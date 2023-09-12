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የዛሬው የቃል መልስ፡ ዊስክ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 12, 2023
የዛሬው የቃል መልስ፡ ዊስክ

ዛሬ Wordleን እየተጫወቱ ከሆነ እና ትንሽ እገዛ ካስፈለገዎት ሽፋን አግኝተናል። ለሴፕቴምበር 12 የ Wordle መልስ ባለ አምስት ፊደል ቃል ነው፣ እና እርስዎን ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ለመምራት አንዳንድ ፍንጮች አሉን። ማወቅ ያለብዎት ነገር ይኸውና፡-

  • በዚህ ቃል ውስጥ አንድ አናባቢ አለ።
  • የዛሬው ቃል የሚጀምረው በ 'W' ነው።
  • ይህ ቃል ተደጋጋሚ ፊደላት የሉትም።
  • ይህ ቃል ነገሮችን ለመደባለቅ እና ለስላሳ ለማድረግ የሚያገለግል የወጥ ቤት መሳሪያ አይነት ስም ነው።

አሁንም እርግጠኛ ካልሆኑ መልሱ ነው። ሹክሹክታ. ሁሉንም ግምቶቻችንን ከሞላ ጎደል ወሰደብን፣ነገር ግን አንድ ግምት እየቀረን በጊዜው ለማግኘት ችለናል። አንዴ ከጨረሱ በኋላ የ Wordle መልስዎን ማጋራትዎን አይርሱ፣ ነገር ግን ለሌሎች እንዳያበላሹት ያስታውሱ!

ዎርድል በኦክቶበር 2021 ከጀመረ ወዲህ ከፍተኛ ተወዳጅነትን አትርፏል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጫዋቾች የቃል የመገመት ችሎታቸውን ለመፈተሽ በየቀኑ ይፈትሹታል። የጨዋታው ስኬት በመተግበሪያ መደብሮች ውስጥ ክሎኖች እንዲስፋፋ አድርጓል። ሆኖም፣ በዳን ዋርድል የተዘጋጀው ዋናው ዎርድል በተጫዋቾች ዘንድ ተወዳጅ ሆኖ ቆይቷል።

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ኒው ዮርክ ታይምስ ዎርድልን ላልታወቀ የሰባት አሃዝ ድምር አግኝቷል። ጨዋታው አሁን በጋዜጣው የመስመር ላይ ጨዋታዎች ጃንጥላ ስር ነው። ግዢው ከትዕይንት በስተጀርባ አንዳንድ እድገቶችን ቢያመጣም፣ ጨዋታው ራሱ ነፃ እና ያልተለወጠ ነው።

ምንም እንኳን አንዳንድ የመጀመሪያ የስደት ጉዳዮች እና መጥፎ ቃላት ከመዝገበ-ቃላቱ ውስጥ ቢወገዱም፣ ዎርድል በቀላል ሆኖም ሱስ በሚያስይዝ የጨዋታ አጨዋወቱ ተጫዋቾችን መማረኩን ቀጥሏል። ስለዚህ መገመትዎን ይቀጥሉ እና Wordle በመጫወት ይደሰቱ!

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