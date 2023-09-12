የደህንነት ጉዳዮችን ለመፍታት የዊንዶውስ 10 ድምር ዝመናዎች ተለቀቁ

ማይክሮሶፍት 5030211H5030214፣ 10H22 እና 2ን ጨምሮ ለተለያዩ የዊንዶውስ 21 ስሪቶች KB2 እና KB1809 ሁለት ድምር ማሻሻያዎችን በቅርቡ ጀምሯል።እነዚህ ማሻሻያዎች በስርዓተ ክወናው ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለማስተካከል አስፈላጊ ናቸው እና የሴፕቴምበር 2023 ጠጋኝ ማክሰኞ የተለቀቀው አካል ናቸው።
እነዚህ ዝመናዎች ያለችግር መጫናቸውን ለማረጋገጥ ማይክሮሶፍት ለአውቶማቲክ ጭነት እንዲገኙ አድርጓቸዋል። ነገር ግን፣ ተጠቃሚዎች በቅንብሮች ውስጥ የዊንዶውስ ማሻሻያ ክፍልን በመድረስ እና 'ዝማኔዎችን ፈትሽ' የሚለውን በመምረጥ ዝመናዎቹን በእጅ መጫን ይችላሉ።
የሴፕቴምበር KB5030211 ዝማኔ ሁለት ታዋቂ ባህሪያትን ያስተዋውቃል። በመጀመሪያ፣ ተጠቃሚዎች መተግበሪያዎቻቸውን እና ፋይሎቻቸውን በብቃት እንዲያስተዳድሩ የሚያስችል አዲስ የዊንዶውስ ምትኬ መተግበሪያን ያካትታል፣ ይህም ከጊዜ በኋላ መልሶ የማግኘት ችሎታ ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ይህ ማሻሻያ የዊንዶውስ 10ን አካባቢ የማወቅ ችሎታዎችን ያሻሽላል፣ ለተጠቃሚዎች የበለጠ ትክክለኛ የአየር ሁኔታ፣ ዜና እና የትራፊክ መረጃ ይሰጣል።
በተጨማሪም ማይክሮሶፍት በጀምር ሜኑ ላይ ለማይክሮሶፍት አካውንቶች የማሳወቂያ ባጅ አስተዋውቋል፣ ይህም ማሳወቂያዎችን ለማየት እና ለማስተዳደር ቀላል ያደርገዋል። ይህ ማሻሻያ በእስራኤል ውስጥ የቀን ብርሃን ቆጣቢ ጊዜ ለውጦች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ይመለከታል እና በፍለጋ ሳጥኑ ላይ ችግሮችን ያስተካክላል።
በእነዚህ ድምር ዝማኔዎች ውስጥ አንድ ጉልህ ጥገና ከቡድን ፖሊሲ አገልግሎት ጋር የተያያዘ ነው። ከዚህ ቀደም አገልግሎቱ አውታረ መረቡ እስኪገኝ ድረስ ለ 30 ሰከንድ ይጠብቃል, ይህም በፖሊሲ ሂደት ውስጥ መዘግየትን ያስከትላል. በአዲሱ ማሻሻያ፣ ይህ ችግር መፍትሄ አግኝቷል፣ ይህም ያለአላስፈላጊ መዘግየቶች ትክክለኛ የመመሪያ ሂደትን ያረጋግጣል።
በተጨማሪም፣ የቅንጅቶችን የማመሳሰል ችግሮች ማስተካከል አለ። ከዚህ ቀደም መቀያየሪያው በቅንብሮች መተግበሪያ ውስጥ ባለው የዊንዶው መጠባበቂያ ገጽ ላይ ቅንጅቶችን ለማመሳሰል የበራ ቢሆንም ቅንብሮቹ በትክክል አይመሳሰሉም። የቅርብ ጊዜው ዝመና ይህንን ችግር ያስተካክላል, አጠቃላይ የተጠቃሚውን ተሞክሮ ያሻሽላል.
ለማጠቃለል ያህል፣ በቅርቡ የተለቀቀው የዊንዶውስ 10 ድምር ዝመናዎች፣ KB5030211 እና KB5030214፣ በስርዓተ ክወናው ላይ በርካታ አዳዲስ ባህሪያትን እና አስፈላጊ ጥገናዎችን አምጥቷል። እነዚህ ዝማኔዎች የደህንነት ተጋላጭነቶችን ይቀርባሉ እና አጠቃላይ የዊንዶውስ 10 አፈጻጸምን ያሳድጋል። ተጠቃሚዎች ስርዓታቸው ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተመቻቸ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ እነዚህን ዝመናዎች እንዲጭኑ ይመከራል።
ምንጮች:
- ማይክሮሶፍት
- የዊንዶውስ ዝመና ቅንብሮች