የጦርነት አለም የህልም ጠጋ ጠባቂዎችን ይፋ አደረገ

ወርልድ ኦፍ ዋርክራፍት ለተጫዋቾች አስደሳች አዲስ ይዘት የሚያስተዋውቅ የህልም ጠባቂዎች የተባለውን መጪውን መጣጥፍ አስታውቋል። ይህ ዋና ጠጋኝ አዲስ ዞን፣ ፈታኝ ወረራ እና አዲስ የMythic+ Dungeons ገንዳ ያሳያል።
የህልሙ ጠባቂዎች ማድመቂያ አዲሱ ዞን ተጫዋቾችን ወደ ኤመራልድ ድሪም በመባል በሚታወቀው ሚስጥራዊ ግዛት ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ነው። ይህ መንፈሳዊ ልኬት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የ Warcraft አፈ ታሪክ አካል ሆኖ ቆይቷል፣ እና ተጫዋቾች በአስፈሪው ፋይራክ የሚመሩ ጨካኝ ፕሪማሊስት ሃይሎች ያጋጥሟቸዋል፣ የእሳት አምሳያ። ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ግዛት ውስጥ መግባት የጀብደኞችን ችሎታ እና ጀግንነት ይፈትሻል።
ፕላስተሩ የአሚርድራሲል ወረራውን ያስተዋውቃል፣ ከDruids of the Flame ጋር አስደሳች ግንኙነት። በኤመራልድ ድሪም ውስጥ ከፍተኛ ውድመት እያደረሰ ያለውን የሚበር ነበልባልን ድራጊዎች ሲከታተሉ ተጫዋቾቹ ድራጎኖችን የማሽከርከር እድል ስለሚያገኙ ይህ ወረራ ልዩ ልምድ ይሰጣል። ሆኖም ገንቢዎቹ ስለ መካኒኮች ጠንቃቃ ናቸው እና ወደ ቀጥታ ጨዋታው ከመልቀቃቸው በፊት ገጠመኙን በስፋት ለመሞከር አቅደዋል።
በተጨማሪም ፕላስተሩ ለወቅት 3 የዘመነ ሚቲክ+ Dungeon ገንዳን ያካትታል። ተጫዋቾች እንደ Darkheart Thicket እና The Everbloom ካሉ ቀደምት ማስፋፊያዎች የኤመራልድ ድሪም ጭብጥ ያላቸውን እስር ቤቶች መጠበቅ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ የ Infinites megadungeon ንጋት በሁለት ክንፎች ተከፍሏል፣ ይህም ለተጫዋቾች የበለጠ ፈታኝ ይዘት አለው።
ለተለመዱ ተጫዋቾች፣ ለመደሰት ብዙ ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። ፕላስቱ የሶስት ህዝባዊ ክንውኖችን ዑደት ያስተዋውቃል፡- Superbloom፣ በ Overwatch የክፍያ ጭነት ካርታዎች አነሳሽነት፣ ተጨዋቾች ምንዛሬዎችን እና ሽልማቶችን የሚሰበስቡበት የእርሻ ዝግጅት እና ኤመራልድ ችሮታ፣ ተጫዋቾች ዘር የሚዘሩበት እና ወደ ዛፍ ሲያድጉ የሚመለከቷቸው፣ ይህም ልዩ ሽልማቶችን ይሰጣል።
ተጫዋቾቹ በዚህ ሳምንት በኋላ አዲሱን ጠጋ በPTR (የህዝብ ሙከራ ግዛት) ላይ መሞከር ይችላሉ። በአስደናቂው አዲስ ይዘቱ፣ የህልሙ ጠባቂዎች ለአለም ዋርካ ተጫዋቾች በኤመራልድ ድሪም ውስጥ አስደሳች እና መሳጭ ልምዳቸውን እንደሚሰጡ ቃል ገብተዋል።
ምንጮች:
- ይፋዊው የአለም ኦፍ ትዊተር መለያ @Warcraft