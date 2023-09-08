ማጉላት ስለ ማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ተቆጣጣሪዎች ስጋትን ይፈጥራል

ዙም ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን ኢንክ ከዩኤስ፣ ከአውሮፓ ህብረት እና ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ተገናኝቶ የማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ፀረ-ውድድር ባህሪ ያለውን ስጋት ገልጿል። የኮሙዩኒኬሽን ሶፍትዌር ሰሪው ከዩኤስ ፌደራል ንግድ ኮሚሽን (ኤፍቲሲ) እና ከአውሮፓ ህብረት፣ ዩኬ እና ጀርመን የውድድር አስከባሪዎች ጋር ባለፈው አመት ተሳተፈ።
የማጉላት ዋናው ጉዳይ ማይክሮሶፍት ለቡድኖቹ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሶፍትዌሮች በዋጋ ማጠቃለያ እና የምርት ዲዛይን ላይ ያተኮረ ነው። ማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከንግድ ምርቶች ጋር ማያያዝ የፀረ እምነት ህጎችን መጣሱን እየመረመረ ካለው የአውሮፓ ህብረት የውድድር ተቆጣጣሪ ቡድን ምርመራ ገጥሞታል። ምርመራው የተደረገው ከSalesforce Inc. የመልእክት መላላኪያ መድረክ Slack በቀረበ ቅሬታ ነው።
የጀርመን ፌዴራል ካርቴል ጽሕፈት ቤት በማይክሮሶፍት ላይ በተለይም የ OneDrive እና ቲሞችን ከሌሎች የኩባንያው ምርታማነት ሶፍትዌር ጋር በማጣመር ላይ ምርመራውን ከፍቷል። በተጨማሪም የዩኤስ እና የዩኬ ባለስልጣናት የማይክሮሶፍት አዙር ዋነኛ ተዋናይ በሆነበት የደመና አገልግሎቶች ላይ ጥያቄዎችን ጀምረዋል።
ዙም ከዚህ ቀደም ጉዳዩን ከመፍታት ርቆ የነበረ ቢሆንም፣ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኤሪክ ዩዋን በቅርቡ እንደተናገሩት ኤፍቲሲ የማይክሮሶፍት ጥቅል አሰራርን መመርመር እና ፍትሃዊነትን ማረጋገጥ አለበት። ሆኖም ሁለቱም አጉላ እና ማይክሮሶፍት በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል።
ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ያጋጠመውን ፈጣን መስፋፋት ተከትሎ የሽያጭ እድገትን ለማስቀጠል ስለሚፈልግ የማጉላት ከተቆጣጣሪዎች ጋር ያለው ተሳትፎ ለኩባንያው ፈታኝ ጊዜ ላይ ይመጣል። አቅርቦቶቹን ለማብዛት፣ ዙም በይነመረብ ላይ የተመሰረቱ ስልኮችን፣ የመገናኛ ማዕከላትን፣ መርሐግብርን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ረዳቶችን ጨምሮ ለንግድ ስራ አገልግሎት አስፋፋ።
በማጠቃለያው፣ ዙም ማይክሮሶፍት ከተቆጣጣሪ አካላት ጋር ስላለው ፀረ-ውድድር ባህሪ ስጋትን ለመጨመር እርምጃዎችን ወስዷል። የእነዚህ ውይይቶች ውጤት እና በባለሥልጣናት የሚደረጉ ምርመራዎች የወደፊቱን የቪዲዮ ኮንፈረንስ እና የደመና አገልግሎቶች ገበያን ገጽታ ይወስናሉ።
ምንጮች:
– ብሉምበርግ ዜና (ዩአርኤል አልተሰጠም)