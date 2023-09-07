የዜሮ ቀን ጉድለት በአትላስ ቪፒኤን ሊኑክስ ደንበኛ የተጠቃሚውን አይፒ አድራሻ ያጋልጣል

በታዋቂው ምናባዊ የግል አውታረ መረብ (ቪፒኤን) አገልግሎት በሊኑክስ ደንበኛ ውስጥ ወሳኝ የዜሮ ቀን ተጋላጭነት ተገኝቷል፣ አትላስ ቪፒኤን። ጉድለቱ፣ በ Reddit ተጠቃሚ “Educational-Map-8145”፣ የቅርብ ጊዜውን የደንበኛውን ስሪት (1.0.3) ይነካል እና ተንኮል አዘል ድር ጣቢያዎች የቪፒኤንን ግንኙነት እንዲያቋርጡ እና የተጠቃሚውን አይፒ አድራሻ እንዲያጋልጡ ያስችላቸዋል። ይህ የደህንነት ስጋት የተጠቃሚን ግላዊነት እና አጠቃላይ የቪፒኤን አገልግሎት ደህንነት ስጋትን ይፈጥራል።
ተጋላጭነቱ በAtlas VPN Linux Client ውስጥ ባለው የኤፒአይ የመጨረሻ ነጥብ በፖርት 8076 በአከባቢው አስተናጋጁን የሚያዳምጥ ነው። ይህ ኤፒአይ ምንም አይነት የማረጋገጫ መንገድ ስለሌለው የድር አሳሾችን ጨምሮ በተጠቃሚው ኮምፒውተር ላይ ለሚሰሩ ፕሮግራሞች ለብዝበዛ ተጋላጭ ያደርገዋል። ይህ ጉድለት ማንኛውም ድር ጣቢያ የቪፒኤን ግንኙነት እንዲቋረጥ እና የተጠቃሚውን የቤት አይፒ አድራሻ እንዲያፈስ ያስችለዋል።
የችግሩን አሳሳቢነት በመግለጽ የኳሊስ የስጋት ጥናት ስራ አስኪያጅ ማዩሬሽ ዳኒ እንደተናገሩት ቪፒኤን አብዛኛውን ጊዜ በፔሪሜትር ላይ እንደሚገኙ ለውስጣዊ እና ውጫዊ አውታረ መረቦች መግቢያ በር ሆነው ያገለግላሉ። በውጤቱም, የቪፒኤን ደንበኞች ለውጫዊ እና ውስጣዊ መጥፎ ተዋናዮች ማራኪ ዒላማ ይሆናሉ, የጥቃቱን ገጽታ ይጨምራሉ.
የደህንነት ባለሙያዎች የአትላስ ቪፒኤን ተጠቃሚዎች ይህንን ወሳኝ ተጋላጭነት ለመቅረፍ ፕላስተር ወይም መፍትሄ እስኪሰጥ ድረስ ድሩን ሲቃኙ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመክራሉ። በተመራማሪው የተካፈለው የብዝበዛ ኮድ አደጋ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ያሳያል፣ ይህም አፋጣኝ እርምጃ የመውሰድ አስፈላጊነትን ያሳያል።
በታኒየም የቴክኒካል አካውንት አስተዳደር ሲኒየር ዳይሬክተር ሾን ሰርበር እንደተናገሩት ተጋላጭነቱ ቀለል ያለ ትእዛዝ በመጠቀም ከመነሻ ምንጭ ማጋራት (CORS) ጥበቃን ያልፋል። ይህ ትእዛዝ ቪፒኤንን በአግባቡ ያጠፋል፣ የተጠቃሚውን አይፒ አድራሻ እና አጠቃላይ ቦታ ያጋልጣል።
በEducational-Map-8145 የAትላስ ቪፒኤን ድጋፍ በኃላፊነት ይፋ ለማድረግ ወይም ስለ የሳንካ ጉርሻ ፕሮግራም መረጃ ለማግኘት ቢሞከርም ምንም ምላሽ አላገኘም። የመረጃ ደህንነት የደህንነት ስጋትን በተመለከተ ይፋዊ መግለጫ ለማግኘት አትላስ ቪፒኤንን አግኝቶ ነበር ነገርግን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ድረስ ምላሽ አላገኘም።
ከዚህ ወሳኝ ጉድለት አንፃር፣ የቪፒኤን ተጠቃሚዎች ነቅተው እንዲቀጥሉ እና ሊፈጠሩ የሚችሉትን አደጋዎች እንዲያውቁ ማድረግ አስፈላጊ ነው ጥገናው ተግባራዊ እስከሚሆን ድረስ።
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