የዲኤንኤ ግኝት ለአስርተ አመታት የቆየ ቀዝቃዛ ጉዳይን ይፈታል፣ ወደ ግድያ ክሶች ይመራል።

የዲኤንኤ ግኝት ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሳይፈታ የቆየውን ቀዝቃዛ ጉዳይ ለመፍታት አስችሏል. በኖቬምበር 1994 ሮቢን ላውረንስ በስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ ቤቷ ውስጥ በስለት ተወግታ ተገኘች። መርማሪዎች ጉዳዩን ለመፍታት ወሳኝ የሆነ የወንጀል ቦታ የፎረንሲክ ማስረጃዎችን ሰብስበዋል።
በወቅቱ የተሰበሰቡት የDNA ማስረጃዎች በፖሊስ የመረጃ ቋት ውስጥ ከየትኛውም ምንጭ ጋር አልተመሳሰሉም። ነገር ግን፣ በ2019፣ ዲኤንኤው በቨርጂኒያ ውስጥ ላለ የዲኤንኤ ምርመራ ኩባንያ ገብቷል። ዲኤንኤውን በመጠቀም ኩባንያው ፕሮፋይሉን በማዘጋጀት የዘር ውርስ የውሂብ ጎታዎችን መፈለግ ጀመረ, በመጨረሻም መርማሪዎችን ስቲቨን ስመርክ ወደተባለ ተጠርጣሪ መርቷል.
የስመርክን ማንነት የበለጠ ለማረጋገጥ ፖሊስ በፓራቦን ናኖላብስ በቀረበው የዲኤንኤ ቴክኖሎጂ መሰረት ዲጂታል ውህድ ንድፎችን ተጠቅሟል። እነዚህን ንድፎች በወጣትነቱ ከስመርክ ፎቶዎች ጋር በማነፃፀር መርማሪዎች ግጥሚያ መፍጠር ችለዋል።
መርማሪዎች ወደ ኒው ዮርክ ተጉዘዋል፣ ስመርክን አነጋገሩ እና የዲኤንኤ ናሙና ሰበሰቡ። ሲወጡ ለስመርክ የንግድ ካርድ ሰጡ። ብዙም ሳይቆይ ስመርክ መርማሪዎችን ጠርቶ ወንጀሉን አምኗል። ከዚያም በአካባቢው ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ራሱን አስረከበ።
የፌርፋክስ ካውንቲ ፖሊስ ዲፓርትመንት ዋና ዳይሬክተር ኬቨን ዴቪስ እንዳሉት፣ ስመርክ የዘረመል የዘር ሐረግ ጥናትን ለማረጋገጥ በቂ ዝርዝሮችን በመስጠት ሙሉ ኑዛዜ ሰጥቷል። ዴቪስ ወንጀሉ በዘፈቀደ የተደረገ ይመስላል፣ በስመርክ እና ሎውረንስ መካከል ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው አፅንዖት ሰጥቷል። ስመርክ ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የለውም እና ይህ የመጀመሪያ እስሩ ነው።
ለሶስት አስርት አመታት የሚጠጋ ምርመራን ተከትሎ፣ ስመርክ በቁጥጥር ስር ውሎ ከኒውዮርክ ወደ ቨርጂኒያ ተላልፎ በሁለተኛ ዲግሪ ግድያ ክስ እንዲመሰረትበት ይደረጋል። ባለሥልጣናቱ ከስመርክ ጋር የተያያዙ ሌሎች ሊሆኑ የሚችሉ ወንጀሎችን አልለዩም።
ይህ ግኝት በዲኤንኤ ቴክኖሎጂ እና የዘር ሐረግ ጥናት ላይ ለተደረጉት ግስጋሴዎች ምስክር ሆኖ ያገለግላል, ይህም ለረጅም ጊዜ መፍትሄ ያላገኙ ቀዝቃዛ ጉዳዮችን ለመፍታት ተስፋ ይሰጣል.
ምንጭ፡ ሲቢኤስ ኒውስ (ኬሪ ብሬን)