፣ቡድኖች ፣በዋጋ ማጠቃለያ እና የምርት ዲዛይን ላይ በሚያደርገው ተመራጭ አያያዝ ዙሪያ ያጠነጠነ ነው። አጉላ ለራሱ መተግበሪያ ምርጫን በመስጠት ማይክሮሶፍት ኢፍትሃዊ የውድድር ልማዶችን እየሰራ መሆኑን ያምናል። የዙም ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሪክ ዩዋን የፍትሃዊ ውድድርን አስፈላጊነት እና ኢ-ፍትሃዊ ድርጊቶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን መዘዞች አጉልተዋል።
በተለየ ጉዳይ ማይክሮሶፍት በጁላይ ወር በአውሮፓ ህብረት የፀረ-እምነት ምርመራ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል ። ምርመራው የተካሄደው በ Salesforce-ባለቤትነት የሚወዳደረው የስራ ቦታ መልእክት መተግበሪያ Slack በ2020 ባቀረበው ቅሬታ ነው። የአውሮፓ ህብረት የማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከቢሮው ምርት ጋር መቀላቀልን በተመለከተ ስጋቶችን አንስቷል። ለምላሹ ማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከኦፊስ ምርቶቹ መፍታት እና ለተወዳዳሪ ምርቶቹ ከሶፍትዌሩ ጋር በቀላሉ እንዲዋሃዱ ለማድረግ ማቀዱን አስታውቋል።
የማጉላት ስብሰባ ከተቆጣጠሪዎችና ጋር የሚደረጉ ስብሰባዎች በገበያ ላይ ፍትሃዊነትን ለማረጋገጥ እና በማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪን ለመፍታት እንደ ሙከራ ያገለግላሉ። ከተቆጣጣሪዎች ጋር የሚደረጉ ውይይቶች በቪዲዮ ኮንፈረንስ እና በኮሙኒኬሽን ሶፍትዌር ዘርፍ ተወዳዳሪ አካባቢን ለማስተዋወቅ ሌላ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን ለመወሰን ይረዳል።
ምንጮች:
– ሮይተርስ፡ [ምንጭ መጣጥፍ]