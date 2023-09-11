የማይክሮሶፍት ቀለም በዊንዶውስ 11 የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን አገኘ

ማይክሮሶፍት ለዊንዶውስ 11 ኢንሳይደር ግንባታዎች የቀለም መተግበሪያ አዲስ ስሪት አውጥቷል ፣ አዲስ የጀርባ ማስወገጃ መሳሪያን አስተዋውቋል። የቴክኖሎጂው ግዙፉ ዝማኔውን በቀጥታ ብሎግ ላይ ያሳወቀ ሲሆን አዲሱ የፔይንት እትም በአንድ አዝራር ጠቅ በማድረግ ከማንኛውም ምስል ላይ ዳራውን ማስወገድ የሚችል ባህሪን ያካተተ መሆኑን ገልጿል።
የጀርባ ማስወገጃ መሳሪያው በመሳሪያ አሞሌው "ምስል" ክፍል ውስጥ "ዳራ አስወግድ" የሚል ምልክት ተደርጎበታል. ተጠቃሚዎች መሳሪያው በሥዕሉ ላይ ያለውን ርዕሰ ጉዳይ በራስ-ሰር እንዲያገኝ መፍቀድ ወይም የመምረጫ መሣሪያውን በመጠቀም ለማስወገድ የሚፈልጉትን ቦታ እራስዎ መምረጥ ይችላሉ። ይህ ባህሪ ተጠቃሚዎች በቀለም መተግበሪያ ውስጥ ምስሎችን ማርትዕ እና ማቀናበር ቀላል ለማድረግ ነው።
ስሪት 11.2306.30.0 ተብሎ የተሰየመው የፔይንት የተሻሻለው እትም በአሁኑ ጊዜ በዴቭ እና ካናሪ ቻናሎች ውስጥ ወደ ዊንዶውስ 11 የውስጥ ክፍል በመልቀቅ ላይ ነው። ሆኖም ግን፣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለሁሉም ዋና ተጠቃሚዎች ተደራሽ እንደሚሆን ይጠበቃል።
ይህን ዝማኔ ከመልቀቁ በፊት፣ Microsoft ከዚህ ቀደም ሌላ ስሪት (11.2306.28.0) አውጥቶ ነበር፣ ይህም ሚስጥራዊነት ባነር የወጣበትን ስህተት ያካትታል። ካምፓኒው ይህንን ጉዳይ ፈትኖ አስተካክሎታል፣ ይህም የቅርብ ጊዜው ስሪት ከስህተት የጸዳ መሆኑን አረጋግጧል።
ማይክሮሶፍት በአሁኑ ጊዜ የበስተጀርባ ማስወገጃ መሳሪያውን ከተመረጡ የዊንዶውስ Insiders ቡድን ጋር እየሞከረ ነው እና ከማህበረሰቡ ግብረ መልስ እየፈለገ ነው። ይህ ግብረመልስ ኩባንያው ለሁሉም ተጠቃሚዎች በይፋ ከመለቀቁ በፊት መሳሪያውን የበለጠ ለማሻሻል ይረዳል.
በዚህ አዲስ ተጨማሪው ማይክሮሶፍት የ Paint መተግበሪያን አቅም በማጎልበት እና ምስሎችን በተደጋጋሚ ለሚሰሩ ዊንዶውስ 11 ተጠቃሚዎች የበለጠ ተጠቃሚ ያደርገዋል። የጀርባ ማስወገጃ መሳሪያው ያልተፈለጉ ዳራዎችን ከሥዕሎች የማስወገድ ሂደትን ያቃልላል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በመተግበሪያው ውስጥ የበለጠ የሚያብረቀርቁ እና ሙያዊ የሚመስሉ ምስሎችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- የማይክሮሶፍት የቀጥታ ብሎግ - ዊንዶውስ 11 የውስጥ አዋቂ ግንባታዎች
- የማይክሮሶፍት ቀለም ዝማኔ - ስሪት 11.2306.30.0