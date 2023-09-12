የዩቲዩብ ሙዚቃ ውህደት ወደ HomePod መምጣት፡ Siri መቆጣጠሪያ እና ቀጥታ ዥረት

ዩቲዩብ ሙዚቃ በቅርቡ ከአፕል HomePod ጋር ተኳሃኝ ሊሆን ይችላል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ሙዚቃን በቀጥታ ከመድረክ የማሰራጨት እና Siriን በመጠቀም የመቆጣጠር ችሎታን ይሰጣል። ይህ አዲስ ከሚደገፉ አገልግሎቶች ዝርዝር ጋር የተጨመረው በዩቲዩብ ሙዚቃ መተግበሪያ ኮድ ውስጥ የሆም ግሊፍ እና የ"ytm_connect_with_homepod" ዩአርኤል በቴክ አድናቂው @aaronp613 ተገኝቷል። ምንም እንኳን ይህ ግኝት ትንሽ ፍንጭ ቢሆንም, ባህሪው በአሁኑ ጊዜ እየተዘጋጀ መሆኑን ይጠቁማል.
እንደ አፕል አብሮገነብ አገልግሎቶች፣ እንደ Pandora ያሉ የሶስተኛ ወገን የሙዚቃ ዥረት መድረኮች እና ዩቲዩብ ሙዚቃ ውህደት ከየመተግበሪያው ውስጥ መዋቀር አለበት። አንዴ ከታከሉ በኋላ፣ እነዚህ አገልግሎቶች ከተጠቃሚ መለያ ቅንጅቶች ተደራሽ ሆነው በአፕል ቤት መተግበሪያ ውስጥ እንደ ሚዲያ አማራጮች ሆነው ይታያሉ። ተጠቃሚዎች የመረጡትን አገልግሎት እንደ ነባሪ መምረጥ ይችላሉ፣ ይህም Siri ከአፕል ሙዚቃ ይልቅ ያንን ልዩ መድረክ በመጠቀም ትዕዛዞችን እንዲፈጽም ያስችለዋል።
ነገር ግን፣ Siri አሁንም በትዕዛዝ ጊዜ ኦዲዮን ከነባሪ ምንጮች የማጫወት ችሎታ አለው። ለምሳሌ፣ ነባሪው ወደ አፕል ሙዚቃ የተቀናበረ ቢሆንም፣ ተጠቃሚዎች በቀላሉ፣ “Siri፣ የእኔን የእንቅልፍ አጫዋች ዝርዝር በYouTube Music ላይ አጫውት” ማለት ይችላሉ፣ እና Siri ታዛዥ ይሆናል። ይህ ተለዋዋጭነት ተጠቃሚዎች እንከን የለሽ እና ግላዊነትን የተላበሰ የሙዚቃ ዥረት ልምድ ከብዙ አማራጮች ጋር እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
በነዚህ እምቅ ማሻሻያዎች የHomePod ተጠቃሚዎች ከሰፊ የሙዚቃ አገልግሎቶች ምርጫ ተጠቃሚ ይሆናሉ እና የ Siri የድምጽ ትዕዛዞችን በመጠቀም የሚወዱትን ይዘታቸውን ያለምንም ችግር መድረስ ይችላሉ። ይህ የተስፋፋው ተኳኋኝነት አፕል የHomePodን አቅም ለማሳደግ እና ለተጠቃሚዎች በድምጽ ዥረት ምርጫቸው የበለጠ ተለዋዋጭነትን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ይወክላል።
ምንጮች:
– [የአንቀጽ ርዕስ፡ የአንቀጽ ምንጭ]
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