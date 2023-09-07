የGoogle ሙከራ ረዘም ይላል፣ በYouTube ቲቪ መተግበሪያ ላይ ያነሱ ማስታወቂያዎች

ጎግል የማስታወቂያዎችን የመመልከት ልምድ ለማሻሻል በYouTube መተግበሪያ ለቲቪዎች ሙከራዎችን እያደረገ ነው። ኩባንያው ከመስመር የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር የሚመሳሰል ባህላዊ የንግድ እረፍት ለመፍጠር በማለም ያነሱ ግን ረዘም ያሉ ማስታወቂያዎችን ለማሳየት እየሞከረ ነው። ግቡ የረዥም ጊዜ ይዘትን ለሚመለከቱ ተጠቃሚዎች በተሻለ ሁኔታ ማሟላት ነው።
ከዚህ በተጨማሪም ዩቲዩብ የማስታወቂያ ሰዓቱን በቴሌቪዥኑ መተግበሪያ ላይ ማዘመን የሚቻልበትን መንገዶች እየፈለገ ነው። በአሁኑ ጊዜ መተግበሪያው የአንድ የተወሰነ ማስታወቂያ ርዝመት ያሳያል፣ ከቦታ ያዥ ጋር በእረፍት ጊዜ የማስታወቂያዎችን ብዛት ያሳያል። ሆኖም ይህ በማስታወቂያ እረፍት ጊዜ ቆይታ ላይ ግልጽ መረጃ አይሰጥም። ዩቲዩብ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በጠቅላላ የማስታወቂያ እረፍት ጊዜ ላይ የሚያተኩር አዲስ የሰዓት ቆጣሪ ማስተዋወቅ አስቧል።
መድረክ በዚህ ሚዲያ እያደገ ካለው ተወዳጅነት አንፃር በቴሌቪዥኖች ላይ ያለውን የማስታወቂያ ልምድ ለማሻሻል YouTube የሚያደርገው ጥረት ጠቃሚ ነው። በሚያዝያ ወር ብቻ ኩባንያው በዩኤስ ውስጥ በተገናኙ ቲቪዎች 150 ሚሊዮን ሰዎችን ደረሰ። ከዚህም በላይ ተጠቃሚዎች በአሁኑ ጊዜ ከ 700 ሚሊዮን ሰዓታት በላይ የዩቲዩብ ይዘትን በየቀኑ በቲቪ ስክሪኖች እየተመለከቱ ነው።
ዩቲዩብ በቅርብ ወራት ውስጥ የተተገበረው ለውጥ ይህ ብቻ አይደለም። መድረኩ በዓመቱ መጀመሪያ ላይ የባለብዙ እይታ ባህሪን አስተዋውቋል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ብዙ የስፖርት ጨዋታዎችን በአንድ ጊዜ እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። በሰኔ ወር ይህ ባህሪ ስፖርታዊ ያልሆኑ ይዘቶችንም ለማካተት ተዘርግቷል።
ሆኖም፣ የYouTube የማስታወቂያ መቆጣጠሪያ አማራጮች ለፈጣሪዎች እየተገደቡ ነው። ከኖቬምበር ጀምሮ፣ ፈጣሪዎች ከአሁን በኋላ በቅድመ-ጥቅል፣ ድህረ-ጥቅል፣ ሊዘለሉ የሚችሉ እና የማይዘለሉ ማስታወቂያዎች መካከል መምረጥ አይችሉም። በምትኩ፣ የዩቲዩብ የራሱ ስርዓት ቅርጸቱን ይወስናል፣ ፈጣሪዎች ግን ማስታወቂያን የማብራት ወይም የማጥፋት አማራጭ ብቻ ይኖራቸዋል። አሁንም በቀጥታ ስርጭት ጊዜ ማስታወቂያዎችን በእጅ ማስገባት ይችላሉ።
በእነዚህ ለውጦች፣ Google በYouTube ቲቪ መተግበሪያ ላይ ያለውን አጠቃላይ የማስታወቂያ ተሞክሮ ለማሳደግ ያለመ ሲሆን ይህም ተጨማሪ ተጠቃሚዎችን እና አስተዋዋቂዎችን ወደ መድረክ ይስባል።
ምንጮች:
- የምስል ምስጋናዎች: ጎግል