ማይክሮሶፍት በ AI-Powered Live Wallpapers ለWindows 11 በመስራት ላይ

ማይክሮሶፍት አጠቃላይ የተጠቃሚውን ልምድ ሊያሳድግ የሚችል በ AI-powered live wallpapers ለዊንዶውስ 11 እየሰራ ነው እየተባለ ነው። እነዚህ ቀጥታ የግድግዳ ወረቀቶች የጠለቀ ግንዛቤን ለማስተካከል እና የበለጠ መስተጋብራዊ የዴስክቶፕ አካባቢን ለመፍጠር የኤአይ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። የግድግዳ ወረቀቶች ለጠቋሚ እንቅስቃሴዎች ወይም የመሣሪያ እንቅስቃሴ ምላሽ በማንቀሳቀስ ወይም በመቀየር የበለጠ “ሕያው” ሆነው ይታያሉ።
ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት ማይክሮሶፍት በመጪው ዝመና ውስጥ "ፓራላክስ ተጽእኖ" ሊያስተዋውቅ ይችላል, ይህም የግድግዳ ወረቀቱ በላዩ ላይ ካለው ይዘት ትንሽ ቀርፋፋ እንዲመስል ያደርገዋል, ይህም ጥልቀት እና ጥልቀት ይጨምራል. እነዚህ በ AI የተሻሻሉ የግድግዳ ወረቀቶች እንደ ታብሌቶች እና ባህላዊ የመዳፊት እንቅስቃሴዎች ከሁለቱም ንክኪ የነቃላቸው መሳሪያዎች ጋር በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ይጠበቃሉ።
ማይክሮሶፍት በ AI ቴክኖሎጂዎች ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ሲያፈስ ቆይቷል፣ ይህም ከ Bing Chat ወደ ዊንዶውስ መፈለጊያ ተግባር በመዋሃዱ ይታያል። የቀጥታ ልጣፎችን ማስተዋወቅ ማይክሮሶፍት AIን ወደ ምርቶቻቸው ለማካተት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ሌላ ምሳሌ ነው። ባህሪው በአሮጌ ሃርድዌር ላይ በተቀላጠፈ መልኩ ማከናወን ባይችልም፣ በአዲሶቹ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ፒሲዎች ላይ ለስላሳ እና የበለጠ አሳታፊ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።
ይህ ዜና በሴፕቴምበር 21 ከማይክሮሶፍት መጪው ዝግጅት ጋር ይገጣጠማል፣ የሱርፌስ መሳሪያዎች እና የዊንዶውስ ኮፒሎት ዝመናዎች ይፋ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ AI-የተጎላበተ የቀጥታ ልጣፍ ባህሪ በሚቀጥሉት ምርቶች ውስጥ ይካተታል ወይም በኋላ ወደፊት በሚደረጉ ማሻሻያዎች ውስጥ የሚጨመር ከሆነ መታየት አለበት።
ምንጮች: የዊንዶውስ የቅርብ ጊዜ