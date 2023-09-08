ማይክሮሶፍት በቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 ላይ Xbox ዲጂታል ስርጭትን ያስተናግዳል።

ማይክሮሶፍት በመጪው የቶኪዮ ጨዋታ ሾው 2023 የ Xbox ዲጂታል ብሮድካስትን እንደሚያስተናግድ አስታውቋል። ስርጭቱ ሴፕቴምበር 21 በ2፡00 am PT/5፡00 am ET/18:00 JST ይሆናል።
በስርጭቱ ወቅት፣ Microsoft ከ Xbox Game Studios እና Bethesda Softworks በመጡ ጨዋታዎች ላይ የሂደት ማሻሻያዎችን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ በዋነኛነት በጃፓን እና እስያ በሚገኙ ገንቢዎች የተፈጠሩ በፈጠራ የተለያየ የጨዋታዎች ስብስብ ያሳያሉ። ክስተቱ ወደ Xbox Game Pass የሚመጡ አዳዲስ ጨዋታዎችን ማስታወቂያዎችንም ያካትታል።
የ Xbox ዲጂታል ስርጭት በተለያዩ መድረኮች ተደራሽ ይሆናል። ተመልካቾች ስርጭቱን በኦፊሴላዊው የቶኪዮ ጨዋታ ሾው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማየት ይችላሉ እንዲሁም የ Xbox ማህበራዊ ቻናሎችን መምረጥ ይችላሉ። ስርጭቱ እንግሊዝኛ፣ ጃፓንኛ፣ ኮሪያኛ፣ ቀላል ቻይንኛ፣ ባህላዊ ቻይንኛ፣ ማላይኛ፣ ታይኛ፣ ቬትናምኛ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመን እና ካስቲሊያን ስፓኒሽ ጨምሮ በብዙ ቋንቋዎች ይገኛል።
ይህ ክስተት ለተጫዋቾች እና የXbox አድናቂዎች የቅርብ ጊዜ ዝመናዎችን እና በመጪ ጨዋታዎች ላይ ማስታወቂያዎችን ለማግኘት አስደሳች እድልን ይሰጣል። በተጨማሪም ማይክሮሶፍት ለጃፓን እና እስያ የጨዋታ ገበያዎች ያለውን ቁርጠኝነት ያጎላል፣ ይህም የክልሉን ተሰጥኦ እና ፈጠራ ያሳያል።
የቶኪዮ ጌም ሾው በጃፓን የሚካሄደው ዓመታዊ የጨዋታ ኤክስፖ ሲሆን በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዳዲስ ለውጦችን ያሳያል። ለጨዋታ ገንቢዎች፣ የሃርድዌር ኩባንያዎች እና የጨዋታ አድናቂዎች አንድ ላይ እንዲሰባሰቡ እና የጨዋታውን አለም እንዲያከብሩ እንደ መድረክ ያገለግላል።
ምንጮች:
- Xbox ጨዋታ ስቱዲዮዎች: [ፍቺ]
- ቤተስዳ Softworks: [ትርጉም]
- የቶኪዮ ጨዋታ ትርኢት: [ትርጉም]
(ማስታወሻ፡- ለዚህ ምሳሌ ምላሽ ዓላማ ሲባል ፍቺዎች እና ምንጮች ከዚህ ጽሑፍ ተወግደዋል።)