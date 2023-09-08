ማጉላት የማይክሮሶፍት ፀረ-ውድድር ባህሪ ስጋትን ይገልጻል

ታዋቂው የኮሙዩኒኬሽን ሶፍትዌር አምራች የሆነው ዙም ቪዲዮ ኮሙኒኬሽን የማይክሮሶፍት ፀረ የውድድር ባህሪን አስመልክቶ ከዩኤስ፣ አውሮፓ ህብረት (አህ)፣ ዩናይትድ ኪንግደም (ዩኬ) እና ጀርመን ተቆጣጣሪዎች ጋር መገናኘቱ ተዘግቧል። ውይይቶቹ ባለፈው አመት ከዩኤስ ፌደራል ንግድ ኮሚሽን (ኤፍቲሲ) እና ከአውሮፓ ህብረት፣ እንግሊዝ እና ጀርመን ከተውጣጡ የውድድር አስፈፃሚዎች ጋር ተካሂደዋል።
የማጉላት ዋና ስጋቶች አንዱ ማይክሮሶፍት ለቡድኖቹ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሶፍትዌር በዋጋ ማጠቃለያ እና የምርት ዲዛይን ምርጫው ነው። እነዚህ ስጋቶች እንደ የአውሮፓ ህብረት የውድድር ተቆጣጣሪ አካል ካሉ ተቆጣጣሪ አካላት ምርመራዎችን አነሳስተዋል። የአውሮፓ ህብረት ምርመራ የተጀመረው ከሶስት አመት በፊት ከ Salesforce መልእክት መላላኪያ መድረክ Slack ቅሬታ በኋላ ነው። በምላሹ፣ ማይክሮሶፍት በቅርቡ ከጥቅምት 1 ጀምሮ በአውሮፓ ያሉትን ቡድኖች እንደሚፈታ አስታውቋል።
ከአውሮፓ ህብረት ምርመራ በተጨማሪ የጀርመኑ ፌደራል ካርቴል ፅህፈት ቤት በOneDrive እና በቡድን ከኩባንያው የምርታማነት ሶፍትዌር ጋር በማጣመር ላይ በማተኮር የራሱን ምርመራ በማክሮሶፍት ላይ ከፍቷል። ባለሥልጣኑ በመስመር ላይ ውድድርን የሚያደናቅፉ አንዳንድ ልምዶችን የማገድ ስልጣን አለው።
በዩኤስ እና በዩኬ ያሉ ባለስልጣናት የማይክሮሶፍት አዙር ዋና ተዋናይ በሆነበት አካባቢ ስለ ደመና አገልግሎቶች የመጀመሪያ ጥያቄዎችን ጀምረዋል። እነዚህ ጥያቄዎች ፈጠራን ሊገድቡ ስለሚችሉ ከማይክሮሶፍት፣ Amazon.com እና Alphabet ልምምዶች ስጋቶችን ያጎላሉ።
ቡድኖች የማጉላት ተቀዳሚ ተፎካካሪ ሲሆኑ፣ ኩባንያው ከዚህ ቀደም ስለ ማይክሮሶፍት አሰራር ስጋት ከመፍጠር ተቆጥቦ ነበር። ነገር ግን፣ በጎልድማን ሳችስ ኮሙናኮፒያ እና ቴክኖሎጂ ኮንፈረንስ ወቅት፣ የዙም ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሪክ ዩን፣ ኤፍቲሲ የማይክሮሶፍትን የጥቅል አሰራርን እንዲመረምር ጠይቀው ፍትሃዊ ውድድር እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የዙም ዋና ስራ አስፈፃሚ በ Zoom እና በማይክሮሶፍት መካከል ያለውን ውድድር ከስፖርት ጨዋታ ጋር በማነፃፀር ፍትሃዊነት ለተመጣጣኝ ሜዳ ወሳኝ መሆኑን ገልጿል። ማጉላት የበለጠ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆነም እና ማይክሮሶፍት አስተያየት አለመስጠትን መርጧል።
ይህ የማጉላት እንቅስቃሴ የአንድ ዋና ተፎካካሪ ፀረ-ውድድር ባህሪን ሲጋፈጥ የአቀራረብ ለውጥን ያሳያል። ምንም እንኳን ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ፈጣን እድገት ቢያሳይም ፣ Zoom ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሽያጭ እድገትን በማስቀጠል ረገድ ተግዳሮቶችን አጋጥሞታል። አቅርቦቶቹን ለማብዛት ኩባንያው የአገልግሎቱን ስብስብ በኢንተርኔት ላይ የተመሰረቱ ስልኮችን፣ የመገናኛ ማዕከላትን፣ መርሃ ግብርን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ረዳቶችን አስፋፋ።
ምንጮች:
- ጽሑፍ: ብሉምበርግ