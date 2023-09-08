Wordle 811 መልስ፡ ሴፕቴምበር 8

የዛሬው የWordle እንቆቅልሽ ለተለመዱት ስልቶች ልዩ ማጣመም ያቀርባል። በጨዋታው የመጀመሪያ ቀናት ተጫዋቾች እንደ መነሻ እንደ “ድምጽ” ወይም “soare” ባሉ አናባቢ-ከባድ ቃላት ይተማመኑ ነበር። እምነቱ አንድ ቃል ዋና ዋና አናባቢዎችን ከያዘ፣ የተቀረውን ለማወቅ ቀላል ይሆናል የሚል ነበር። ሆኖም ተጫዋቾቹ ብዙም ሳይቆይ ተነባቢዎች የበለጠ ወሳኝ ሚና እንደተጫወቱ አወቁ።
ዛሬ አናባቢ-ከባድ ስትራቴጂውን እንደገና ለመጎብኘት ያልተለመደ እድል አለን። የዚህ እንቆቅልሽ ቃል ሁለቱም ግልጽ ያልሆኑ እና ሶስት የተለያዩ አናባቢዎችን ይዟል። ያልተለመዱ ፊደላትን ከመጠቀም መቆጠብ የተለመደ ቃል ነው. የሚመከረው አቀራረብ አናባቢ በሚበዛበት ቃል መጀመር እና ከዚያም የፊደል ማጥፊያ ቴክኒኮችን መጠቀም ነው።
እርስዎን ለማገዝ የዛሬውን እንቆቅልሽ ለመፍታት አንዳንድ ጠቃሚ ፍንጮች እነሆ፡-
1. ቃሉ የሚጀምረው በ R ፊደል ነው።
2. ሦስት አናባቢዎችን ይዟል።
3. ቃሉ በ E ፊደል ያበቃል.
4. በቃሉ ውስጥ ያለው ሌላ አናባቢ ኦ.
5. የቃሉ የመጨረሻ አናባቢ ዩ ነው።
እነዚህን ፍንጮች በጥንቃቄ ካጤኑ መልሱ ተደራሽ መሆን አለበት። ሆኖም ግን, እራስዎን እንደተጣበቁ ካወቁ, መፍትሄ ለማግኘት ወደ ታች ይሸብልሉ.
ስፖይለር ማንቂያ! ለዛሬው የ Wordle እንቆቅልሽ መልስ የምትፈልግ ከሆነ ብቻ ማንበቡን ቀጥል።
የዛሬው ቃል “ROUSE” ነው። "አንድን ሰው መቀስቀስ ወይም አንድን ሰው የበለጠ ንቁ ወይም አስደሳች ማድረግ" ማለት ነው. ለተጨማሪ ፍንጭ እና ፍንጭ ነገ እንደገና መቀላቀልዎን ያስታውሱ።
ትርጓሜዎች
- አናባቢ፡- በድምፅ ትራክት ክፍት ውቅር የሚፈጠር የንግግር ድምፅ፣ አየሩ ያለማቋረጥ እንዲፈስ ያስችለዋል።
– ተነባቢ፡- የድምፅ ትራክት በመጨናነቅ ወይም በመዝጋት የሚወጣ የንግግር ድምፅ።
- ግልጽ ያልሆነ: በደንብ የማይታወቅ ወይም ለመረዳት የሚያስቸግር.
ምንጮች:
- ዋናው ጽሑፍ: [ምንጭ]
- የ "አናባቢ" ፍቺ: [ምንጭ]
- የ"ተነባቢ" ፍቺ: [ምንጭ]
- “ድብቅ” ትርጉም፡ [ምንጭ]