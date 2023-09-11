የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ቴክኖሎጂ

ማይክሮሶፍት በ AI-Powered Live Wallpapers ለWindows 11 በመስራት ላይ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
ማይክሮሶፍት በ AI-Powered Live Wallpapers ለWindows 11 በመስራት ላይ

ማይክሮሶፍት አጠቃላይ የተጠቃሚውን ልምድ ሊያሳድግ የሚችል በ AI-powered live wallpapers ለዊንዶውስ 11 እየሰራ ነው እየተባለ ነው። እነዚህ ቀጥታ የግድግዳ ወረቀቶች የጠለቀ ግንዛቤን ለማስተካከል እና የበለጠ መስተጋብራዊ የዴስክቶፕ አካባቢን ለመፍጠር የኤአይ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። የግድግዳ ወረቀቶች ለጠቋሚ እንቅስቃሴዎች ወይም የመሣሪያ እንቅስቃሴ ምላሽ በማንቀሳቀስ ወይም በመቀየር የበለጠ “ሕያው” ሆነው ይታያሉ።

ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት ማይክሮሶፍት በመጪው ዝመና ውስጥ "ፓራላክስ ተጽእኖ" ሊያስተዋውቅ ይችላል, ይህም የግድግዳ ወረቀቱ በላዩ ላይ ካለው ይዘት ትንሽ ቀርፋፋ እንዲመስል ያደርገዋል, ይህም ጥልቀት እና ጥልቀት ይጨምራል. እነዚህ በ AI የተሻሻሉ የግድግዳ ወረቀቶች እንደ ታብሌቶች እና ባህላዊ የመዳፊት እንቅስቃሴዎች ከሁለቱም ንክኪ የነቃላቸው መሳሪያዎች ጋር በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ይጠበቃሉ።

ማይክሮሶፍት በ AI ቴክኖሎጂዎች ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ሲያፈስ ቆይቷል፣ ይህም ከ Bing Chat ወደ ዊንዶውስ መፈለጊያ ተግባር በመዋሃዱ ይታያል። የቀጥታ ልጣፎችን ማስተዋወቅ ማይክሮሶፍት AIን ወደ ምርቶቻቸው ለማካተት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ሌላ ምሳሌ ነው። ባህሪው በአሮጌ ሃርድዌር ላይ በተቀላጠፈ መልኩ ማከናወን ባይችልም፣ በአዲሶቹ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ ፒሲዎች ላይ ለስላሳ እና የበለጠ አሳታፊ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።

ይህ ዜና በሴፕቴምበር 21 ከማይክሮሶፍት መጪው ዝግጅት ጋር ይገጣጠማል፣ የሱርፌስ መሳሪያዎች እና የዊንዶውስ ኮፒሎት ዝመናዎች ይፋ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ AI-የተጎላበተ የቀጥታ ልጣፍ ባህሪ በሚቀጥሉት ምርቶች ውስጥ ይካተታል ወይም በኋላ ወደፊት በሚደረጉ ማሻሻያዎች ውስጥ የሚጨመር ከሆነ መታየት አለበት።

ምንጮች: የዊንዶውስ የቅርብ ጊዜ

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች