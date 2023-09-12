የዎርድል ክስተት፡ ፍንጮች፣ ምክሮች እና የመፍታት ስልቶች

ዎርድል፣ ታዋቂው የቃላት ግምታዊ ጨዋታ፣ ዓለምን በማዕበል ወስዷል። በመጀመሪያ ለባልደረባው በኢንጂነር ጆሽ ዋርድል በስጦታ የተፈጠረ ፣በአለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጫዋቾች ያሉበት ዓለም አቀፍ ክስተት በፍጥነት ነበር። ታዋቂነቱ እንደ Squabble፣ Heardle፣ Dordle እና Quordle ያሉ ተለዋጭ ስሪቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
የዎርድል ስኬት በኒው ዮርክ ታይምስ እንዲገዛ አድርጎታል፣ እና ፈጣሪዎች የጨዋታ አጨዋወታቸውን በቀጥታ በመልቀቅ በቲክ ቶክ ላይ ትኩረትን አግኝቷል። የጨዋታው ስኬት በቀላልነቱ እና በሱስ ባህሪው ላይ ነው።
ብዙ ተጫዋቾች በወቅቱ ለነበረው የ Wordle እንቆቅልሽ መልሱን ለማወቅ ቢጓጉም, ሌሎች እራሳቸውን መፍታት ይመርጣሉ. ፍንጮችን፣ ጠቃሚ ምክሮችን እና ስልቶችን ለሚፈልጉ፣ ማስታወስ ያለባቸው ጥቂት ነገሮች አሉ።
የመነሻ ቃልን በሚመርጡበት ጊዜ እንደ S፣ T፣ R ወይም N የመሳሰሉ ሁለት አናባቢዎች እና የተለመዱ ተነባቢዎች ያሉት ቃል እንዲመርጡ ይመከራል።
በቅርብ ጊዜ ለሁሉም ሰው ተደራሽ የነበረው የWordle እንቆቅልሽ ማህደር በኒውዮርክ ታይምስ ጥያቄ መሰረት ወርዷል። ይህ ውሳኔ ለምን እንደተወሰደ እርግጠኛ ባይሆንም ያለፉ እንቆቅልሾችን የመጠቀም እድል ግን ውስን ነው።
ዎርድል ለበለጠ ፈተና ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ሃርድ ሞድንም አስተዋውቋል። ጨዋታው በጣም አስቸጋሪ እየሆነ መምጣቱን ቢገነዘቡም, መጀመሪያ ሲጀመር በነበረው የችግር ደረጃ ላይ ይቆያል.
አልፎ አልፎ፣ ዎርድል ለአንድ እንቆቅልሽ በርካታ መልሶችን ፈቅዷል፣ ይህም በቀን አንድ መፍትሄ ብቻ ከመቀበል የተለመደ ልምዱ የወጣ ነው። ይህ ለውጥ የተተገበረው ኒው ዮርክ ታይምስ ጨዋታውን ካገኘ እና የራሱን የቃላት ዝርዝር ካስተዋወቀ በኋላ ነው። ማንኛውንም ግራ መጋባት ለማስወገድ አዲስ እንቆቅልሽ ከመጀመርዎ በፊት አሳሽዎን ማደስ ይመከራል።
የዛሬው የ Wordle መልስ “WHISK” ተብሎ የተገለጸው የጨዋታውን ያልተጠበቀ ሁኔታ እና የሚፈጥረውን ፈተና ያሳያል። ነገር ግን፣ ተጫዋቾቹ ተስፋ ሊቆርጡ አይገባም፣ ምክንያቱም ነገ አዲስ እንቆቅልሽ ስለሚጠብቃቸው፣ ተጨማሪ ፍንጮች እና ለስኬት ጠቃሚ ምክሮች።
ምንጮች:
– የምንጭ ርዕስ ርዕስ፡- “የ Wordle ክስተት፡ ፍንጮች፣ ምክሮች እና የመፍታት ስልቶች”
– ምንጭ አንቀጽ URL፡ [URL]
- የ Wordle ፍቺ፡ [URL]
- የስኳብል ፍቺ፡ [URL]
- የሄርድል ፍቺ፡ [URL]
- የዶርደል ፍቺ፡ [URL]
- የ Quordle ፍቺ፡ [URL]
- የቃል ማግኛ በኒው ዮርክ ታይምስ፡ [URL]