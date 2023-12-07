አዲስ የኤክስሬይ ቴክኒክ በትንሹ ጨረራ አማካኝነት ሕያዋን ፍጥረታትን በዝርዝር ለመቅረጽ ያስችላል።

ተመራማሪዎች በኤክስ ሬይ ኢሜጂንግ ላይ ጉልህ የሆነ እመርታ ወስደዋል፣ ይህም ቴክኒኮችን በማዘጋጀት ቀደም ሲል ከሚቻለው በጣም ያነሰ የኤክስሬይ መጠን ያላቸውን ሕያዋን ፍጥረታት ዝርዝር ምስል ለማግኘት ያስችላል። ይህ የምስል ቴክኖሎጂ እድገት በተለዋዋጭ ሂደቶች ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ እና ትንንሽ ህዋሳትን እና ስሱ ናሙናዎችን ረዘም ላለ ጊዜ ለማጥናት ያስችላል።
አቀራረቡ በክፍል ንፅፅር ምስል ላይ የተመሰረተ ነው፣ እሱም ሁለቱንም የኤክስሬይ መምጠጥ እና ሞገድ ባህሪያትን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። ኤክስሬይ በናሙና ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ከሚከሰቱት የደረጃ ለውጦች ምስሎችን በመፍጠር ተመራማሪዎች ለዶዝ ስሜታዊ አፕሊኬሽኖች የከፍተኛ ጥራት ምስሎችን ውስንነት ማሸነፍ ችለዋል።
በጣም ቀልጣፋ የኤክስሬይ ኦፕቲክስ እና ነጠላ የፎቶ ቆጠራ መመርመሪያዎችን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የሙሉ የመስክ ምስልን በማይክሮሜትር ጥራት የሚያሻሽል አዲስ የኤክስሬይ ኢሜጂንግ ሲስተም ፈጠሩ። በአነስተኛ የጨረር መጋለጥ ምክንያት ምንም አይነት የባህሪ መዛባት ሳይኖር ከ30 ደቂቃ በላይ ከሆዳቸው እንቁላል የሚወጡ ጥቃቅን ጥገኛ ተውሳኮችን በምስል በመሳል የዚህን አዲስ ዘዴ ጥቅም በተሳካ ሁኔታ አሳይተዋል።
የአዲሱ ቴክኒክ ቁልፍ ጥቅሞች አንዱ ከተለመደው ከፍተኛ ጥራት ጠቋሚዎች ጋር ሲወዳደር የተሻለ የምስል ስራ አፈፃፀም እንዲኖር ያስችላል። ይህ በረዥም ጊዜ መለኪያ ውስጥ ትናንሽ ሞዴል ፍጥረታትን ጥቃቅን ዝርዝሮችን ለመያዝ ያስችላል. ለምሳሌ የዜኖፐስ እንቁራሪት ፅንስ እድገትና ባህሪ ከመቼውም በበለጠ ግልጽነት እና ትክክለኛነት ሊታይ ይችላል።
ይህንን የተሻሻለ የምስል አፈፃፀም ለማሳካት ተመራማሪዎቹ የኤክስሬይ ምስልን በቀጥታ የሚያጎላ የፍዝ ንፅፅር ምስል አቀራረብን ተጠቅመዋል። ከማጉላት በፊት የኤክስሬይ ምስልን ወደ የሚታይ ብርሃን የመቀየር አስፈላጊነትን በማስቀረት፣ የማይክሮሜትር የቦታ መፍታትን በመጠበቅ ከፍተኛ ብቃት ያላቸውን ትልቅ ቦታ ጠቋሚዎችን መጠቀም ይቻላል።
አዲሱ ኢሜጂንግ ሲስተም የኤክስሬይ ፋዝ ንፅፅርን፣ ብራግ ማጉያን እና ባለ አንድ ፎቶ ቆጠራ ማወቂያን ለ 30 keV የኤክስሬይ ሃይል የተመቻቸ ያጣምራል። ከ 90% በላይ የመጠን ቅልጥፍናን ያሳካል እና እስከ 1.3 ማይክሮን መፍትሄ ይሰጣል, ከተለመዱት ከፍተኛ-ጥራት ጠቋሚዎች አፈፃፀም ይበልጣል.
ይህ በኤክስሬይ ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ የተገኘው ግኝት በተለያዩ መስኮች ባዮሎጂካል ምርምር እና የህክምና ምርመራን ጨምሮ ከፍተኛ አቅም አለው። አነስተኛ ጨረር ያላቸው ዝርዝር ምስሎችን የማዘጋጀት ችሎታ፣ ተመራማሪዎች ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት በበለጠ ዝርዝር እና ረዘም ላለ ጊዜ በማጥናት የተለያዩ ሂደቶችን እና ክስተቶችን ግንዛቤያችንን ማሳደግ ይችላሉ።