ማጉላት ስለ ማይክሮሶፍት ባህሪ ፀረ-እምነት ስጋትን ይፈጥራል

ማጉላት ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን ኢንክ ማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን ከዩኤስ፣ ከአውሮፓ ህብረት እና ከሌሎች ስልጣኖች ከተውጣጡ ተቆጣጣሪዎች ጋር ባደረገው ስብሰባ ፀረ የውድድር ባህሪ ላይ ስጋቱን ተናግሯል። ጉዳዩን የሚያውቁ ሰው እንዳሉት ዙም ባለፈው አመት ከዩኤስ ፌደራል ንግድ ኮሚሽን እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት፣ እንግሊዝ እና ጀርመን የውድድር አስከባሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል።
በማጉላት ከተነሱት ዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ ማይክሮሶፍት ለቡድኖቹ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሶፍትዌሮችን በዋጋ ማጠቃለያ እና የምርት ዲዛይን ቅድሚያ መስጠቱ ነው። ኩባንያው ይህ ባህሪ ማይክሮሶፍት በገበያው ውስጥ ፍትሃዊ ያልሆነ ጥቅም እንደሚሰጥ ይከራከራል. ማይክሮሶፍት ቡድኖችን ከማይክሮሶፍት 365 እና ከኦፊስ 365 ጋር ማገናኘቱ የፀረ እምነት ህጎችን መጣሱን በማጣራት ላይ ባለው የአውሮፓ ህብረት የውድድር ተቆጣጣሪ ቡድን ቁጥጥር ውስጥ ቆይቷል።
ከሶስት አመት በፊት በ Slack ለቀረበው ቅሬታ ማይክሮሶፍት በቅርቡ ከኦክቶበር 1 ጀምሮ በአውሮፓ ያሉትን ቡድኖች እንደሚፈታ አስታውቋል።የጀርመኑ ፌደራላዊ ካርቴል ፅህፈት ቤትም የጥቅል ልምዶቹን እና ፀረ-ውድድር ባህሪን ለመመርመር በመጋቢት ወር ማይክሮሶፍት ላይ ምርመራ ጀምሯል።
የዩኤስ እና የዩኬ ያሉ ባለስልጣናት የማይክሮሶፍት አዙር ዋና ተዋናይ በሆነበት የደመና አገልግሎቶች ላይ ጥያቄዎችን ጀምረዋል። እነዚህ ምርመራዎች በMicrosoft፣ Amazon.com Inc. እና Alphabet Inc. የተደረጉ አንዳንድ ልምዶች በኢንዱስትሪው ውስጥ ፈጠራን ይገድቡ እንደሆነ ለማወቅ ያለመ ነው።
ምንም እንኳን ቡድኖች የማጉላት ተቀዳሚ ተፎካካሪ ቢሆኑም ኩባንያው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እነዚህን ጉዳዮች በይፋ ከመወያየት ተቆጥቧል። በጎልድማን ሳችስ ኮሙናኮፒያ እና ቴክኖሎጂ ኮንፈረንስ ወቅት የዙም ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሪክ ዩዋን ኤፍቲሲ የማይክሮሶፍትን የጥቅል አሰራር እንዲመረምር ጠይቀው በውድድሩ ውስጥ የፍትሃዊነትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
ዙም ከቪዲዮ ኮንፈረንስ ባሻገር ለንግድ ስራዎች የሚሰጠውን አገልግሎት ማስፋፋቱን ሲቀጥል፣ ፀረ እምነት ስጋቶችን ለመፍታት እና በገበያው ውስጥ ፍትሃዊ ውድድርን ለማረጋገጥ ይፈልጋል።
ምንጮች:
- ብሉምበርግ